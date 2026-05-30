به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار ظهر شنبه در حاشیه بازدید معاون عمرانی استاندار بوشهر و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از سایت جدید پسماند عسلویه، از نصب پیشرفتهترین و بهروزترین دستگاههای بازیافت زباله در این مجموعه خبر داد.
فرماندار عسلویه با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای مدیریت پسماند در این شهرستان اظهار کرد: سایت جدید پسماند شهرستان با هدف ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، کاهش آلودگیها و بهبود فرآیند جمعآوری و بازیافت زبالهها در حال تکمیل و تجهیز است.
وی افزود: با نصب تجهیزات مدرن بازیافت، امکان تفکیک، پردازش و بازیافت بخش قابل توجهی از پسماندهای تولیدی فراهم خواهد شد که این اقدام نقش مؤثری در کاهش حجم دفن زباله و حفظ محیط زیست منطقه خواهد داشت.
ارتقای کیفیت خدمات شهری
فرماندار عسلویه همچنین با قدردانی از حمایتهای استانداری بوشهر و همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، تأکید کرد: بهرهبرداری از این سایت گام مهمی در مسیر توسعه پایدار شهرستان و ارتقای کیفیت خدمات شهری به شهروندان خواهد بود.
در این بازدید، معاون عمرانی استاندار بوشهر و مدیرکل حفاظت محیط زیست استان نیز از روند اجرای پروژه، زیرساختهای ایجاد شده و برنامههای پیشبینی شده برای تجهیز و راهاندازی کامل سایت جدید پسماند عسلویه بازدید و بر تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این مجموعه تأکید کردند.
