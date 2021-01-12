شرایط برای پایان دادن به حضور آمریکا در عراق مهیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، تعدادی از نمایندگان فراکسیون های مختلف پارلمانی اعلام کردند که باید مداخلات و اقدامات غیر قانونی آمریکا در عراق به ویژه در حق شخصیت های سیاسی این کشور متوقف شود.

«بدر صائغ» نماینده ائتلاف سائرون بیان کرد که اخراج نظامیان آمریکایی از عراق به یک ضرورت تبدیل شده است به ویژه آنکه شرایط برای پایان دادن به حضور آنها در خاک عراق و اجرای مصوبه پارلمان مهیا است.

«مختار محمود» نماینده ائتلاف فتح نیز اعلام کرد که آمریکا به مداخلات خود در امور داخلی عراق از طریق تحریم کردن برخی شخصیت های عراقی ادامه می دهد؛ این در حالیست که دولت در قبال این مداخلات سکوت کرده و موضع محکمی در برابر دولت آمریکا اتخاذ نمی کند.

«رعد الماس» یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون نیز گفت: عراق به نظامیان آمریکایی نیازی ندارد به ویژه آنکه عناصر تروریستی در برابر چشم این نظامیان وارد عراق شدند اما آنها کاری نکردند.

وی افزود: این نظامیان برای حمایت از عراق وارد عمل نشدند و کاری نکردند.