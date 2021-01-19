کنترل حریق خیابان شوش/آغاز عملیات لکه گیری

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، در جریان اطفا حریق سوله‌های یک بنگاه باربری در حوالی خیابان شوش گفت: این انبار بزرگ باربری به وسعت ۱۲ هزار متر که ستون‌های نا ایمنی داشت، که با ورق‌های شیروانی به انبارهای کوچک و بزرگی تبدیل شده بود، و زیر همه آنها از انواع کالاهای قابل اشتعال، همچون روغن موتور و لاستیک ماشین انبار شده بود.

وی ادامه داد: کالاهای انبار شده کاملاً شعله ور شدند و سقف‌ها در اثر آتش سوزی تخریب شد.

ملکی گفت: ۶ آتش نشان به همراه چندین دستگاه تانکر آب و خودروهای پشتیبانی و عوامل شهرداری منطقه ۱۲ در محل حاضر شده بودند و در حال حاضر حریق کاملاً تحت کنترل است.

وی افزود: با وجود اینکه سقف‌های این انبار تخریب شده است، عملیات لکه گیری و اطفا حریق ادامه دارد.

به گفته ملکی، تا این لحظه مورد مصدومیت و تلفات جانی نداریم.