پیش بینی حضور ۱۰۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون سراسری قرآن و عترت

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فقهی زاده پس از نشست شورای قرآنی استان سمنان و در جمع خبرنگاران همزمان با ظهر سه شنبه با بیان اینکه پیش بینی می‌شود که بیش از ۱۰۰ هزار نفر در آزمون قرآن و عترت سال جاری شرکت کنند، بیان کرد: این آزمون سراسری یکی از بزرگترین رویدادهای قرآنی و فرهنگی در سراسر کشور است که سالانه مورد استقبال خوب قرآن دوستان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت شیوع کرونا آزمون سراسری قرآن و عترت به صورت مجازی در کشور برگزار می‌شود، ابراز کرد: ثبت نام از داوطلبان همچنان ادامه دارد و علاقمندان می‌توانند در این آزمون شرکت کنند.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه برنامه‌های قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران شیوع ویروس کرونا تعطیل نشده است، ابراز داشت: آزمون سراسری قرآن و عترت در زمینه حفظ و مفاهیم قرآن در ۱۴ رشته و در بخش قرآن و احادیث به صورت ۹۰ درصد مجازی برگزار می‌شود.

فقیهی پور با بیان اینکه فعالیت‌های قرآنی در بستر فضای مجازی دنبال می‌شود، تاکید کرد: دو هزار مؤسسه مستقل و شعبه مؤسسه‌های وابسته به معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ برنامه‌های خود را در سال ۹۹ با استفاده از فضای مجازی به خوبی اجرا کرده‌اند.

وی از معرفی یزد به عنوان پایتخت صحیفه سجادیه و کاشان به عنوان پایتخت نهج‌البلاغه در سطح کشور طی سال جاری خبر داد و گفت: این نامگذاری‌ها کمک به توسعه فرهنگ دینی و قرآنی و همچنین جهت دهی به برنامه‌های قابل برگزاری است که در این راستا اقدامات خوبی در سطح کشور در دست برگزاری است.

معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه قرآن، گفت: بیست و چهارمین و بیست و پنجمین دوره تجلیل از خادمان قرآن کریم کشور با حضور رئیس جمهور در تهران و همزمان با اسفند ماه ۹۹ برگزار خواهد شد.