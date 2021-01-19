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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۲

به همت اداره کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی؛

هم اندیشی پایش و توانمند سازی فعالان نهضت پیشرفت برگزار می‌شود

هم اندیشی پایش و توانمند سازی فعالان نهضت پیشرفت برگزار می‌شود

نخستین نشست هم اندیشی پایش و توانمند سازی همکاران نهضت پیشرفت در شهر مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی، نخستین نشست هم اندیشی، پایش و توانمند سازی همکاران نهضت پیشرفت را با هدف توان‌سنجی کارشناسان امور بانوان استان‌ها در پیشبرد اهداف و تبیین نقش ستادهای استانی برگزار خواهد کرد.

تقویت مهارت‌های ستادی، فرهنگی و تسهیل در حلقه‌های میانی از دیگر اهداف این نشست خواهد بود.

گفتنی است این نشست هم اندیشی در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۹ لغایت ۲ بهمن ۱۳۹۹ در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

در این نشست که مبتنی بر الگوهای آموزشی، اکتشافی و کارگاهی خواهد بود شرکت کنندگان فرصت‌های لازم جهت تقویت نیازهای مهارتی و علمی را کسب و در جهت تحقق اهداف نهضت پیشرفت به کار خواهند گرفت.

کد مطلب 5124965

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