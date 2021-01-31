سازمان تبلیغات اسلامی پیشانی مقاومت فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تبریک دهه فجر اظهار داشت: فرهنگ یکی از مهمترین ابعاد انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی به تلاش‌های دشمنان برای تهاجم فرهنگی بر علیه انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون اشاره کرد و ادامه داد: دشمنان در روند این تهاجم، برنامه‌های سخت افزاری و نرم افزاری مختلف طراحی کرده‌اند و این مسئله رو به افزایش است.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر طراحی مقاومت فرهنگی در کشور، تصریح کرد: در سیاست راهبردی کشور اولین کاری که باید سیاستگذاری و بر روی آن برنامه ریزی شود، اعتلای فرهنگی و مقاومت فرهنگی است و در این رابطه باید نخبگان این عرصه بر روی آن برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه اسلام یک دین فرهنگ پایه است، افزود: سازمان تبلیغات اسلامی پیشانی مقاومت فرهنگی و اعتلای فرهنگی است و معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، خط مقاومت این جبهه است.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه نگاه فرهنگی باید نگاه جهادی بر اساس دانش باشد، اظهار داشت: ما به یک نگاه راهبردی و کلان در افق ۵۰ ساله فرهنگی کشور نیازمندیم و در این رابطه نیاز جدی به یک هیئت اندیشه ورز فرهنگی داریم که بر روی این مسئله طراحی و برنامه ریزی داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: در عرصه سند نویسی فرهنگی و آمایش فرهنگی، استان بوشهر به عنوان استان الگو در شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور مطرح است.

در این نشست، حجت الاسلام محمد قادری به عنوان معاون فرهنگی جدید سازمان تبلیغات اسلامی استان بوشهر منصوب شد.