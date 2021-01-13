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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۱۲

با حضور استاد دانشگاه هاروارد؛

وبینار «گذرگاه زمان» نهم بهمن ماه برگزار می‌شود

وبینار «گذرگاه زمان» نهم بهمن ماه برگزار می‌شود

وبینار «گذرگاه زمان» با حضور مستندساز و استاد و مدیر دپارتمان هنر، فیلم و مطالعات تصویری دانشگاه هاروارد نهم بهمن ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه تهران وبیناری مشترک با دانشگاه هاروارد برگزار می‌کند.

در این وبینار پروفسور راب ماس مستندساز و استاد و مدیر دپارتمان هنر، فیلم و مطالعات تصویری دانشگاه هاروارد و نادیا مفتونی پژوهشگر فلسفه هنر و دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران سخنرانی خواهند داشت.

این وبینار با عنوان «گذرگاه زمان» و به زبان انگلیسی و با مدیریت محمود نوری، فیلمساز و دانش آموخته کارگردانی سینما و تاریخ هنر، برگزار می‌شود و به تم فلسفی آثار پروفسور راب ماس اختصاص دارد.

این وبینار پنج شنبه ۹ بهمن از ساعت ۷:۱۵ به وقت تهران برپا می‌شود.

علاقه مندان برای مشاهده این وبینار می‌توانند به اینجا مراجعه کنند.

کد مطلب 5121298

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