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۳۰ دی ۱۳۹۹، ۹:۵۸

آژانس پزشکی اتحادیه اروپا :

تولید اخبار جعلی بر مبنای اطلاعات هک شده واکسن کرونا

تولید اخبار جعلی بر مبنای اطلاعات هک شده واکسن کرونا

هکرهایی که اطلاعات برخی واکسن‌های کرونا را در جریان یک حمله سایبری علیه آژانس پزشکی اتحادیه اروپا دزدیده بودند، از این اطلاعات برای تولید اخبار جعلی سوء استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، هکرهای یادشده قبل از آنکه اطلاعات واکسن‌های کرونا را در اینترنت منتشر کنند، از این اطلاعات برای دروغ پراکنی در مورد واکسن‌های کرونا استفاده کردند.

آژانس پزشکی اتحادیه اروپا می‌گوید سابقه این حمله به ماه نوامبر باز می‌گردد و در جریان آن اطلاعات زیادی در مورد روند ارزیابی و بررسی واکسن بیماری کرونا به دست آمده است. این اطلاعات از برخی ایمیل‌های محرمانه آژانس مذکور به دست آمده است. هکرها اطلاعات به دست آمده از این ایمیل‌ها را عیناً در اینترنت منتشر نکرده‌اند و با دستکاری آنها تلاش کرده‌اند کاری کنند که مردم تصور کنند با تزریق واکسن هم امیدی به ایجاد مصونیت در برابر ویروس کرونا نخواهد بود.

هنوز مشخص نیست چه افرادی عامل حملات هکری مذکور بوده‌اند و چرا آنها ایمیل‌ها و اسناد هک شده را بدین شیوه دستکاری کرده‌اند. انتشار چنین اخبار و اطلاعاتی بدگمانی و برخی تئوری‌های توطئه در مورد ناکارآمدی واکسن‌های کرونا را تشدید می‌کند.

پیش از این سازمان بهداشت جهانی، مرکز امنیت سایبری انگلیس، مایکروسافت و غیره در مورد حملات هکری به مراکز بهداشت و درمان، شرکت‌های داروسازی، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های درگیر در روند تولید واکسن کرونا هشدار داده بودند.

کد مطلب 5125208

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ازکجامعلوم دستکاری کردن؟ اگه اثرداره چراهرچی بیشترتزریق میشه آمارمبتلاهاتون بیشترمیشه؟ یاجهش هاش قوی تر

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