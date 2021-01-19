به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در راستای مقابله با آلودگی‌های خاک، آب و هوا در جنوب استان بوشهر خصوصاً در عسلویه و کنگان اقدامات خوبی صورت گرفته است.

وی با تصویب طرح ملی مقابله با آلودگی‌های کنگان و عسلویه اشاره کرد و ادامه داد: برنامه جامعی برای مقابله با آلودگی‌ها در این منطقه تصویب شده است و برنامه‌های طی یک تا سه سال اجرایی می‌شوند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از ایجاد مرکز پایش زیست‌محیطی در کنگان و عسلویه خبر داد و بیان کرد: این مراکز با تأمین اعتبارات مورد نیاز در حال نصب و تجهیز هستند.

مقابله با آلودگی‌های صنعتی

وی به اقدامات صورت گرفته برای مقابله با آلودگی‌ها به مکانیزه‌کردن انبارهای گوگرد در جنوب استان اشاره کرد و افزود: احداث تصفیه‌خانه فاضلاب فاز دوم پتروشیمی‌های عسلویه در مراحل پایانی است تا پساب پتروشیمی‌ها وارد دریا نشود.

قلی‌نژاد از تصویب ساخت تصفیه‌خانه مرکزی پالایشگاه‌ها در عسلویه خبر داد و خاطرنشان کرد: در زمینه کاهش فلرسوزی در پارس جنوبی نیز اقدام خوبی در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: پسماندهای صنعتی و ویژه در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی دفن نمی‌شود و همه پسماندها پس از جمع‌آوری به خارج از استان منتقل می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر از اجرای مجتمع بازیافت پسماندهای صنعتی و ویژه در منطقه پارس جنوبی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته و راه‌اندازی این مراکز بازیافت در همان منطقه انجام خواهد شد.

ساماندهی پسماندهای شهری

وی از ساماندهی پسماندهای شهری در استان خبر داد و اظهار داشت: در حوزه پسماند وضعیت خوبی را در استان شاهد نیستیم و برنامه‌ریزی صورت گرفته که به صورت جدی در این حوزه اقدام شود.

قلی‌نژاد تاکید کرد: رویکردهای ما در حوزه پسماند شامل انجام دفن بهداشتی پسماند، تفکیک از مبدا و ایجاد کارخانه‌های بازیافت زباله است که کارهایی صورت گرفته ولی کم است.

وی تصریح کرد: این موضوع با جدیت دنبال می‌شود و با شهرداری‌هایی که اقدام نکنند برخورد خواهد شد. از شش شهرداری تاکنون شکایت کرده‌ایم که دو شهرداری محکوم شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: به شهرداری‌هایی که در این زمینه اقدام کنند، تسهیلاتی برای ایجاد کارخانه بازیافت ارائه می‌شود.

مخالفت با پتروشیمی‌های جدید

وی با تاکید بر اینکه توسعه استان باید مطابق با اسناد آمایش سرزمینی باشد، بیان کرد: کارگروهی بدین منظور شکل گرفته است و طرح‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند و نتایج این کارگروه در شورای برنامه‌ریزی استان مصوب می‌شود.

قلی‌نژاد با اشاره به اینکه با ایجاد و راه‌اندازی فاز ۳ پتروشیمی در منطقه عسلویه مخالفت کرده‌ایم، خاطرنشان کرد: ظرفیت استان بوشهر پر شده است و باید به فکر جای دیگری بود.

وی ادامه داد: در شمال استان نیز منطقه ویژه اقتصادی در حال راه‌اندازی است و نباید اجازه دهیم عسلویه و کنگان دیگری در این منطقه شکل گیرد. در همین راستا مساحت این منطقه را به هزار و ۵۰۰ هکتار کاهش دادیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: احداث پالایشگاه در منطقه شمال استان بوشهر ممنوع شده و فقط پتروشیمی‌های پائین‌دستی مجاز هستند و احداث آب‌شیرین‌کن هم ممنوع کردیم.