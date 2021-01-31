به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: یک شعار اصلی انقلاب که بعدها در قانون اساسی نیز به همت شهید بهشتی و دیگر بزرگان به عنوان اصول انقلاب اسلامی درج شد عدالت و عدالت محوری است. شکی نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران نظام ظلم ستیز و عدالت محور است. مردم اصولاً انقلاب کردن تا از زیر بار ظلم و ستم طاغوت رهایی یابند و بر مبنای عدل الهی جامعه خود را اداره کنند.

وی افزود: البته شکی نیست که اجرای عدالت بسیار دشوار است کما اینکه در دوران معصومین (ع) نیز نقض عدالت مشاهده می‌شد که با نهی معصوم در مسیر اصلی قرار می‌گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به وقایع صدر اسلام تصریح کرد: برخورد پیامبر عظیم الشان اسلام با دختر گرامیشان برای عاریه گرفتن گردنبند و یا برخورد علی (ع) با برادرشان عقیل برای چراغ بیت‌المال از این نوع رفتارهایی است که به ما می‌آموزد همه جا عدالت، محور اداره کشور است.

کدخدایی ادامه داد: وقایعی مشابه آنچه در فیلم مصلحت نشان داده می‌شود در دوران پس از پیروزی انقلاب مشاهده می‌شد که البته وقتی مقامات عالی رتبه و یا حضرت امام می‌شنیدند با آن برخورد قاطعی می‌داشتند. تصویرگری زندگی یکی از مقامات عالی قضایی و نوع برخورد با جرم فرزند خود نشان می‌دهد که قاطبه مسئولین به این شعار انقلاب اسلامی اعتقاد و التزام داشته و دارند و اگر در جایی خلاف آن دیده می‌شود از ساحت نظام اسلامی به دور است.

وی گفت: فیلم بیانگر این نکته است که یک مقام میانی قضایی چگونه می‌تواند در اجرای عدالت نقش آفرین باشد.