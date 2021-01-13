به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران وبیناری مشترک با دانشگاه هاروارد برگزار می‌کند.

در این وبینار پروفسور راب ماس مستندساز و استاد و مدیر دپارتمان هنر، فیلم و مطالعات تصویری دانشگاه هاروارد و نادیا مفتونی پژوهشگر فلسفه هنر و دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران سخنرانی خواهند داشت.

این وبینار با عنوان «گذرگاه زمان» و به زبان انگلیسی و با مدیریت محمود نوری، فیلمساز و دانش آموخته کارگردانی سینما و تاریخ هنر، برگزار می‌شود و به تم فلسفی آثار پروفسور راب ماس اختصاص دارد.

این وبینار پنج شنبه ۹ بهمن از ساعت ۷:۱۵ به وقت تهران برپا می‌شود.

علاقه مندان برای مشاهده این وبینار می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.