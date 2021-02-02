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۱۴ بهمن ۱۳۹۹، ۱۲:۵۹

هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال؛

بادران چراغ خاموش به جمع مدعیان رسید

بادران چراغ خاموش به جمع مدعیان رسید

تیم فوتبال بادران در ادامه نتایج خوب هفته‌های اخیرش، دیروز تیم مدعی و خوب مس کرمان را شکست داد تا خودش به جمع مدعیان اضافه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بادران که با محسن عاشوری روزهای خوبی را در لیگ دسته اول سپری می‌کند، در هفته دوازدهم این مسابقات یک پیروزی با ارزش مقابل مس کرمان به دست آورد تا به لطف این نتیجه ۱۹ امتیازی شده و به رده پنجم جدول صعود کند.

بادران در حالی ۱۹ امتیازی شد که استقلال خوزستان هم ۱۹ امتیازی است و تنها به لطف تفاضل گل بهتر یک پله بالاتر از این تیم قرار دارد، فجر سپاسی و مس کرمان نیز با ۲۰ و ۲۱ امتیاز در رده‌های سوم و دوم ایستاده‌اند.

بادران در هفته سیزدهم یک دیدار دشوار اما خانگی مقابل پارس جنوبی جم در پیش دارد که پیروزی در این دیدار خانگی می‌تواند جایگاه این تیم در کورس بالای جدول را تاحدود زیادی تثبیت کند.

کد مطلب 5136876

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