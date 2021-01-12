تزریق دومین دُز واکسن ایرانی کرونا به گروه اول داوطلبان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد که ظهر امروز و بعد از گذشت ۱۴ روز از آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کووایران برکت، با توجه به عدم بروز هرگونه عوارض دارویی و علائم بیماری و صدور مجوزهای لازم از سوی کمیته عالی نظارت بر واکسن، دومین مرحله از تزریق واکسن ایرانی کرونا به سه داوطلب اول آغاز شد.

این سه داوطلب شامل طیبه مخبر، فرزند رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، علی عسگری و حمیدرضا خلیلی از مدیران ارشد ستاد اجرایی فرمان امام می‌شوند که ۹ دی امسال در مراسمی با حضور محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، سعید نمکی وزیر بهداشت، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران بخش دارویی ستاد اجرایی در هتل ارم، تست انسانی واکسن بر روی آنان آغاز شد.

گفتنی است دُز اول واکسن تاکنون بر روی ۱۴ نفر تزریق شده که این تعداد باید در فاز مطالعه بالینی به ۵۶ نفر برسد. هر داوطلب دو هفته پس از تزریق اول و قرار گرفتن تحت مراقبت پزشکی لازم، دومین تزریق را انجام خواهد داد و در پایان این فاز، امن بودن واکسن باید مورد تأیید پزشکان و متخصصان مجری و ناظر طرح برسد و سپس وارد فاز دوم و تعیین میزان اثربخشی واکسن شود.