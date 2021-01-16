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۲۷ دی ۱۳۹۹، ۱۴:۵۳

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شریف عنوان کرد:

افزایش استرس دانشجویان نسبت به دوران قبل از کرونا

افزایش استرس دانشجویان نسبت به دوران قبل از کرونا

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه شریف از افزایش استرس دانشجویان نسبت به قبل از کرونا خبر داد و گفت: این استرس به ویژه در دانشجویان ورودی جدید بیشتر است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یعقوبی صبح امروز شنبه در نشست خبری اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید -۱۹ که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: اولین کنگره دانشگاه و کووید ۱۹ توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

وی افزود: ۲۱۴ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که از این تعداد ۱۳۳ مقاله در مرحله نخست پذیرفته و ۸۱ مقاله رد شد. هرمقاله بین ۲ تا ۵ نفر نویسنده داشت که در مجموع می توان گفت، بین ۸۰۰ تا هزار محقق مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کردند و موضوعات مقالات علاوه بر دانشجویان، به دانش آموزان، کادر درمان و سایر اقشار جامعه می پردازد.

وی افزود: رویکرد کنگره، بحث و تبادل نظر درباره چالش‌ها و فرصت‌ها برای دانشگاه در بحث شیوع ویروس کروناست و سخنرانان از حوزه‌های مختلف در دو روز برنامه حضور دارند.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف گفت: معاونان دانشجویی، آموزشی و فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این کنگره دو روزه حضور خواهند داشت و مباحث به صورت مجازی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ۶ نشست تخصصی کاربردی با حضور متخصصان در این نشست پیش بینی شده است که می توان به خدمات مشاوره و مددکاری دانشگاه‌ها در دوران کرونا، خدمات بهداشتی و پیشگیری از کرونا در دانشگاهها، چالش های آموزش مجازی از منظر دانشجویان و اساتید در دوران کرونا، ابعاد روان شناختی خانواده دانشجو در دوران کرونا، ابعاد جامعه شناختی و فرهنگی دانشجویان در ایام کرونا و آموزش مجازی دانشجو در دوران کرونا و پسا کرونا اشاره کرد.

وی گفت: دکتر مینو محرز، دکتر مردانی و دکتر گویا به عنوان سخنرانان کلیدی از حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این کنگره حضور خواهند داشت.

یعقوبی ادامه داد: همچنین دو رئیس دانشگاه تهران و صنعتی شریف و محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اختتامیه نشست سخنرانی خواهند داشت.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: استرس دانشجویان نسبت به قبل از کرونا افزایش یافته است و این استرس در دانشجویان ورودی جدید که از دانش آموزی به دانشجویی تغییر نقش داشته و هنوز دانشگاه را به صورت حضوری ندیده اند، بیشتر است.

وی ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ میزان افزایش استرس بیشتر شده است.

کد مطلب 5123428

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