به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی در حساب کاربری خود در توئیتر، با بیان اینکه از بمب گذاریهای تروریستی در بغداد تا چاپلوسی و چکمهبوسی نتانیاهو -هرچند این بار برای فرد جدید- جملگی جز یک هدف ندارد، نوشت: به تله انداختن یک رئیس جمهور دیگر در آمریکا برای هدر دادن جان و سرمایه آمریکایی به منظور مقابله با ایران.
وی تاکید کرد: به رغم استیصال رقت بار «نتانیاهو»، نقشههای فرومایه علیه ایران دوباره به شکست خواهد انجامید.
وزیر امور خارجه نوشت: به رغم استیصال رقت بار «نتانیاهو»، نقشههای فرومایه علیه ایران دوباره به شکست خواهد انجامید.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی در حساب کاربری خود در توئیتر، با بیان اینکه از بمب گذاریهای تروریستی در بغداد تا چاپلوسی و چکمهبوسی نتانیاهو -هرچند این بار برای فرد جدید- جملگی جز یک هدف ندارد، نوشت: به تله انداختن یک رئیس جمهور دیگر در آمریکا برای هدر دادن جان و سرمایه آمریکایی به منظور مقابله با ایران.
کد مطلب 5127523
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