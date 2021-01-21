به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «امیلی هورن» سخنگوی شورای امنیت ملی در دولت «جو بایدن» رئیس جمهور جدید آمریکا روز چهارشنبه به وقت محلی با «غیرسازنده و بدبینانه» خواندن اقدام چین در تحریم مقامات دولت پیشین آمریکا از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواست تا این اقدام پکن را محکوم کنند.

هورن با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «وضع این تحریم‌ها در روز برگزاری مراسم تحلیف ظاهراً تلاش برای بازی کردن در زمینِ اختلاف‌های حزبی در آمریکا است».

لازم به ذکر است که همزمان با برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن در روز چهارشنبه بیستم ژانویه، دولت چین اعلام کرد که تحریم‌هایی علیه «مایک پمپئو» وزیر خارجه سابق، «دروغگو و متقلب» ایالات متحده و ۲۷ تن از مقامات بلندپایه دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا وضع کرده است تا سندی باشد بر رد قاطع هرگونه رابطه پکن با واشنگتن در دوران ریاست جمهوری ترامپ.

وزارت خارجه چین درباره دلیل وضع این تحریم‌ها اعلام کرد که پمپئو و سایرین اقداماتی را برای مداخله در امور داخلی چین «برنامه ریزی، پشتیبانی و اجرا کرده اند».

طبق تحریم‌های چین، مقامات دولت پیشین آمریکا و اعضای درجه یک خانواده آنان از ورود به چین منع شده و مؤسسات و شرکت‌های مرتبط با این افراد از انجام مراودات تجاری در چین محروم شده‌اند.

گفتنی است، پمپئو در هفته‌های پایانی وزارت خود سلسله تدابیری علیه دولت چین وضع کرد. وی همچنین سه شنبه گذشته ادعا کرد که مقامات پکن علیه اقلیت مسلمان اویغور مرتکب «نسل کشی و جنایت علیه بشریت» شده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در واکنش به ادعاهای پمپئو اعلام کرد: «این سیاستمدار آمریکایی به دلیل دروغگویی و تقلب فردی بدنام است و با این اقدامات خود را مانند یک دلقک مایه خنده و تمسخر کرده است».