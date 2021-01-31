پیشرفت چشمگیر علمی با گذشت ۴۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه صبح امروز در مراسم آئین نواختن زنگ انقلاب در کرمانشاه با بیان شعار چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ولایت پذیری، ایستادگی و پیشرفت شعار محوری ایام دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: ولایت پذیری نشأت گرفته از قرآن و آموزه‌های دینی ما هستند و در این ۴۲ سال هرگاه مشکلی پیش آمده، بینش و نگاه عمیق رهبر معظم انقلاب در عبور از مشکلات گره گشا بوده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز در اکثر کشورهای همسایه ناامنی وجود دارد، اما ایران اسلامی به برکت مجاهدت‌های بزرگانی همچون سردار دل‌ها در امنیت کامل به سر می‌برد.

یزدان پناه با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در طول این ۴۲ سال، خاطر نشان کرد: در این ۴۲ سال پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های علمی، پزشکی، آموزشی، راه سازی و صنعت آب و برق انجام شده که با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

وی بیان کرد: در ایام زلزله سرپل ذهاب، یک کلاس درس دایر بود، اما با گذشت بیش از یک هزار و ۲۰۰ روز با تلاش مسئولان به یک هزار و ۲۰۰ کلاس درس رسیده‌ایم.