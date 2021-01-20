به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی شامگاه چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی با حضور «فاطمه مهاجرانی» معاون برنامه‌ریزی و توسعه مشارکت‌های مردمی سازمان نوسازی مدارس کشور و رؤسای آموزش و پرورش خوزستان، اظهار کرد: با هدایت و راهبری رئیس سازمان و با درخشش مجمع خیران مدرسه‌ساز استان خوزستان، عملکرد خیران در خوزستان رشد خوبی داشته است و به طور تقریبی از ۴۳ خیر با ۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بیش از ۱۰۱ خیر با اعتبار ۲۱۱ میلیارد تومان در سال گذشته رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات سازمان نوسازی مدارس کشور نیز به همان میزان رشد کرده است، افزود: سال گذشته با سیاست سازمان تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به خیران سپرده شد که ۳۴ پروژه با ۳۱۵ کلاس درس به همین ترتیب اتمام رسیدند؛ این کار امسال شتاب بیشتری گرفت و در همین ۱۰ ماه حدود ۴۷ پروژه با ۲۴۴ کلاس درس به خیران واگذار شد که یا کار آنها تمام شده و یا تا مهرماه سال آینده به اتمام می رسند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان تصریح کرد: بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در مرحله اول پویش «آجر به آجر» جمع آوری شد و اولین مدرسه کشور در این پویش در استان خوزستان تا اسفندماه امسال افتتاح می‌شود؛ همچنین در پویش «من مادرم و بچه‌های ایران فرزندان من» نیز حدود ۴۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده است.

قربانی در پایان با اشاره به اینکه در اهواز شاهد جمعیت بالای دانش آموزی هستیم و این شهرستان سومین شهر حاشیه‌نشین است، خبر داد: در مناطق حاشیه اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از جمله کوی گلدشت، مهدیس، عین دو، علوی، خسرج، غیزانیه، ملاثانی و درویشیه ۲۸ پروژه با ۱۴۲ کلاس درس اجرا شده و یا در حال اجرا است.