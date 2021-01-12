تولید گوشت قرمز عشایر به ۲۰۰ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علائی‌مقدم در نشست هیأت رئیسه فراکسیون عشایری مجلس شورای اسلامی با وزیر جهاد کشاورزی، با ارائه گزارشی از وضعیت جامعه عشایری کشور اظهار داشت: بر اساس سرشماری ثبتی مبنا عشایر کوچنده کشور که امسال نتایج آن اعلام شد ۲۴۶ هزار خانوار عشایری با جمعیت بیش از یک میلیون و ۱۰۸ هزار نفر در کشور زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به این که عشایر کشور در ۵۹ درصد سرزمین جغرافیای کشور پراکنده هستند و ۷۹۰ هزار هکتار از اراضی کشور را در اختیار دارند، افزود: عشایر با غیرت و تعصب به عنوان پدافند غیرعامل نقش بسیار بالایی در دفاع از مرزهای کشور دارند و سازگاری و انطباق با محیط زیست از خصلت‌های عشایر است.

علایی مقدم با بیان اینکه عشایر ۲۸ درصد دام سبک و ۴ درصد دام سنگین کشور را در اختیار دارند و سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز تولید می‌کنند، گفت: جامعه عشایری سالانه ۹.۷ میلیون رأس دام به بازار عرضه می‌کنند.

سازمان امور عشایر یک سازمان چندوجهی است

رئیس سازمان امور عشایر ایران بیان داشت: امروز نتایج و آثار ظرفیت‌هایی که در قانون برنامه ششم برای جامعه عشایری ایجاد شد را می‌بینیم که در راستای همان اهداف ترسیم شده ما برای برقراری عدالت اجتماعی و برخورداری عشایر است و امروز از یک سازمان التماس گر به یک سازمان مطالبه گر تبدیل شده ایم.

علایی مقدم با بیان اینکه سازمان امور عشایر یک سازمان چندوجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، گفت: امسال ۱۵۳ میلیارد تومان برای تأمین آب پایدار عشایر اختصاص یافت و در سال گذشته نیز ۲۴۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده بود که با این اعتبارات در دو سال گذشته ۶۲۵ پروژه تأمین آب در مناطق عشایری اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: پیش از انقلاب ۵ درصد عشایر از آب پایدار برخوردار بودند و پس از انقلاب تا سال ۹۷ حدود ۴۳ درصد برخوردار شدند و در دو سال گذشته این میزان به ۶۳ درصد رسیده است.

تولید گوشت توسط عشایر از ۱۶۵ هزار تن به ۲۰۰ تن رسیده است

رئیس سازمان امور عشایر ایران ابراز داشت: با اجرای زنجیره تولید گوشت قرمز در مناطق عشایری امروز شاهد افزایش تولید گوشت به میزان ۳۵ هزار تن توسط عشایر هستیم که از ۱۶۵ هزار تن در سال به ۲۰۰ تن رسیده است.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های سازمان امور عشایر تنوع بخشی به مشاغل عشایر است، گفت: سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی تسهیلات به جامعه عشایری اختصاص می‌یابد که حاصل تلاش‌های فراکسیون عشایری و مصوبات مجلس است.

علایی مقدم با بیان اینکه در حوزه مطالعات کار بزرگی انجام داده‌ایم و ۶۶ هزار کیلومتر راه عشایری را در کشور ثبت کرده‌ایم، افزود: موضوع اختصاص ردیف ملی به راه‌های عشایری را پیگیری کردیم که در کمیسیون بودجه مجلس تصویب شده و در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است.