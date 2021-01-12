برنامه تیم ملی تنیس روی میز برای گزینشی المپیک/حضور در دو تورنمنت

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا مسابقات گزینشی المپیک در این قاره طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ اسفندماه به میزبانی قطر برگزار می‌شود. نوشاد و نیما عالمیان که تنها نمایندگان اعزامی ایران - در بخش مردان - هستند در این بازه زمانی باید برای کسب تک سهمیه توزیعی در منطقه آسیای میانه به مصاف حریفان‌شان بروند.

قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، افغانستان، تاجیکستان و قرقیزستان کشورهایی هستند که نمایندگان‌شان با برادران عالمیان برای دستیابی به این تک سهمیه آسیای میانه برای المپیک توکیو رقابت خواهند داشت. به منظور نتیجه گیری از این رقابت‌ها، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا نوشاد و نیما که لژیونر لیگ فرانسه هستند به موقع به ایران بازگردند و بلافاصله پس از حضور در مرحله برگشت لیگ برتر (۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه) در اردوی تیم ملی شرکت کنند.

جمیل لطف الله نسبی سرمربی تیم ملی تنیس روی میز در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد برنامه‌های مصوب این تیم تا پیش از حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک در منطقه آسیای میانه توضیح داد. به گفته وی نوشاد و نیما عالمیان پیش از شرکت در این رقابت‌ها در دو تورنمنت (پروتور) جهانی به میزبانی قطر شرکت خواهند داشت و احتمالاً اردوی مشترکی هم با ملی پوشان مجارستان برگزار می‌کنند.

برادران عالمیان ۱۷ بهمن ماه به ایران می آیند

وی گفت: با توجه به شاغل بودن نوشاد و نیما عالمیان در لیگ دسته دوم و اول فرانسه، از طرف فدراسیون ایران با فدراسیون این کشور و باشگاه‌های این دو بازیکن هماهنگی لازم انجام شده است تا بتوانیم آنها را به موقع در اختیار بگیریم. طبق این هماهنگی نوشاد و نیما ۱۷ بهمن ماه در اختیار تنیس روی میز ایران هستند تا پیگیر فعالیت‌شان در لیگ برتر کشور و بعد از آن تیم ملی شوند.

حضور در اردوی تیم ملی بلافاصله بعد از شرکت در لیگ برتر

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ادامه داد: برادران عالمیان طی روزهای ۱۹ تا ۲۱ بهمن ماه با تیم فراسنج دیدارهای خود در مرحله برگشت لیگ برتر را برگزار می‌کنند و بلافاصله بعد از آن وارد اردوی تیم ملی می‌شوند. فقط نوشاد و نیما به رقابت‌های گزینشی المپیک در قطر اعزام می‌شوند اما قرار است در اردوی تیم ملی بازیکنان دیگری هم حضور داشته باشند تا از آنها به عنوان حریف تمرینی استفاده کنیم.

برگزاری اردوی تیم ملی در ماهشهر

لطف الله نسبی با بیان اینکه اردوی تیم ملی تنیس روی میز برای حضور در مسابقات گزینشی المپیک به میزبانی ماهشهر برگزار می‌شود، گفت که به دلیل شباهت شرایط جوی این منطقه با قطر تصمیم به برگزاری اردو در آنجا گرفته شده است.

اردوی مشترک با مجارستان

وی با یادآوری اینکه ۶ اسفندماه زمان اعزام تیم ملی تنیس روی میز به قطر است گفت: هماهنگی‌هایی صورت گرفته تا تیم‌های ایران و مجارستان بتوانند اردوهای مشترکی با یکدیگر داشته باشند. به این صورت که یک بار ملی پوشان مجارستان با هزینه ایران در کشورمان اردو داشته باشند و ما هم با هزینه مجارستانی‌ها میهمانشان شویم. در تلاش هستیم تا در صورت امکان در جریان اردوی پیش روی تیم ملی، تمرین مشترک با مجارستان را هم برگزار کنیم.

اعزام زودهنگام به قطر و دلایل آن

«مسابقات گزینشی از ۲۳ اسفندماه آغاز می‌شود اما تیم ملی ۶ اسفندماه به قطر می‌رود. دلیل اعزام زودهنگام ملی پوشان چیست؟» سرمربی تیم ملی تنیس روی میز ایران در پاسخ به این سئوال، رعایت پروتکل‌های بهداشتی مبارزه با کرونا و شرکت در دو پروتور جهانی را دلیل این اعزام زودهنگام عنوان کرد.

قرنطینه دو روزه نوشاد و نیما عالمیان در قطر

لطف الله نسبی افزود: بازیکنان اعزامی به قطر به محض ورود به دوحه باید تست کرونا بدهند و دو روز کامل هم در قرنطینه باشند. بعد از آن و در صورت منفی بودن نتیجه تست، اجازه تردد آن‌هم محدود به سالن و هتل به آنها داده می‌شود. این یکی از دلایل اعزام زودهنگام است.

حضور در دو پروتور جهانی پیش از مسابقات کسب سهمیه المپیک

وی افزود: دلیل دیگر شرکت در دو پروتور جهانی است که پیش از آغاز مسابقات گزینشی المپیک در دوحه برگزار می‌شود و برای هر یک از آنها هم یک پیش مسابقه (پری راند) تعیین شده است.

زمان پروتورهای جهانی و مسابقات ورودی برای آنها

به گفته لطف الله نسبی پروتورهای جهانی موردنظر به نام «کانتندر» و «استار کانتندر» به ترتیب ۱۳ تا ۱۶ و ۱۸ تا ۲۲ اسفندماه برگزار می‌شود. قبل از هر یک از این پروتورها یک پیش مسابقه (پری راند) برگزار می‌شود تا بازیکنان به واسطه حضور در آنها بتوانند مجوز شرکت در پروتورها را کسب کنند. پیش مسابقات پروتور کانتندر ۱۰ تا ۱۲ اسفندماه و پیش مسابقه پروتور استار کانتندر ۱۶ تا ۱۷ اسفندماه برگزار می‌شود.

برادران عالمیان به دنبال ارتقای رنکینگ جهانی

وی تاکید کرد: نتایج این دو پروتور جهانی بر روی رنکینگ بازیکنان شرکت کننده تاثیرگذار خواهد بود و به همین دلیل مصمم به حضور در آن هستیم. بلافاصله بعد از پروتور دوم هم مسابقات گزینشی المپیک آغاز می‌شود.

تنیس روی میز ایران باز هم از آسیای میانه کسب سهمیه می‌کند؟

«نوشاد عالمیان برای المپیک لندن و نیما عالمیان برای المپیک ریو از حضور در مسابقات گزینشی آسیای میانه کسب سهمیه کردند. با این پیشینه چه پیش بینی از عملکرد آنها در قطر خواهید داشت؟»، لطف الله نسبی در پاسح به این پرسش گفت: به خاطر کرونا و تاثیری که روی وضعیت تمرینی همه بازیکنان گذاشته، پیش بینی سخت‌تر از همیشه است اما تلاش‌مان این است که بتوانیم این بار هم از آسیای میانه کسب سهمیه کنیم.

شرکت در مسابقات گزینشی المپیک آخر

این مربی در پایان تاکید کرد: قطر ۲۵ تا ۲۸ اسفندماه هم میزبان مسابقات انتخابی المپیک در سطح جهانی است. این آخرین مرحله رقابت‌های گزینشی به حساب می‌آید. بازیکنانی که از شرکت در رقابت‌های گزینشی قاره‌ای یا دیگر مسابقات انتخابی موفق به کسب سهمیه نشده‌اند در این میدان شرکت خواهند داشت. در این مرحله از رقابت‌ها بین ۲ تا ۸ سهمیه توزیع می‌شود. ایران هم حضور در این رویداد را در برنامه دارد.