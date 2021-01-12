واکاوی اصلاحات مجلس برای بودجه ۱۴۰۰ در «پایش»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مجتبی رضاخواه نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مهمان برنامه «پایش» است تا علاوه بر اصلاحات مجلس در بودجه ۱۴۰۰ درخصوص افزایش منابع درآمدی دولت توسط مجلس و حذف رانت و فساد با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفتگو کند.

در بخش ستاد پیگیری موانع تولید هم حسن افتخاری رئیس شرکت گاز استان خراسان رضوی درخصوص حل مشکل لوله کشی گاز صنایع، مرتضی همتی شهردار شهر جدید پردیس درباره حل مشکل تولیدکننده لوازم اداری و دفتری و مجید صباغ زاده مدیر کل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای درخصوص حل مشکل مجوز ساخت مجتمع رفاهی بین راهی صحبت خواهند کرد.

«پایش» به تهیه کنندگی الهام پیرهای کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه یک سیما است که امشب ۲۳ دی حوالی ساعت ۱۹:۴۵ با اجرای سعید توکلی روی آنتن می‌رود.