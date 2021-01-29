استرداد منابع ارزی ایران در حل مشکل نفتکش کره جنوبی موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طی دیداری مجازی با سونگ یونگ گیل رئیس کمیته سیاست خارجی و وحدت مجلس ملی کره جنوبی گفتگو و تبادل نظر کرد.

ذوالنوری در ابتدای دومین دیدار مجازی در ظرف کمتر از یک ماه با همتای خود در کره جنوبی، پیشینه تاریخی دو کشور را یادآور شد و اظهار داشت: دیرینگی روابط ایران و کره در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متضمن حل مشکلات فیمابین خواهد بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: پیامدهای مطروحه و گره موجود، سابقه دیرینه دو کشور را تحت‌الشعاع قرار نخواهد داد و این موضوعات قابل حل و فصل است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مسدود شدن منابع ارزی ایران در کره را متأثر از تهدیدات تحریمی آمریکا بیان کرد و اظهار داشت: هرچند مقامات کره‌ای بارها نسبت به استرداد منابع ارزی جمهوری اسلامی ایران قول داده‌اند و وعده کرده‌اند، اما متاسفانه هنوز اقدامی عملی از سوی آنان در این موضوع مشاهده نشده است و ضرورت دارد قدم‌های جدی منجر به نتیجه برداشته شود.

ذوالنوری در ادامه وبینار دوم یادآور شد: گسترش همکاری‌های فیمابین و رفع مشکلات و موانع موجود از مسیر تقویت همکاری‌ها با اقدامات عملی قابل حل و فصل است و ضرورت دارد که فضای اعتماد بار دیگر در مناسبات و روابط دو سویه افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، سفر قائم مقام وزارت امورخارجه کره جنوبی به ایران را سازنده و مفید بیان نمود و تصریح کرد: گفت‌وگوها و مذاکرات در راستای عمل و اراده جدی مقامات کره‌ای منجر به حل و فصل مشکلات موجود خواهد بود.

ذوالنوری گره خوردن دو موضوع توقیف کشتی کره‌ای با مسدود شدن منابع ارزی ایران در کره جنوبی را منصفانه ندانست و تصریح کرد: ملاحظات فنی و مشکلات زیست محیطی کشتی توقیف شده ارتباطی با منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی ندارد.

وی تاکید کرد: چارچوب مقررات حقوقی و قضایی مسیر رسیدگی به این موضوع است و قوه مقننه به اصل عدم دخالت در تفکیک قوا معتقد است، لذا رسیدگی به این موضوع از سوی قوه قضائیه در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد، اگرچه توقیف کشتی کره‌ای صرفاً به دلیل تخلف و ارتکاب آلودگی محیط زیستی در خلیج فارس بوده است و قوه قضاییه در رسیدگی به این تخلف مستقل عمل می‌کند، لکن نوع رفتار و اقدامات کره و تسریع در استرداد پول‌های بلوکه شده ایران، می‌تواند در رفتار و تصمیم قوه قضائیه در حل مشکل توقیف کشتی یاد شده موثر واقع شود.

ذوالنوری خطاب به همتای کره‌ای خود اظهار داشت: مقامات کره‌ای خوب می‌دانند که این پول‌ها از محل فروش نفت، میعانات، و مواد پتروشیمی بوده است، و کره مجوز معاملات یاد شده را از اوفک (وزارت خزانه داری آمریکا) گرفته بوده است و با توجه به این امر انتقال و آزاد سازی این پول‌ها مقدور است و بانک مرکزی ایران هم راهکارهای شدنی و قابل انجام متعددی را پیشنهاد داده است، لکن متاسفانه از مقامات کره‌ای بطور عملی اراده حل مشکل را ندیده‌ایم. بویژه اینکه اگر اقدامات غیر قانونی ترامپ بر خلاف اجازه اوفک، مانع اقدام کره در حل مشکل بود، اکنون که دیگر ترامپ مرده و به زباله دان تاریخ سپرده شده است، مقامات کره بدون واهمه باید در انتقال و استرداد منابع ارزی بلوکه شده ایران تسریع نمایند.

سونگ یونگ گیل رئیس کمیته سیاست خارجی و وحدت مجلس ملی کره جنوبی نیز با اشاره به پیشینه روابط دو کشور، لزوم تقویت مناسبات را مطرح نمود و گفت: امیدواریم که گام‌های موثری برای تعمیق روابط فیمابین برداشته شود.



رئیس کمیته سیاست خارجی و وحدت مجلس ملی کره جنوبی در ادامه گفت: سئول خود را مصمم به تقویت روابط با جمهوری اسلامی در حوزه‌های گوناگون برای توسعه و گسترش مناسبات است.

وی همچینن اظهار داشت: پیامدهای موجود، مسأله جدی در مسیر روابط کره جنوبی و جمهوری اسلامی ایران نیست و مانعی در مسیر گسترش روابط محسوب نمی‌شود.

سونگ تاکید کرد: پارلمان کره جنوبی معتقد است تا موضوع سپرده‌های ایرانی در کره را تا حل نهایی پیگیری کند و مسیری فراهم گردد تا جمهوری اسلامی ایران به منابع ارزی خود در این کشور دسترسی داشته باشد.

در پایان این دیدار، ذوالنوری از همتای خود برای سفر به ایران دعوت کرد.