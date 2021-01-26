انتقاد نظری از کمک های مالی به جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در خصوص خاموشی‌هایی که این روزها در سطح شهر مشاهده می‌شود تذکر داد و گفت: این خاموشی‌ها در بزرگراه‌ها و پل‌های عابر پیاده مشکلاتمان را نسبت به گذشته بیشتر کرده است.

وی با بیان اینکه این خاموشی‌ها چه به خاطر تولید پاپ کورن است یا بیت کویین برای ما فرقی نمی‌کند و لازم است وزارت نیرو به این موضوع ورود کند، چرا که مدیریت شهری هیچ اختیاری در این زمینه ندارد.

نظری همچنین با اشاره به کسری بودجه شهرداری تهران و تخصیص پایین حدود ۵۰ درصدی بودجه به حوزه فرهنگی اجتماعی و عملکرد پایین معاونت فرهنگی اجتماعی که نزدیک تعطیل است گفت: در واقع با این شرایط اتفاقی در این معاونت نمی‌افتد و پول‌های اختصاص نمی‌یابد.

وی افزود: معاونت اجتماعی در این شرایط باز هم به جشنواره فیلم فجر کمک کرده است، این اتفاق سال گذشته هم رخ داد و هنوز رقم کمک معاونت به جشنواره به شورای شهر از طرف کمسیون فرهنگی اجتماعی اعلام نشده است.

عضو شورای شهر تهران، گفت: در این شرایط که معاونت اجتماعی عملکردی نزدیک به تعطیل دارد، اگر بودجه‌ای اختصاص می‌یابد باید برای انجام پروژه‌های شهری هزینه کند نه در جهت کمک به جشنواره فیلم فجر خرج شود.