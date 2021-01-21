کتاب های تاریخ معاصر انتشارات قدر ولایت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی کتاب‌های «یک مرد و یک نامرد»، «هر چه شما بگویید ارباب»، «محاکمه رضاشاه و روشنفکران»، «رازهای دو عصا» و «پدربزرگ من» عصر امروز با حضور احمد عطایی مدیر انتشارات قدر ولایت، محسن بغلانی نویسنده، نادر ملک‌کندی پژوهشگر و عضو هیئت‌مدیره مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت و محمدحسین صلواتیان تصویرگر کتاب، در کتابفروشی چاپ ونشر بین‌الملل برگزار شد.

در این مراسم نادر ملک‌کندی با اشاره به رسالت انتشارات قدر ولایت در خصوص حضور در میدان نبرد فرهنگی که پیرو فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر «این میدان، میدان نبرد فرهنگی است» تعیین شده، گفت: این مؤسسه در راستای دغدغه‌ها و اشارات مقام معظم رهبری به این حوزه فرهنگی نشر، وارد شد و خوشبختانه در این چند ساله بیش از ۸۵۰ اثر منتشر کرده ‌است.

عضو هیئت‌مدیره مؤسسه قدر ولایت اظهار داشت: مؤسسه فرهنگی قدر ولایت در حوزه‌های دفاع مقدس، تاریخ معاصر، معارف و تاریخ صدر اسلام، برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان و بزرگسال فعالیت می‌کند.کتاب‌های تاریخی مؤسسه در بین قشر جوان جایگاه خود را پیدا کرده است. در همه این حوزه‌ها نگاه مؤسسه به انگشت رهبری بوده و اینکه ایشان در چه بخش‌هایی دغدغه دارند و به آن اشاره می‌کنند. مخصوصاً در حوزه تاریخ که یکی از بزرگترین دغدغه‌های رهبری تحریف تاریخ بوده که در سخنرانی‌های اخیرشان هم به کرّات به آن اشاره کرده‌اند که جوان امروز نباید از تاریخ ۱۵۰- ۲۰۰ سال اخیر مطلع نباشد و نداند در کشورش چه اتفاقاتی افتاده است. خوشبختانه کتاب‌های تاریخ معاصر جای خودشان را در بین محققین و جوانان باز کرده و کتاب‌هایی که در این حوزه منتشر شده مخاطبین خودش را پیدا کرده است.

نادر ملک‌کندی ضمن اشاره به اینکه فعالیت مؤسسه با رویکرد تاریخ معاصر بوده اظهار کرد:یکی از بخش ‌هایی که در مؤسسه به آن پرداخته شده، موضوع پهلوی و خصوصاً پهلوی اول است. این تاریخ از این نظر اهمیت دارد که بستری است برای تحریف که الان متأسفانه در فضاهای دانشگاهی افرادی هستند که سعی می‌کنند با تطهیر پهلوی، تاریخ پهلوی ما را تحریف کنند و حضرت آقا به این موضوع اشاره داشتند که مضمون آن این است: وقتی پهلوی آمد حکومت قاجار را زیر سؤال برد اما بعد از حکومت پهلوی کسی نبود که به این جنایت‌ها و خیانت‌ها و نقش مخربی که این حکومت در این پنجاه ساله داشتند، بپردازد، لازم است که به آن پرداخته شود. این پنج عنوان کتابی که امروز رونمایی می شوند دقیقاً در همین زمینه است.

محسن بغلانی نویسنده دو کتاب «رازهای دو عصا» و «پدربزرگ من» و عضو مؤسسۀ قدر ولایت با اشاره به اینکه این مؤسسه با تمرکز بر چهار محور تاریخ معاصر، دفاع مقدس، فلسفه و عقاید اسلامی و سبک زندگی اسلامی( زیست مؤمنانه) آثاری را تولید می‌کند گفت: بحمدالله امسال هم در بخش کودک و نوجوان و هم در بخش بزرگسال کارهای خوبی ارائه شده است. در بخش کودک و نوجوان تا به حال بیش از ۲۲ اثر داشتیم که بخشی از این آثار به بحث سبک زندگی پرداخته است. ازجمله این آثار می‌توانیم به مجموعه «یادداشت‌های یک فرشته» اشاره کنیم و در بخش عقاید و فلسفه کتاب «گوش‌هایت را تیز کن» که اولین رمان نوجوان این مؤسسه بود که امسال روانه بازار شد و بعد از آن دو کتاب دیگر با عناوین «تنور دوستی» و «آن رنج‌ها که بردند» را در دست چاپ داریم که تا پایان بهمن ارائه خواهند شد. این دو کتاب به مسائلی که ملت ایران در دوران پهلوی متحمل شدند، می‌پردازد. می‌توان گفت این دو کتاب تقریباً تمام تاریخ پهلوی اول را در این کتاب‌ها بررسی کرده است.

نویسنده کتاب‌های «رازهای دو عصا» و «پدربزرگ من» گفت: این دو کتاب در رابطه با زندگی شهید مدرس، روحانی سیاسی و عضو مجلس شورای اسلامی و رئیس شورای ملی در دوره پهلوی اول می‌باشد. در «پدربزرگ من» داستان‌هایی از زبان نوه آیت‌الله مدرس روایت شده است که مربوط به دوران کودکی شهید مدرس می‌باشد و درحد کودکان به معرفی شخصیت شهید مدرس پرداخته است. کتاب «رازهای دو عصا» گفت‌وگوهایی بین دو عصا است که یکی از آن‌ها متعلق به شهید مدرس و دیگری متعلق به رضاخان بوده است . این‌ها از دید کسانی که به این دو شخصیت نزدیک بودند، وقایع آن دوران و وقایعی که باعث درگیری بین شهید مدرس و رضاخان شده، می‌پردازد.

بغلانی با اشاره به اینکه سوم اسفند ماه امسال صدمین سالگرد کودتای ننگین رضا پهلوی است گفت: امیدواریم توانسته باشیم هم در بخش بزرگسال و هم در بخش کودک و نوجوان کارهای خوبی را به جامعه اسلامی ارائه دهیم و از تحریف بیشتر وقایع دوران پهلوی جلوگیری کنیم. ما برای جلوگیری از تحریف تاریخ دست به این کار زدیم و امیدواریم که اقدامات ما در این زمینه مورد رضایت خدا و مورد توجه مردم مسلمان کشور قرار بگیرد. تصویرگری این دو کتاب «رازهای دو عصا» و «پدربزرگ من» نتیجه زحمات آقای صلواتیان بوده و بحث گرافیکی کتاب‌ها را آقای سعیدی‌فر به‌ عهده داشتند.

محسن بغلانی در پایان سخنانش با اشاره به اینکه در بخش نوجوان آثاری را در دست انتشار داریم گفت: دو رمان بلند تا پایان بهمن ماه به بازار عرضه خواهد شد. اولین اثر باعنوان «پدر و پسر» که به وقایع دوران پهلوی اول و دوم می‌پردازد. نویسنده این آثار آقای کاموس، با دقت نظر و حساسیت ویژه‌ای این کتب را نگارش کرده‌اند.

در ادامه جلسه احمد عطایی مدیر انتشارات قدر ولایت با اشاره به کلام رهبر انقلاب مبنی بر اینکه تاریخ یک ملت هویت آن ملت است بیان کرد:تحریف تاریخ جماعت را بی‌هویت می‌کند و از محتوا تهی می‌کند. یکی از عناصر ضد انقلاب گفته بود که اگر ما بتوانیم تاریخ را آن‌طور بنویسیم که خودمان می‌خواهیم، کار جمهوری اسلامی تمام می‌شود وخودبه‌خود هویت ملت از بین می‌رود و ساقط می‌شود. یکی دیگر از علت‌هایی که تاریخ را تحریف می‌کنند این است که واقعیت‌هایی که برای مردم و در راستای انقلاب پیش آمده را جابه‌جا کنند و همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند جای شهید و جلاد را عوض کنند، مخصوصاً حوادث دهه شصت که هر کدام از آن‌ها می توانست پای‌ هر انقلابی را سست کند تا فرو بریزد.

عطایی با اشاره به وعده‌های پوچ آمریکایی‌ها و اشاره آن‌ها به فروپاشی این انقلاب گفت: این‌ها می‌گفتند انقلاب اسلامی چهلمین سال تولد خودش را نخواهد دید، به لطف خدا اکنون در چهل‌ودومین سال تولد انقلاب هستیم و ان‌شاءالله جوانان هشتاد سالگی این انقلاب را هم خواهند دید. در اصل تحریف کردن، وارونه نشان دادن واقعیت‌هاست که بتوانند آن بخش مورد نظر خودشان را جایگزین کنند.

اگر شاخصه اصلی رژیم قاجار فساد بود، در رژیم پهلوی وابستگی را هم به عنوان شاخص دوم در نظر می‌گیریم و کودتای انگلیسی سرآغاز وابستگی بود که در کودتای ۲۸ مرداد این وابستگی شدت پیدا کرد و انگلیس نقش دوم را در ایران پیدا کرد و آمریکا در جایگاه نخست قرار گرفت. این کتاب‌هایی که امروز رونمایی می‌شوند با توجه به اسنادی نوشته شده‌اند که نزدیک‌ترین افراد به رضاخان بیان کرده‌اند. تاج الملوک همسر رضاخان از فساد و وابستگی و رفت‌وآمدهای دو پهلوی خاطراتی را بیان کرده است که از خواندن برخی موارد هم شرممان می‌شود.

مدیر انتشارات قدر ولایت با اشاره به دیدگاه‌هایی که در حاکمیت پهلوی اول قرار داشت بیان کرد:ما در این آثار سعی کرده‌ایم مستندات را بیان کنیم و تلاش گروه تحقیق و پژوهش مؤسسه بر این است که با ارائه اسناد، چهرۀ واقعی این‌ها را به مردم و جوانان بشناساند. این کارها کارشناسی شده است و حتی مورد تأیید کارشناسانی خارج از مؤسسۀ خودمان نیز قرار گرفته است.

عطایی با اشاره به دو کتاب «غرب‌زدگی» و «خدمت و خیانت روشنفکران» اظهار داشت که ما خواسته‌ایم درحد توان خودمان با ارائه این کتاب‌ها خلأهای موجود را پر کنیم. ناشران دیگر موظف هستند با تولید آثار از تحریف تاریخ و بی‌هویت نشان دادن انسان جلوگیری کنند و همه گام دوم انقلاب را محکم‌تر و با صلابت‌تر برداریم.

در ادامه جلسه محمدحسین صلواتیان، تصویرگر دو کتاب «رازهای دو عصا» و «پدربزرگ من» گفت: کتاب باید ماندنی باشد. معرفی کردن شخصیت‌های تأثیرگذار در تاریخ بسیار مهم است. ناشران دیگر هم باید وارد این عرصه شوند و از ظرفیت‌ها استفاده کنند. این کارها دهم آذرماه به من تحویل داده شد که دقیقاً روز شهادت شهید مدرس بود. من در روند این کار ارادتم به این شهید بسیار زیاد شد و شبی نیست که این شهید را یاد نکنم.

در پایان مراسم از نویسندگان و تصویرگر این آثار تقدیر شد.