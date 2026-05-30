۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

پیشرفته‌ترین دستگاه‌های بازیافت زباله در عسلویه نصب می‌شود

بوشهر- فرماندار عسلویه از تجهیز سایت جدید پسماند این شهرستان به به‌روزترین دستگاه‌های بازیافت زباله خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر شنبه در حاشیه بازدید معاون عمرانی استاندار بوشهر و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از سایت جدید پسماند عسلویه، از نصب پیشرفته‌ترین و به‌روزترین دستگاه‌های بازیافت زباله در این مجموعه خبر داد.

فرماندار عسلویه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های مدیریت پسماند در این شهرستان اظهار کرد: سایت جدید پسماند شهرستان با هدف ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، کاهش آلودگی‌ها و بهبود فرآیند جمع‌آوری و بازیافت زباله‌ها در حال تکمیل و تجهیز است.

وی افزود: با نصب تجهیزات مدرن بازیافت، امکان تفکیک، پردازش و بازیافت بخش قابل توجهی از پسماندهای تولیدی فراهم خواهد شد که این اقدام نقش مؤثری در کاهش حجم دفن زباله و حفظ محیط زیست منطقه خواهد داشت.

ارتقای کیفیت خدمات شهری

فرماندار عسلویه همچنین با قدردانی از حمایت‌های استانداری بوشهر و همکاری اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان، تأکید کرد: بهره‌برداری از این سایت گام مهمی در مسیر توسعه پایدار شهرستان و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهروندان خواهد بود.

در این بازدید، معاون عمرانی استاندار بوشهر و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز از روند اجرای پروژه، زیرساخت‌های ایجاد شده و برنامه‌های پیش‌بینی شده برای تجهیز و راه‌اندازی کامل سایت جدید پسماند عسلویه بازدید و بر تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از این مجموعه تأکید کردند.

کد مطلب 6845001

