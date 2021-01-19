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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۸:۵۹

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی هرمزگان:

بیماری پوسیدگی میوه‌های گوجه‌فرنگی در برخی گلخانه‌ها دیده شد

بیماری پوسیدگی میوه‌های گوجه‌فرنگی در برخی گلخانه‌ها دیده شد

بندرعباس - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: بیماری پوسیدگی میوه‌های گوجه‌فرنگی در برخی از گلخانه‌های استان هرمزگان شناسایی شد.

آزاده گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: طی دو سال گذشته، بیماری پوسیدگی میوه‌های گوجه‌فرنگی در برخی از گلخانه‌های استان هرمزگان مشاهده شده است.

بنا به اظهار عضو هیأت علمی این مرکز، علائم این بیماری روی میوه‌های گوجه‌فرنگی به‌صورت لکه‌های بافت مرده متحدالمرکز به رنگ قهوه‌ای روشن مشاهده می‌شود که در صورت وجود شرایط محیطی مساعد، این لکه‌ها به سرعت روی سطح میوه گسترش می‌یابند.

گودرزی گفت: بر اساس بررسی‌های آزمایشگاهی مقدماتی انجام‌شده ، عامل این بیماری، گونه‌ای از جنس قارچی Cladosporium تشخیص داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بیماری به‌ویژه در گلخانه‌هایی که از تهویه مناسبی برخوردار نیستند، از گسترش قابل توجهی برخوردار است.

گودرزی عنوان کرد: به منظور مدیریت این بیماری، ایجاد تهویه مناسب در فضای گلخانه و محلول‌پاشی گیاهان با قارچ‌کش‌های معالجه‌کننده ضروری است. در حال حاضر، جداسازی عامل بیماری روی محیط کشت مصنوعی و شناسایی آن در سطح گونه از طریق انجام آزمون‌های مولکولی در حال انجام است.

کد مطلب 5125089

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