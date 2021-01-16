افزایش استرس دانشجویان نسبت به دوران قبل از کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یعقوبی صبح امروز شنبه در نشست خبری اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید -۱۹ که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: اولین کنگره دانشگاه و کووید ۱۹ توسط دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

وی افزود: ۲۱۴ مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شد که از این تعداد ۱۳۳ مقاله در مرحله نخست پذیرفته و ۸۱ مقاله رد شد. هرمقاله بین ۲ تا ۵ نفر نویسنده داشت که در مجموع می توان گفت، بین ۸۰۰ تا هزار محقق مقالات خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کردند و موضوعات مقالات علاوه بر دانشجویان، به دانش آموزان، کادر درمان و سایر اقشار جامعه می پردازد.

وی افزود: رویکرد کنگره، بحث و تبادل نظر درباره چالش‌ها و فرصت‌ها برای دانشگاه در بحث شیوع ویروس کروناست و سخنرانان از حوزه‌های مختلف در دو روز برنامه حضور دارند.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف گفت: معاونان دانشجویی، آموزشی و فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این کنگره دو روزه حضور خواهند داشت و مباحث به صورت مجازی ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: ۶ نشست تخصصی کاربردی با حضور متخصصان در این نشست پیش بینی شده است که می توان به خدمات مشاوره و مددکاری دانشگاه‌ها در دوران کرونا، خدمات بهداشتی و پیشگیری از کرونا در دانشگاهها، چالش های آموزش مجازی از منظر دانشجویان و اساتید در دوران کرونا، ابعاد روان شناختی خانواده دانشجو در دوران کرونا، ابعاد جامعه شناختی و فرهنگی دانشجویان در ایام کرونا و آموزش مجازی دانشجو در دوران کرونا و پسا کرونا اشاره کرد.

وی گفت: دکتر مینو محرز، دکتر مردانی و دکتر گویا به عنوان سخنرانان کلیدی از حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این کنگره حضور خواهند داشت.

یعقوبی ادامه داد: همچنین دو رئیس دانشگاه تهران و صنعتی شریف و محمدرضا علم معاون امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اختتامیه نشست سخنرانی خواهند داشت.

رئیس مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: استرس دانشجویان نسبت به قبل از کرونا افزایش یافته است و این استرس در دانشجویان ورودی جدید که از دانش آموزی به دانشجویی تغییر نقش داشته و هنوز دانشگاه را به صورت حضوری ندیده اند، بیشتر است.

وی ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت نیز اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ میزان افزایش استرس بیشتر شده است.