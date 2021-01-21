ابراهیم اثباتی آهنگساز شناخته شده تئاتر دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اثباتی از نوازندگان و آهنگسازان شاخص موسیقی ایرانی که عمده آثارش مبتنی بر ساخت موسیقی برای آثار نمایشی بوده ساعاتی پیش بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری دار فانی را در سن ۴۹ سالگی وداع گفت.

ابراهیم ثباتی نوازنده تنبور و دیوان و آهنگساز موسیقی متولد ۱۳۵۰ است. او موسیقی را از سال ۱۳۶۴ با ساز تنبور آغاز کرده و از رهنمودهای استاد سید خلیل عالی نژاد بهره‌ها برده است.

این هنرمند فقید در این مسیر به فراگیری سازهای دیگر همچون سه تار، تار، عود، دیوان و دف پرداخت و همچنین از یادگیری و پژوهش در زمینه تئوری موسیقی و آهنگسازی دریغ نکرد.

وی تا سال ۱۳۹۲ قریب به ۴۳ موسیقی تئاتر و چندین موسیقی فیلم ساخته است.

او در سال ۱۳۸۰ با جمعی از هنرمندان و نوازندگان نخبه اقدام به تاسیس گروه وصل صوفیان نمود که حاصل آن اجرای کنسرت‌های متعدد در داخل و خارج از کشور بوده است.