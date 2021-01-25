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۶ بهمن ۱۳۹۹، ۹:۴۳

فردا در فضای مجازی؛

مواجهه پیروان ادیان توحیدی با کرونا بررسی می‌شود

مواجهه پیروان ادیان توحیدی با کرونا بررسی می‌شود

نشست «کرونا و امر دینی» با حضور نمایندگانی از جامعه زرتشتیان و کلیمیان سه‌شنبه ۷ بهمن به‌صورت برخط برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات نشست «کرونا و امر دینی» با هدف مطالعه تجربه رفتارهای دینی پیروان ادیان توحیدی در دوران کرونا با حضور نمایندگانی از جامعه زرتشتیان و کلیمیان سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ به‌صورت برخط برگزار می‌شود.

در این نشست، رامین خسروی نائب‌رئیس انجمن زرتشتیان تهران و همایون سامه یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی درخصوص نحوه مواجهه پیروان این دو دین با بیماری کرونا سخنرانی کرده درباره تغییر رفتارهای دینی، آئین‌ها و مناسک پیروان این دو دینی ابراهیمی در دوره کرونا توضیح خواهند داد.

در این نشست همچنین احمد شاکرنژاد عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره مواجهه پیروان ادیان ابراهیمی با چالش‌های اجتماعی سخن خواهد گفت.

دبیری این برنامه را مصطفی اسدزاده عضو گروه فرهنگ و جامعه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برعهده دارد.

این برنامه از سلسله نشست‌های مشترک دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و پژوهشکده فرهنگ پژوهشگاه است که به صورت برخط برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان به حضور در این برنامه می‌توانند از طریق نشانی: https://www.skyroom.online/ch/ricac/culture اقدام کنند.

کد مطلب 5130155

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