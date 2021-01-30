به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی عصر شنبه در جمع خبرنگاران‬ اظهار‬ داشت: ‬ برنامه ریزی‬ مناسبی‬ برای ایام‌ دهه‬ مبارک‬ فجر‬ صورت‬ گرفته‬ و‬ برنامه‌ های‬ متنوعی‬ در‬ سطح‬ استان‬ بوشهر برگزار می‌شود.

وی‬ از‬ برگزاری ‬ هزار برنامه بزرگداشت توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر در این استان خبر داد و بیان کرد: در سال جاری ۲۴ کارگروه فعال در ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان بوشهر تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر از برگزاری برنامه‌ها در زمینه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، عمرانی، محرومیت‌زدایی و دیگر حوزه‌ها افزود: نواختن گلبانگ انقلاب در مدرسه‌ها و رژه موتوری از فرودگاه تا گلزار شهدا بوشهر از برنامه‌های نخستین روز دهه فجر است.

استفاده از ظرفیت فضای مجازی

وی با اشاره به برگزاری همه برنامه‌ها با رعایت کامل اصول و دستورالعمل‌های بهداشتی خاطرنشان کرد: برنامه‌ها در فضاهای مجازی و از طریق شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استان بوشهر پخش می‌شود.

جمالی با اشاره به برپایی جشنواره‌ها، مسابقات و نمایشگاه‌های متعدد فرهنگی، هنری و ادبی افزود: مراسم باشکوه جشن انقلاب همراه با نورافشانی نیز در شب ۲۲ بهمن در همه نقاط استان بوشهر برگزار خواهد شد.

سخنرانی آیت‌الله خاتمی

وی با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن در هیچ نقطه استان به صورت پیاده برگزار نمی‌شود، افزود: به جای راهپیمایی ۲۲ بهمن، رژه خودرویی توسط خانواده‌ها به مسافت بیش از سه کیلومتر در شهرها و روستاهای استان بوشهر برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی بوشهر اظهار داشت: سخران پایان مراسم ۲۲ بهمن استان بوشهر آیت‌الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران خواهد بود.

وی گفت: در شهر بوشهر خودرو پیمایی از حدفاصل میدان شهید رئیس‌علی دلواری تا پارک گردشگری در مسیر خیابان امام علی (ع) و میدان غدیر بوشهر برگزار می‏‌شود.