به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به عرضه کشتار غیرمجاز دام در برخی از محلات شهر کرمانشاه اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق عامه دستورالعملهایی برای مقابله با عرضه گوشت دام که تهدیدی برای سلامت عموم هستند صادر شده است.
وی با بیان لزوم همکاری پلیس نظارت بر اماکن استان کرمانشاه افزود: همکاری مرکز بهداشت و اجراییات شهرداری نسبت به جمع آوری وسایل کشتار غیرمجاز از جمله داربستهای نصب شده بسیار حائز اهمیت است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه تصریح کرد: نصب داربست کشتار غیرمجاز در برخی از محلات شهر سبب ایجاد ترافیک در معابر شده که برخورد با این موارد لازم است.
وی با اشاره به فروش روان گردان و مواد مخدر در برخی از عطاریهای استان کرمانشاه بیان کرد: جلوگیری از فعالیت این عطاریها صادر شده که نظارت و بازرسی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از عطاریها باید افزایش یابد.
کرمی با اشاره به تخلفات در برخی از کافی شاپ و قهوه خانههای کرمانشاه گفت: اتاق اصناف و پلیس اماکن باید با تشکیل تیمهای بازرسی به صورت مستقیم بر فعالیت این واحدهای پذیرایی نظارت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: به منظور رسیدگی به تخلفات کافی شاپ و قهوه خانهها یک دادیار ویژه تعیین شده تا برخوردها جدیتر شود.
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