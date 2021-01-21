تغییر و جابجایی در سه فرمانداری کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز فرماندار گچساران که به گفته معاون سیاسی استان ماموریتش به پایان رسیده، جای خود را به فرماندار کهگیلویه داد.

مدیرکل امور روستایی استان جایگزین اتابک در فرمانداری کهگیلویه شد و رزمجو معاون فرمانداری لنده، به سمت سرپرستی فرمانداری این شهرستان منصوب شد.

ساعتی پیش آئین تودیع و معارفه فرمانداران قدیم و جدید شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

بر اساس حکم حسین کلانتری، استاندار کهگیلویه و بویراحمد، دارا کریمی نژاد به عنوان فرماندار جدید کهگیلویه معرفی شد و از زحمات علیرضا اتابک تقدیر به عمل آمد.

همچنین علیرضا اتابک به عنوان سرپرست فرمانداری گچساران معرفی خواهد شد.

علیرضا اتابک جایگزین علی خوان پایه در این فرمانداری می‌شود.