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۲ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۱۸

از جیم کری تا مارک روفالو؛

خوشحالی هالیوود از رفتن ترامپ/ دینگ دانگ جادوگر مرد

خوشحالی هالیوود از رفتن ترامپ/ دینگ دانگ جادوگر مرد

چهره‌های مطرح هالیوودی قبل و بعد از مراسم تحلیف جو بایدن و کامالا هریس به رسانه‌های اجتماعی رفتند تا حمایت خود را اعلام کنند و خوشحالی خود از رفتن دونالد ترامپ را نشان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، هالیوودی‌ها از چهره‌هایی بودند که هم‌زمان با رفتن ترامپ از کاخ سفید خوشحالی خود را ابراز کردند. بعد از چهار سال ترامپ، مارک روفالو بازیگر به هوادارانش اطمینان خاطر داد که اوضاع بهتر خواهد شد.

او در توییتر نوشت: «از میان تمام ویرانی‌ها نوسازی صورت خواهد گرفت، از زخم‌ها شفقت و شخصیت شکل می‌گیرد، از جدایی‌ها شفافیت بیرون می‌آید، از ناامیدی دانش حاصل می‌شود و از فقدان اجتماع می‌آید.»

جیم کری جدیدترین نقاشی خود را در توییتر منتشر کرد که در آن یک انبه یا مانگو له شده جلوی ساختمان کنگره آمریکا دیده می‌شد. کری کنار نقاشی‌اش نوشت «دینگ دانگ جادوگر مرد.»

جیم کری تا به حال چند بار ترامپ را در قالب یک جادوگر شرور کشیده و او را «ساحر بدطینت بال غربی» خوانده است. استفاده از انبه در نقاشی هم به این خاطر است که بعضی‌ها ترامپ را «مانگو موسولینی» خوانده‌اند.

کریسی تیگن شخصیت تلویزیونی آمریکایی در روز تحلیف در توییتر نوشته بود «سلام جو بایدن. رییس‌جمهور چهار سال بود که من را بلاک کرده بود، میشه لطفاً فالو کنی» که باعث شد بایدن بعد از تحویل گرفتن حساب رسمی ریاست‌جمهوری تیگن را دنبال کند.

مجموعه‌ای از مجری‌های معروف آمریکایی از جمله جیمی کیمل، کانن اوبراین، استیون کولبر و تروور نوآ هم رفتن ترامپ را جشن گرفتند.

تعدادی از پیام‌ها هم به خاطر انتخاب شدن کامالا هریس به عنوان نخستین معاون رییس‌جمهور زن آمریکایی بود.

اوپرا وینفری در توییتر خود عکسی از سوگند یاد کردن هریس را منتشر کرد و نوشت که با تماشای «این لحظه خارق‌العاده برای آمریکا» اشک شوق می‌ریزد.

کد مطلب 5127381

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