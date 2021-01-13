رژیم صهیونیستی ۲ مرکز مقاومت فلسطین را در غزه هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره گزارش داد که نظامیان رژیم صهیونیستی دو مرکز وابسته به جنبش مقاومت حماس را در هدف قرار دادند.

از سوی دیگر منابع فلسطینی، امروز (چهارشنبه)، گزارش دادند که رژیم صهیونیستی یک نقطه دیدبانی را در شرق خانیونس (جنوب نوار غزه) هدف قرار داده است.

منابع فلسطینی اعلام کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی یک نقطه کنترل میدانی متعلق به مقاومت فلسطین را در شرق خانیونس هدف قرار داده است.

«آویخای ادرعی» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ضمن تأیید این خبر اعلام کرد که دو موضع جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس پس از تیراندازی به سمت نظامیان اسرائیلی هدف گلوله تانک‌های این رژیم قرار گرفته است.

ادرعی مدعی شد که هیچ یک از نظامیان رژیم صهیونیستی مجروح نشده‌اند.