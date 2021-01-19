ایران می تواند راه آهن خواف-هرات را به مزارشریف متصل کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، نخستین دوره آموزشی کارکنان راه‌آهن افغانستان با حضور وزیر راه و شهرسازی، سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران به اتفاق هیأت همراه امروز ۳۰ دی در مرکز جهادی پیشرفت راه‌آهن افتتاح شد.

اسلامی در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش مدیرعامل شرکت راه‌آهن و سفیر افغانستان و دیگر مسئولان مرتبط در برپایی این دوره‌های آموزشی، اظهار کرد: صلح و امنیت منطقه به‌ویژه افغانستان با صلح و امنیت ایران پیوند خورده است و هرگونه خلل و نارسایی که در پیرامون کشورمان به وجود آید، برای ما نیز از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی افزود: همچنین هر گونه پیشرفت در کشورهای همسایه با پیشرفت در کشورمان گره خورده است و به همین دلیل یکی از راهبردهای ما این است که به‌طور گسترده تلاش می‌نمائیم تا صلح پایدار در منطقه باشد تا بدین ترتیب، دست بیگانگان و مزاحمت‌های آنان کوتاه شود و این فرصت برای ملت‌ها به وجود آید تا خودشان نسبت به سرنوشتشان اقدام کنند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در این راهبرد، هر آنچه داریم تقدیم همسایگان عزیز به ویژه ملت صبور و مقام مردم افغانستان می‌نمائیم. مردمی که همواره مورد رنج و زحمت بودند و اکنون از این سختی‌ها عبور کرده و مصمم‌وار می‌روند تا کشورشان را توسعه دهند.

اسلامی تصریح کرد: ما همواره پشتیبان دولت و ملت افغانستان بودیم و به دنبال این هستیم تا به جهان نشان دهیم که ملت ایران و افغانستان با هم اشتراکات فرهنگی دارند و می‌توانند شایستگی‌هایشان را در همه حوزه‌ها بر ریل توسعه بگذارند و در این زمینه ما از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ما امیدواریم که تجار و فعالان اقتصادی بتوانند از خط آهن موجود بین دو کشور نهایت استفاده را هر چه زودتر ببرند و ما نیز اعلام آمادگی می‌کنیم که چنانچه دولت افغانستان شرایط را فراهم و تسهیل کند، این آمادگی وجود دارد که راه‌آهن را به مزار شریف متصل کنیم.

به گفته وی با تکمیل راه‌آهن هرات، امکان ادامه اتصال این مسیر ریلی به کابل و بعدها به مرزهای جنوبی و شرق افغانستان وجود خواهد داشت.

در پایان، اسلامی با آرزوی موفقیت برای ۳۲ کارمند افغانستانی، ابراز امیدواری کرد که پس از پایان دوره، این افراد بتوانند در جهت توسعه، خدمات ارزنده‌ای را به کشورشان داشته باشند.