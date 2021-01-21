موافقت وزیر کشور با ایجاد دهیاری در تمام روستاهای دارای شورا

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد با بیان این مطلب در چهل و دومین نشست ملی مدیران کل دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها، اظهار کرد: با توجه به نیاز جامعه روستایی کشور به توسعه خدمات در مناطق روستایی، پیشنهاد ایجاد دهیاری در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار پس از بررسی‌های کارشناسی و اخذ نظرات صاحب نظران و دست‌اندرکاران امر نهایتاً مورد موافقت وزیر محترم کشور قرار گرفت.

وی افزود: به موجب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۴ تیرماه سال ۱۳۷۷ وزارت کشور اجازه دارد تا نهاد عمومی و غیردولتی «دهیاری» را با شخصیت حقوقی مستقل در مناطق روستایی کشور راه‌اندازی کند و در راستای اجرای این قانون از سال ۱۳۸۲ تا کنون ۳۷ هزار و ۱۱۹ دهیاری در روستاهای بالای ۳۰ خانوار کشور راه‌اندازی شده و ۹۴ درصد از جمعیت روستایی کشور تحت پوشش خدمات این نهاد واقع شده‌اند.

جمالی نژاد اضافه کرد: طبق موافقت اخیر وزیر کشور مبنی بر صدور مجوز ایجاد دهیاری در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور، جمعیتی در حدود ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش این خدمات این نهاد عمومی قرار خواهند گرفت. بر اساس موافقت اخیر، اولویت در صدور مجوز تأسیس دهیاری برای روستاهای مرزی حائز شرایط خواهد بود که برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار، همچنان داشتن شورای اسلامی و اخذ تأیید معاونت سیاسی وزارت کشور در خصوص تطبیق با ماده (۲) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشور و تخصیص کد تقسیماتی، شرایط الزامی خواهند بود.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۲۵ دستگاه در حال ارائه خدمات در روستاها هستند، تصریح کرد: دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها در حقیقت مسوول هماهنگی و تمرکز این اقدامات در روستا هستند و سایه قوی آنها باید بر تمامی فعالیت‌های روستایی دیده شود تا در نهایت هموطنان روستایی طعم شیرین خدمات و اجرای طرح‌ها در روستاها را بچشند و شاهد ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی در کشور باشیم.

جمالی نژاد همچنین با اشاره به ابلاغ ساختار سازمانی و ضوابط تشکیلاتی دهیاری‌ها از سوی وزیر کشور به استانداران در آذر ماه امسال از دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها خواست تا ضمن هماهنگی با معاونت امور دهیاری‌ها و دفتر تحول اداری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی، ساختار سازمانی چابک و پرتحرک دهیاری‌ها را در زمان مقرر تهیه و به این سازمان ارسال نمایند تا زمینه اجرای اقدامات بعدی از جمله هماهنگی برای برگزاری آزمون بکارگیری نیرو در دهیاری‌ها هرچه سریع‌تر فراهم شود.

وی تصریح کرد: در تدوین ساختار سازمانی دهیاری‌ها باید از افزایش بدون پشتوانه نیروی انسانی که منجر به افزایش هزینه‌های جاری می‌شود، جلوگیری نمود و دفاتر امور روستایی استانداری‌ها باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه با تاکید بر گرامی داشت شایسته ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در روستاها و افتتاح پروژه‌های دهیاری‌ها در این دهه با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مقابله با کرونا تاکید کرد: دهیاری‌ها در مدت زمان باقی مانده تا خاتمه کار شوراهای پنجم باید برای تحقق برنامه‌های مصوب اقدامات لازم را انجام دهند و دفاتر امور روستایی استانداری‌ها هم باید نظارت‌های لازم را به عمل آورند.

وی در ادامه ضمن اشاره به تصویب پرداخت ۵۰۸ میلیارد تومان تسهیلات کم بهره برای اجرای بیش از ۱۲۶۰ طرح درآمدزا و تهیه انواع ماشین آلات عمرانی و خدماتی به دهیاری‌ها در این دولت، از دفاتر امور روستایی استانداری‌ها خواست تا حمایت‌های لازم را از دهیاری‌ها و شرکت‌های تعاونی دهیاری‌ها برای دریافت این تسهیلات به عمل آورند.

جمالی نژاد همچنین گفت: لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده واحده تاسیس دهیاری‌های خودکفا که از سوی وزارت کشور تقدیم دولت شده، پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه در نوبت طرح در جلسه هیات وزیران می‌باشد و امید است که با تصویب آن، خلاءهای قانونی موجود برای تقویت حداکثری مدیریت نوین روستایی و ارتقای خدمات دهیاری‌ها مرتفع شود.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به تشکیل نخستین جلسه شورای عالی توسعه روستایی و عشایری کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور تنی چند از وزرا، از دفاتر امور روستایی و شوراهای استانداری‌ها خواست تا پیشنهادها و ایده‌های کاربردی مرتبط با حوزه مدیریت روستایی را برای طرح در این شورا به این سازمان ارسال کنند.

جمالی نژاد همچنین با اشاره به تاکیدات بیانیه گام دوم انقلاب مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت جوانان خلاق و نوآور از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف بهره‌گیری از توان بیش از ۵۶۰۰ شرکت دانش بنیان در اجرای پروژه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خبر داد و گفت: برای توسعه خدمات در مناطق روستایی و افزایش شاخص‌های مدیریت روستایی باید زمینه بهره‌گیری از جوانان نوآور بیش از پیش فراهم شود و دفاتر امور روستایی باید به این مباحث توجه ویژه ای داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سده جدیدی هستیم، گفت: بدون تردید برای اصلاح امور و تسریع روند توسعه نیازمند نگاه، افکار و راهبردهای جدید و همچنین بازاندیشی، بازخوانی و بازآفرینی برنامه‌ها و سیاست‌ها و نگرش‌ها هستیم.