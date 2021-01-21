به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی در حساب کاربری خود در توئیتر، با بیان اینکه از بمب گذاری‌های تروریستی در بغداد تا چاپلوسی و چکمه‌بوسی نتانیاهو -هرچند این بار برای فرد جدید- جملگی جز یک هدف ندارد، نوشت: به تله انداختن یک رئیس جمهور دیگر در آمریکا برای هدر دادن جان و سرمایه آمریکایی به منظور مقابله با ایران.



وی تاکید کرد: به رغم استیصال رقت بار «نتانیاهو»، نقشه‌های فرومایه علیه ایران دوباره به شکست خواهد انجامید.