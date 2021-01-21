به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از تساوی دو - دو مقابل استقلال تهران در دربی ۹۴ پایتخت لب به انتقاد صریح از مهدی رسول پناه رئیس هیات مدیره باشگاه گشود و برای حضور او در بدنه مدیریتی پرسپولیس اولتیماتوم دو روزه تعیین کرد.

با این حال مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با اندکی تاخیر درباره این اولتیماتوم چینش نفرات جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس را آغاز کرد. اعضایی که پس از استعفای علی رغبتی و برکناری قطعی مهدی رسول پناه تنها دو عضو به نام‌های غلامعلی محمدعلیپور و سید محمد فیاض دارد.

وزیر ورزش که دهم شهریورماه سال جاری اعضای جدید هیات مدیره سرخپوشان را تعیین کرده بود پس از انتشار فایل ویدئویی مهدی رسول پناه سرپرست وقت باشگاه از جعفر سمیعی خواست تا مدیرعاملی پرسپولیس را بدون حضور در هیات مدیره قبول کند.

حالا سلطانی فر پس از انتشار بخش دیگری از همان فایل ویدئویی و اختلافات علنی یحیی با رسول پناه، تصمیم به تغییر در هیات مدیره پرسپولیس گرفت.

جعفر سمیعی مدیرعامل فعلی و مصطفی قنبرپور سرپرست پیشین این تیم جزو جدی ترین گزینه‌ها برای حضور در هیات مدیره پرسپولیس هستند. از قرار معلوم سمیعی فاصله چندانی با حضور در هیات مدیره باشگاه ندارد اما سلطانی فر همچنان درباره قنبرپور در حال رایزنی است.

افرادی که در صورت انتخاب و عضویت در هیات مدیره پرسپولیس رابطه خوبی با سرمربی تیم دارند و کار را برای ادامه حضور یحیی در پرسپولیس راحت تر از همیشه می‌کنند تا او دیگر گلایه‌ای بابت تصمیمات مدیریتی هم نداشته باشد.

این در حالی است که پرسپولیس و استقلال، طبق وعده دولت قرار است در سال جاری در بورس پذیرفته شده و سهام آنها در اختیار مردم قرار بگیرد تا بار دیگر هیات مدیره‌ای جدید برای این باشگاه‌ها تعیین شود.