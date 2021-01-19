فرد ناقل کرونا دارای مسئولیت کیفری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور و رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا در نشست امروز کمیته که با حضور ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت و نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط در محل وزارت کشور برگزار شد با تشریح اینکه امروز با همدلی و همراهی مردم به نقطه مطمئنی در مهار بیماری کرونا رسیده ایم؛ گفت: روند کنترل بیماری کرونا در کشور با همکاری خوب مردم و عملکرد مناسب دستگاه‌های ذی ربط مثبت بوده و باید این روند تا ریشه کن شدن این بیماری منحوس ادامه یابد.

معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه هر گونه غفلت و عادی انگاری می‌تواند زمینه بازگشت دوباره بیماری را در کشور فراهم سازد، گفت: امروز یکی از نگرانی‌های مهم وزارت بهداشت احتمال اوج گیری دوباره بیماری است.

ذوالفقاری تصریح کرد: نباید فضا را به سمتی سوق دهیم که حس عادی پنداری نسبت به خطر کرونا در جامعه شکل گیرد.

وی در این خصوص گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و بیماری ناشی از آن در طول دوره زمانی کمتر از یک سال گذشته، نظام سلامت کشور با آسیب‌هایی مواجه شده و باید با کنترل مناسب بیماری این امکان را ندهیم که کادر درمان و پزشکی کشور بیش از این متحمل خسارت شوند.

معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دو مؤلفه معیشت و سلامت در تصمیم گیری های کلان کشور اشاره کرد و گفت: باید نقطه بهینه ای بین امر سلامت و اقتصاد محقق گردد.

وی اضافه کرد: تصمیم گیری در خصوص مساله گردشگری و ورود و خروج زائرین در ستاد ملی کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد. مسئله اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مردم نسبت به بیماری کرونا و اینکه فرد مبتلا به بیماری باید حس مسئولیت نسبت به کنترل بیماری در جامعه داشته باشد، محور دیگر نشست امروز بود و در این خصوص این تصمیم مورد بررسی قرار گرفت که باید رسانه‌ها روی این موضوع بیشتر تمرکز کنند که بیماری کرونا به سبب اینکه در دسته بیماری‌های کشنده قرار دارد؛ فرد ناقل دارای مسئولیت کیفری است.

ذوالفقاری در این خصوص نتیجه گرفت اگر فردی با علم به ابتلاء به بیماری، به انتقال بیماری در جامعه کمک کند؛ عواقب کیفری متوجه اش است.

رئیس کمیته امنیتی، انتظامی و اجتماعی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه با همراهی و همدلی مردم توانستیم به مرحله مهار و کنترل این بیماری برسیم؛ خاطرنشان کرد: باید در اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا نهایت دقت و حساسیت را داشته باشیم.

وی در این خصوص گفت: مقررات و محدودیت‌ها وضعیت قرمز، نارنجی و زرد و آبی باید عیناً در همه شهرها اجرایی گردد تا مردم آثار رعایت پروتکل‌ها را حس و لمس کنند.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: امروز در استان مازندران و گیلان به خاطر وضعیت حاد بیماری محدودیت تردد اعمال شده و این محدودیت‌ها باید تا تغییر وضعیت بیماری در این استان‌ها بطور جدی و سخت اجرایی گردد.

ذوالفقاری یادآور شد: تبدیل وضعیت شهرها از قرمز به نارنجی و زرد نتیجه رعایت پروتکل‌ها و اجرای طرح جامع هوشمند بوده است و البته در صورت عدم رعایت پروتکل‌ها و عادی انگاری، امکان بازگشت و تبدیل شهرها از زرد به نارنجی و قرمز و متعاقباً اعمال محدودیت‌های جدید وجود دارد.



ذوالفقاری در پایان خاطر نشان کرد: تجربه بیماری کرونا در حدود کمتر از یکسال اخیر گویای این واقعیت مهم است که همراهی مردم در قالب رعایت پروتکل‌ها و اصول بهداشتی شرط اول و آخر در مهار بیماری است و امروز باید با محوریت مردم در اجرای دقیق پروتکل‌ها اجازه اوج گیری مجدد بیماری را ندهیم.