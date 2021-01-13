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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۲۲:۳۶

معاون استاندار قم مطرح کرد:

صدور غیرحضوری مجوز تردد به شهرهای پرخطر

صدور غیرحضوری مجوز تردد به شهرهای پرخطر

قم - معاون استاندار قم با اشاره به اقدامات قابل تقدیر ستاد استانی مبارزه با کرونا گفت: مجوّز تردد از قم به شهرهای نارنجی و قرمز، زین پس به صورت حضوری نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن سلیمان پور ظهر چهارشنبه در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با اشاره به ضرورت تلاش حداکثری مردم و مسؤولان استان برای عدم عادی انگاری کرونا اظهار کرد: تردیدی نیست که اقدامات ستاد استانی مبارزه با کرونا، در سطح کشور نمونه و قابل تقدیر بوده است، چراکه انواع پیگیری‌ها و اقدامات و البته همراهی مردم فهیم استان تأثیرگذار بود و سبب شد تا قم از وضعیت قرمز به وضعیت آبی کرونایی برسد.

وی با تقدیر از اقدامات شورای تأمین استان نیز گفت: اقدامات این شورا کمتر دیده می‌شود، اما همیشه مهم و تأثیرگذار بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم ادامه داد: البته پیگیری‌ها و اقداماتی که در راستای مبارزه با کرونا در قم به وقوع پیوسته، نقاط ضعفی هم داشته است که باید رصد و رفع شود.

سلیمان پور درباره فرآیند صدور برگه‌های مجوّز تردد از استان قم به دیگر استان‌ها نیز خاطرنشان کرد: قم در این موضوع و به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و ساختار اجتماعی، با بیشترین تقاضاها در سطح کشور مواجه بود، بویژه آنکه بخشی از جمعیت قم در استان‌های مجاور و بویژه تهران اشتغال دارند.

وی افزود: پیشنهاد استاندار قم در این موضوع، یکپارچه دیدن قم و تهران بود، اما این پیشنهاد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تأیید نشد و از این رو فرآیند حضوری صدور برگه‌های مجوّز تردد از قم به دیگر استان‌ها و شهرها آغاز شد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم با بیان اینکه این روند در آغاز با برخی تجمع‌ها، صفوف و همچنین ازدحام‌هایی مواجه بود تصریح کرد: تلاش کردیم تا این فرآیند با تسهیل بیشتری به انجام برسد و مردم در مراجعه حضوری خود به مرکز صدور مجوّز، کمتر معطّل شوند.

سلیمان پور با اشاره به اینکه روند صدور مجوّز تردد از قم به شهرهای نارنجی و قرمز، زین پس به صورت حضوری نخواهد بود یادآور شد: سامانه‌ای به همین منظور در تهران آغاز به کار کرده که این سامانه هم اکنون در اختیار قم هم قرار داده شده است و فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: البته این سامانه در مرحله آزمون و خطاست و پس از سپری شدن برخی مراحل مقدماتی، اطلاع رسانی‌های لازم در این زمینه به هم استانی‌های عزیز انجام خواهد شد.

کد مطلب 5121900

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