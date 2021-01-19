تولید اخبار جعلی بر مبنای اطلاعات هک شده واکسن کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زددی نت، هکرهای یادشده قبل از آنکه اطلاعات واکسن‌های کرونا را در اینترنت منتشر کنند، از این اطلاعات برای دروغ پراکنی در مورد واکسن‌های کرونا استفاده کردند.

آژانس پزشکی اتحادیه اروپا می‌گوید سابقه این حمله به ماه نوامبر باز می‌گردد و در جریان آن اطلاعات زیادی در مورد روند ارزیابی و بررسی واکسن بیماری کرونا به دست آمده است. این اطلاعات از برخی ایمیل‌های محرمانه آژانس مذکور به دست آمده است. هکرها اطلاعات به دست آمده از این ایمیل‌ها را عیناً در اینترنت منتشر نکرده‌اند و با دستکاری آنها تلاش کرده‌اند کاری کنند که مردم تصور کنند با تزریق واکسن هم امیدی به ایجاد مصونیت در برابر ویروس کرونا نخواهد بود.

هنوز مشخص نیست چه افرادی عامل حملات هکری مذکور بوده‌اند و چرا آنها ایمیل‌ها و اسناد هک شده را بدین شیوه دستکاری کرده‌اند. انتشار چنین اخبار و اطلاعاتی بدگمانی و برخی تئوری‌های توطئه در مورد ناکارآمدی واکسن‌های کرونا را تشدید می‌کند.

پیش از این سازمان بهداشت جهانی، مرکز امنیت سایبری انگلیس، مایکروسافت و غیره در مورد حملات هکری به مراکز بهداشت و درمان، شرکت‌های داروسازی، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌های درگیر در روند تولید واکسن کرونا هشدار داده بودند.