وقوع انفجار در حومه دیرالزور سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های خبری از وقوع یک انفجار در حومه شرقی دیرالزور در سوریه خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این انفجار در روستای «الطیبه» در نزدیکی شهر المیادین رخ داده است.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که این انفجار علاوه بر آسیب زدن به یک باب منزل، منجر به تخریب مغازه‌ها نیز شده است؛ خانه آسیب دیده پیش از این توسط عناصر داعش به مرکزی برای تولید بمب‌های دست ساز و مین تبدیل شده بود.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که این انفجار همزمان با پرواز یک پهپاد ناشناس بر فراز منطقه اتفاق افتاد.

لازم به ذکر است که بامداد چهارشنبه گذشته نیز مناطقی از شهرهای دیرالزور و بوکمال در شرق این کشور هدف حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

حملات جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی با مقابله به موقع پدافند هوایی ارتش سوریه مواجهه و خنثی می‌شوند.