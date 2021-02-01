پویش کودکان سایبری آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کودکان امروز در دنیای متفاوت زندگی می‌کنند، سرگرمی‌ها، آموزش، روابط اجتماعی و نیز شیوه‌های اجتماعی شدن آن‌ها تحت تأثیر دگرگونی‌های ناشی از پیشرفت و فراگیر شدن تکنولوژی های نوین ارتباطی شکل خاص و منحصر به فردی به خود گرفته است.

دسترسی وسیع و ساده کودکان به اینترنت و در عین حال وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، در خصوص اقدامات حقوقی صورت گرفته برای جلوگیری از ورود کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت آن‌ها پرسش‌هایی را پدید آورده است.

بروز بیماری کرونا در سطح جامعه موجب شده استفاده کودکان از فضای مجازی به دلایل مختلف از جمله سرگرمی و بازی، دیدن پویانمایی، ارتباط با همسالان خود در فامیل و دوستان خانوادگی، آموزش مجازی کلاس‌های رسمی و غیررسمی افزایش پیدا کند.

این در حالی است که کافی نبودن آشنایی خانواده‌ها با مخاطرات فضای مجازی و راهکارهای درست و ایمن خسارات مادی و معنوی بعضاً جبران ناپذیر برای کودکان به همراه داشته است که نیاز به پیش بینی و پیشگیری فوری با این موضوع را برای پلیس فتا دارد.

از این رو پویش کودکان سایبری با هدف ارتقا آگاهی‌های اجتماعی در خصوص شیوه صحیح استفاده دانش آموزان از فضای مجازی از امروز ۱۳ بهمن ماه به مدت یک هفته با مشارکت رده‌های تابعه پلیس فتا ناجا و پلیس فتا برگزار می‌شود.

روزهای هفته در اجرای این طرح با محوریت کودکان سایبری و «کرونا و آموزش مجازی»، «اعتیاد اینترنتی»، «خشونت سایبری»، «والدگری در فضای مجازی»، «کودکان کار سایبری «و «پلیس فتا حامی کودکان در فضای مجازی» نامگذاری شده است.

در طول مدت برگزاری این پویش به موضوعاتی مانند «کودکان و اعتیاد اینترنتی»، «شکاف دیجیتال والدین و کودکان»، «اصول والدگری در فضای مجازی»، «کودکان و ایمنی در آموزش مجازی» و «پیشگیری از آسیب‌های جسمی، اعتقادی، فکری، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی فضای مجازی»، در قالب انتشار محتواهای آموزشی در رسانه‌های نوین، حضور در رسانه ملی، انتشار هشدارهای پلیسی در وب سایت پلیس فتا و خبرگزاری‌های کشور به موضوعات زیر پرداخته می‌شود.

انتظار می‌رود پس از اجرای این طرح، نتایج زیر در فضای مجازی کشور حاصل شود:

- ارتقا سطح دانش و مهارت استفاده مناسب و مؤثر از فضای مجازی در خانواده‌ها و راهکارهای اثربخش برای ایمن سازی فرزندان در این فضا به منظور بهره مندی بیشتر از فرصت‌ها و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

- ایجاد جریان گفتمان سواد فضای مجازی برای کودکان مبتنی بر آموزش‌های پیشگیری از وقوع جرایم سایبری در کشور

- افزایش سطح توجه جامعه و رسانه‌ها به موضوع کودکان سایبری