«رد» کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس/لایحه از «بهارستان» به«پاستور»برگشت

خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ صبح امروز (سه شنبه) با ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در نهایت پس از ارائه نظرات مخالفان و موافقان لایحه بودجه، نمایندگان با ۱۴۸ رأی مخالف، ۹۹ موافق و ۱۲ رأی ممتنع کلیات بودجه «رد» کردند.

مشروح مذاکرات امروز مجلس شورای اسلامی را در زیر می‌خوانید:

کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با رأی نمایندگان رد شد

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان، کلیات بودجه سال ۱۴۰۰ را رد کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق: تمایل دولت «رد» کلیات بودجه است / اصلاحات اساسی انجام شد

الیاس نادران در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه پیش از شروع بحث، مزاحی با رئیس سازمان برنامه و بودجه داشته باشم، گفت: چه کسی گفته طرح عمرانی در کشور اجرایی نشده است؟ راه آهن قزوین- رشت و آزادراه قزوین- رشت را ببینید! اعتبارات بسیاری برای این موضوعات هزینه شده در حالی که منظور رسیدگی به مناطق محروم است.

وی افزود: مخالفان مواردی مانند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش منابع، عدم اصلاح ساختار بودجه و همچنین اینکه دولت بودجه اصلاحی مجلس را اجرا نمی کند، به عنوان دلایل خود مطرح کردند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: گزارش کمیسیون تلفیق به گونه ای تنظیم شده که هر یک از محورهای مخالفت نمایندگان قابلیت اعمال دارد، به طور مثال ما ارز ۴۲۰۰ تومانی را در تبصره ۱۴ حذف کرده و مابه ازای آن را قرار دادیم، اگر مجلس تصمیم بگیرد این ارز می تواند در ۳ ماه، ۶ ماه یا طی سال آینده ماندگار شود، هیچ ایراد و خللی به کلیات وارد نمی شود.

نادران با بیان اینکه ما تصمیم گرفتیم ارز را به واردکننده نداده و به عامه مردم بدهیم، تصریح کرد: این تصمیم مجلس است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بماند یا حذف شود.

وی گفت: بخش عظیمی از منابع اضافه شده در کمیسیون تلفیق ناشی از شفاف سازی ارزها و ریال های زیرفرشی است. ما افشا و علنی کردیم اگر دولت نگران است، می توان آن را به همان شیوه ای که بود برگرداند. پنهان کاری سخت نیست و افشاگری هزینه دارد که ما هزینه آن را پذیرفتیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تصریح کرد: دولت با صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت ارز را ۱۷۵۰۰ تومان دیده، در واقع ۸ میلیارد را ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرده و باقیمانده را با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی در نظر گرفته است.

نادران با بیان اینکه اگر دولت عرضه داشته باشد، ارز کشور را ارزان کند، ما ۵ هزار تومان این نرخ را کم می کنیم، افزود: شعار ندهید، ظرف ۳ سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار ارز به واردکننده داده شد، اما قیمت روغن مصرفی از ابتدای سال ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

وی گفت: مردم مرغ و تخم مرغ را با ارز ۲۳ هزار تومانی می خرند، مابه التفاوت این قیمت ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی کجاست؟ دولت باید به جای فرافکنی پاسخگو باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت اقرار کرد ۹۳ هزار میلیارد تومان دچار کسری بودجه است، گفت: امنیت کشور را به منابع صندوق توسعه ملی بسته اند.

نادران گفت: مسئول آشوب بنزینی چه کسی بود، قطعا دولت عرضه این را نداشته این موضوع را مهار کند و کشور را به آن روز رساند.

وی افزود: آقای نوبخت در کمیسیون ما را متهم به لیبرال بودن کرد اما ما هوشمندی به خرج دادیم و تلاش کردیم تحت تاثیر جوسازی ها قرار نگیریم و براساس مصلحت بودجه را تصویب کردیم.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه از مجلس می خواهم بازی شعبده بازها را نکند، گفت: ما در کمیسیون تلفیق آمادگی داریم که هر اصلاحی را که مجلس صلاح بداند انجام دهیم و تمایل دولت این است که مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۴۰۰ رد شود و دولت از مصوبه ما عصبانی است چرا که ما اصلاحات اساسی انجام دادیم.

نادران با بیان اینکه انتظار داریم همکارانمان کمک کنند تا ما بتوانیم با تصویب بودجه اختیارات را از دولت بگیریم، اظهار داشت: برخی البته نگران مصوبه توسط دولت هستند. من عرض می کنم که دولت حق این را ندارد، ما ۳ روز کلیات را در کمیسیون نگه داشتیم تا رئیس جمهور مجبور شود نامه بدهد، مگر دولت جرأت دارد مصوبه مجلس را اجرا نکند. من اولین کسی خواهم بود که رئیس جمهور را استیضاح می کنم.

وی با تاکید براینکه مجلس در رأس امور است، این ما هستیم که تصمیم می گیریم که دولت چگونه اقدام کند، افزود: مجلس باید نشان دهد که تصمیم گیر است و با اقدام خود نشان دهد که دست شعبده بازان رو شده است و بازی دولت را نمی خورند.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: البته احتیاط لازم است و باید مراقبت کرد اما حتما اجازه نخواهیم داد که دست دولت برای پول پاشی باز باشد و با آن مقابله می کنیم.

نادران در پایان خطاب به همکاران خود در مجلس، گفت: امسال در ۹۹ دولت با پول پاشی انضباط مالی کشور را به هم ریختیم و من به نمایندگان عرض می کنم که رد مصوبه تلفیق عروسی دولت است.

حسینی: جرم کمیسیون تلفیق آن بود که اسرار هویدا کرد

شمس الدین حسینی در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: لازم می‌دانم به عنوان برادر کوچکتر شما که در این جلسه حضور داشتم نکاتی را به استحضار برسانم، ضمن آنکه صبح با خدای خودم نجوا می‌کردم که خداوندا امروز اگر به من قرعه افتاد، جز برای مصالح مردم و رضای خودت صحبت نکنم تا بتوانیم در سطحی حرکت کنیم که بلندتر مجلس، دولت، جناح‌های سیاسی چپ و راست و انتخابات و برای حقانیت و در چارچوب‌های علمی باشد.

وی تصریح کرد: شما می گویید که کمیسیون تلفیق عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را به هزار و یکصد و هزار میلیارد افزایش داد و بینی و بین‌الله شما نامه ننوشتید که ۵۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی جدید منتشر شود؟

عضو کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: آیا شما در بند (و) تبصره (۲) مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان نگذاشتید و آیا اگر کمیسیون تلفیق این عدد را از دل تبصره‌ها به جدول اضافه کرد، اسم آن شفاف‌سازی یا تأیید کردن لایحه‌ای که مخفی‌کاری داشته، است؟

حسینی گفت: آیا شما در جریان نیستید وقتی ما پیشنهاد دادیم بندی که در تبصره (۵) تحت عنوان اسناد تسویه با رقم ۳۰ هزار میلیارد تومان گذاشتید و باز عددی در جداول نبوده است، این رقم را از اسناد تسویه که نوشته بودید افزایش پایه پول ثبت نشود، به عنوان افزایش بدهی دولت ثبت شود، این تناقض آشکار علمی شما را اصلاح و به اسناد خزانه تبدیل نکردیم؟

وی با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ پر از اسرار است، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: شما در مورد وابستگی به نفت گفتید، در حالی که دولت می‌خواست با فروش ۱۷.۳ میلیارد دلار مبلغ ۱۹۲ هزار تومان پول به خزانه بریزد، ما گفتیم با عدد ۱۵ هزار میلیارد دلار مبلغی که باید به خزانه ریخته شود بیشتر از این است. بنابراین درست نیست که ما رانت و فساد را ترویج کنیم و بعد بگوییم به دنبال دزد بدویم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس یادآور شد: آیا این شما نبودید که وقتی عدد ۲.۳ میلیارد بشکه را مطرح کردید، رئیس دستگاه دیپلماسی شما گفته است این خلاف اقتصاد مقاومتی است و باعث آوردن ما در کنج و پایین آوردن قدرت مذاکره می‌شود، ما کجا با اقتصاد مقاومتی و موضوع محاصره اقتصادی مشکل داشتیم.

حسینی افزود: عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیاردی که گفتید آیا شما در تبصره (۱) به این نکته اشاره نکردید که چنانچه نرخ ترجیحی ارز به ETS تغییر کند، منابع حاصل از آن خرج معیشت و سلامت می‌شود، عدد ETS ، ۲۴ هزار است و عددی که شما اعلام کردید ۱۱ هزار و ۵۰۰ است در حالی که شما خود در تبصره ۴ وقتی خواستید نرخ ارز را تبدیل کنید چه میزان قرار دادید یا در بند (ه) تبصره (۴) مگر برای ETS این رقم را نگذاشتید یا وقتی به اعداد صندوق توسعه ملی اشاره کردید مگر نرخ ETS را نگفتید.

وی تأکید کرد: من واقعا تأسف می‌خورم و باید اعلام کنم وقتی به رئیس کل بانک مرکزی گفتم آیا شما می‌دانید برای ارقام تبصره (۱۴) مبلغ ۱۷ هزار و ۱۵۰ تومان محاسبه شده است، گفت: از آن خبر ندارم که گفتم از آقای پورمحمدی بپرسید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: جرم کمیسیون تلفیق بودجه این بود که اسرار هویدا می‌کرد چون فکر می‌کرد مردم حق دارند بدانند که بشکه نفت به چه سختی به دست می‌آید و به چه راحتی به حراج گذاشته می‌شود.

حسینی گفت: مردم بدانید کالاهایی که می‌خرید با نرخ ETS است نه ارز ۴۲۰۰ تومانی بنابراین ما به دنبال کدام دزد بدویم، این گرگ سالهاست که با گله آشنا است.

قالیباف: متأسفانه دولتمردان با اصلاحات مجلس در بودجه مخالفت می‌کنند

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در واکنش به اظهارات محمدباقر نوبخت درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار داشت: همه ما می‌دانیم که در صادرات نفت در حداقل به سر می‌بریم و شما هم تائید می‌کنید که ما در سختی و مشکلات هستیم اما سوال ما این است که در این شرایط چطور شما دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برای فروش نفت را پیشنهاد می‌دهید؟ این دوگانگی را باید چگونه حل کنیم؟

وی بیان کرد: ما فروش قطعی نفت را بین یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پیش‌بینی کردیم اما خوشحال می‌شویم که صادرات نفت به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه برسد و سوال ما این است که آیا این مسئله کمک به دولت یا مخالفت با دولت است؟

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شما گفتید که این لایحه بین دولت و مجلس حل شود که ما این را قبول داریم اما ما اصلاحات انجام دادیم ولی همه در دولت با آن مخالفت می‌کنند که این اظهارات در مجلس اثر دارد.

نوبخت: درآمدهای نفتی دولت را افزایش دادید / اصلاح ساختار بودجه انجام نشد

محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه که در صحن علنی مجلس سخن می گفت، با بیان اینکه ۱۲ آذر که لایحه بودجه ۱۴۰۰ تقدیم مجلس شد اظهاراتی از سوی نمایندگان مجلس درباره اشکالات بودجه بیان شد، گفت: این سوال وجود دارد که آیا این اشکالات برطرف شده است؟

وی با اشاره به حضور او در جلسه امروز مجلس، افزود: به محض تقدیم لایحه بودجه به مجلس که در دوره دولت یازدهم و دوازدهم که در همه این سالها قانون رعایت شده است و من هم‌اکنون طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی که امور برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است و می‌تواند به فردی تفویض شود و هم‌اکنون به من تفویض شده در حال صحبت با نمایندگان براساس این اصل قانون اساسی هستم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اولین انتقادی که درباره بودجه مطرح می‌شد مربوط به منابع و مصارف در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است که با تعابیر مختلف از آن انتقاد شد.

نوبخت تاکید کرد: امروز ملت ایران مشابه نمایندگان منتظر هستند که مجلس بعد از ۲ ماه که لایحه را در اختیار داشته و اختیار برای تغییرات داشته و از آن استفاده کرده در راستای رفع آن اشکالات قدم برداشته و یا در تائید آن؟

وی با بیان اینکه منابع عمومی دولت در سال آینده ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود و رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد، گفت: اما امروز این رقم به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خطاب به نمایندگان، گفت: سوال ملت ایران این است که اگر انتقادی به این رقم و رشد زیاد این منابع وجود داشته چرا نمایندگان آن را اصلاح نکردند و این رقم را افزایش دادند. مگر نفگتید که باید اصلاح ساختار بودجه عملیاتی شود؟

نوبخت تصریح کرد: ساختار بودجه را مدون و کامل به رئیس مجلس و نمایندگان دادیم و انتظار داشتیم که اصلاح ساختار بودجه توسط مجلس انجام شود.

وی با بیان اینکه انتقاد نمایندگان مجلس آن بود که چرا وابستگی به نفت در بودجه زیاد شده است و نسبت به سال گذشته این رقم به ۱۹۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: ۱۶ هزار میلیارد تومان مستقیماً به درآمد نفت با مجوز مجلس اضافه شده تا دولت درآمدهایش افزایش یابد در صورتی که مجلس معتقد بود درآمدهای دولت در نفت زیاد است اما به دولت اجازه دادند که این درآمد زیادتر شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: همه نمایندگان مطلع هستند اکنون در حال بررسی بودجه چهارمین سال محاصره اقتصادی هستیم، دولت سه سال محاصره بزرگ اقتصادی را پشت سر گذاشته و آنهایی که خواب می دیدند طرح های بزرگ عمرانی به ثمر نمی رسد، اکنون شاهد تکمیل پروژه های نیمه تمام هستند که به معنای عمران و آبادانی است.

نوبخت خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشات محرمانه خزانه هر هفته و هر ماه تقدیمتان می شود. آیا دولت ۶۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص نداده است؟

وی تصریح کرد: برخی درصدد اجرای طرح تابستان داغ و به ستوه آوردن مردم بودند، اما تلاش شد تا کاهش قدرت خرید با برخی افزایش ها جبران شود، از این رو طرح تابستان داغ خنثی شد و بدون شک پاداش صبر و مقاومت خودمان را دریافت خواهیم کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درآمد ۱۰۹ میلیارد دلاری به چند میلیارد دلار کاهش یافته است و بعد از ۳ سال محاصره اقتصادی که از ذخایر استفاده شده، نیازی بگوییم که در چه شرایطی هستیم.

نوبخت افزود: بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش در بخش های مختلف صورت گرفته است، حتی هدفمندی یارانه ها بیش از سنوات گذشته به نفت وابسته شده و این درحالی است که کمیسیون تلفیق دو ماه فرصت داشت روی این موضوع متمرکز شود. اکنون کمیسیون تلفیق مهر تایید بر رد انتقادات مبنی بر وابستگی زیاد بودجه به نفت زده است!

وی درخصوص برخی انتقادات نسبت به ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مبارزه با رانت در این عرصه، تصریح کرد: تلاش شد با پرداخت یارانه اضافی، آثار برخی مسائل را برطرف کنیم؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای کالاهای اساسی پیش بینی شده بود، طی چند سال گذشته از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۴ میلیارد دلار، به ۸ میلیارد دلار و نهایتاً به ۵.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برخی مسائل مطرح شده عناوین مجرمان است که بگویند طرفداران خاصی از این ارز و رانت استفاده می‌کنند، در حالی که می خواهم اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و در سایت مرتبط با این موضوع وجود دارد، برای نمایندگان افشا شود.

نوبخت تاکید کرد: البته برخی هم خطا کرده و همکاری نداشتند و پس از دریافت ارز یا کالا وارد نکردند یا با قیمت بالاتر به فروش رساندند که باید با آنها برخورد شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان است و مردم ضعیف با مشکلات فعلی روبرو هستند که با افزایش این قیمت مشکلات آنها چند برابر خواهد شد، اظهار داشت: از این رو یک نهاد یا سازمان باید مسئولیت این موضوع را بپذیرد چرا که ما آن را نمی‌پذیریم و بدون تمهیدات نمی‌توانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را به نرخ آزاد ETS تبدیل کنیم و اگر این اتفاق بیفتد مشخص نیست بتوان جلوی گرانی را گرفت یا خیر.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه طبق تصمیم کمیسیون تلفیق قرار است به جای افزایش نرخ ارز، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به یارانه هر فرد اضافه شود، افزود: در حال حاضر نیز به یارانه‌ها اضافه کرده‌ایم اما آیا افاقه کرد؟

نوبخت با خطاب قرار دادن مجلس انقلابی خطاب به نمایندگان، گفت: آیا می‌خواهید اجازه دهید تمام خودروهای لوکسی که سال‌ها اجازه ورود به کشور را نداشته‌اند صرفاً برای دریافت مالیات و ارزی که قیمت آن به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است، به کشور وارد شود. مگر ما ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را نداشتیم؟

وی تاکید کرد: آیا می‌خواهید از فردا ماشین‌های لوکس مناطق آزاد در خیابان‌های شهرها حرکت کنند؟ جواب شما به مردم چه خواهد بود؟ آیا صرفاً برای دریافت مالیات و عوارض حاضر به این اقدام هستید که باعث افزایش رانت می‌شود و مشخص نیست این رانت به چه کسانی می‌رسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش ارزش پول ملی کشور، گفت: ما به صورت رسمی ارزش پول ملی را تقلیل نداده‌ایم؛ قیمت ارز ۴ تا ۵ سال زیر ۴ هزار تومان بود و اگر اکنون به رقم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد یعنی بودجه به گونه‌ای بسته می‌شود که اجرایی نخواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تأکید کرد: مجلس انقلابی باید نرخ ارز را پایین بیاورد تا به قیمت واقعی برسد؛ مجلس باید جلوی گرانی و تورم را بگیرد تا مردم بتوانند با درآمدهای رایج زندگی کنند.

نوبخت با تشکر از کمیسیون تلفیق که بسیاری از موضوعات دولت را تأیید کرده است، خاطرنشان کرد: کار بودجه تمام نمی‌شود و با فرافکنی نباید صورت مسئله را پاک کرد. رد لایحه بودجه یعنی ما اقدامات خود را در مورد بودجه انجام داده‌ایم و شما نیز برای بررسی آن ساعت‌ها وقت گذاشتید و بررسی کردید اما در نهایت با رد آن گویا هیچ کاری انجام نشده است.

وی با تاکید براینکه فرصتی نداریم و امید ما به شما و اصلاحات و پیشنهادات شما است، تصریح کرد: از این رو نمایندگانی که به لایحه معتقد هستند، در صحن علنی آن را اصلاح کنند چرا که یک دولت و یک مجلس روی این لایحه کار کرده است پس باید با هم کار کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه آنچه امروز تحت عنوان کلیات لایحه بودجه رد یا تأیید می‌شود، لایحه بودجه دولت نیست، اظهار کرد: لایحه‌ای که به رأی گذاشته می‌شود گزارش، ارقام و احکام کمیسیون تلفیق است چرا که هر چه ما داده بودیم تغییر کرده است.

نوبخت افزود: همه ما را نظاره می‌کنند ولی در نهایت اقدام شما مورد تأیید ما است مشروط بر اینکه اهداف ما برای مقابله با رانت همسو باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان باردیگر خطاب به وکلای مردم در بهارستان، گفت: لایحه‌ای که خدمت شما است حاصل اقدامات دولت و مجلس بوده و خوشحالم که در حال تجربه کاری هستید که ۳۲ سال پیش بنده تجربه کرده بودم.

خاندوزی، نماینده مخالف: رد کلیات لایحه بودجه بهترین انتخاب مجلس است

سیداحسان خاندوزی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: اگر قرار است مجلس جلوی ونزوئلایی شدن کشور را بگیرد، امروز است. امروز در مورد کلیات لایحه‌ای تصمیم می‌گیریم که کسری بودجه ساختاری بی‌سابقه حدود ۴۶۰ هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی را به همراه دارد. همچنین کاهش سرمایه‌گذاری دولت یعنی نسبت هزینه‌های عمرانی به کل هزینه‌های دولت را نیز در آن شاهد هستیم.

وی افزود: جهش ۶۰ درصدی، هزینه‌های دولت در این بودجه که در طول دهه‌های گذشته بی‌نظیر است و کاهش سهم درآمد مالیاتی و دوری از مالیات پایگی، افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد و مشکلات ساختاری و اساسی دیگر بخشی از مسئله این بودجه است و حرف آخر را می‌خواهم اول بزنم دولت باید چقدر از اقتصاد مقاومتی منحرف شود و چقدر کسری بودجه اضافه کند و چقدر تورم زایی و فشار به طبقات پایین را در بودجه بیاورد تا یک مجلس با کلیات آن مخالفت کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت هم لایحه پرمخاطره‌ای را که هم نتیجه‌اش ورشستگی اقتصاد ایران و دولت است را تحویل مجلس داده و هم با اصلاحات کمیسیون تلفیق مخالفت کرده و هم صراحتاً می‌گوید که آماده اجرای مصوبات مجلس نیست و آیا با این شرایط عقلاً راهی جز رد کلیات می‌ماند البته بدانیم مهارت این دولت در تخریب نظام مالی کشور آنقدر بوده است که سال گذشته هم در همین ایام مجلس قبل کلیات لایحه بودجه کشور را رد کرد.

خاندوزی با طرح این سوال که حال باید با این شرایط و مشکلات چه کرد، گفت: تلفیق با همت ریاست این کمیسیون و اعضا اصلاحات خوبی در ردیف و درآمدها انجام شد از جمله افزایش مالیات‌ها و کاهش رانت‌ها و کاهش عدد محاسبه فروش نفت، شفافیت ارقام، پرداخت به ذینفع نهایی و امثالهم اما در طرف مصارف هنوز بمب جهش ۷۶ درصدی اعتبارات فصل جبران خدمات کارکنان به صورت ناعادلانه باقی مانده است به نحوی که ۲۵ درصد رشد برای کارمندی با ۳ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان حقوق به طور یکسان اعمال می‌شود تازه‌ای به شیوه‌ای که تبعیض بین کارمندان دستگاه‌ها را به دنبال دارد و این موضوع افزایش نارضایتی را بین حقوق‌بگیران و بازنشستگان به دنبال خواهد داشت.

وی تأکید کرد: البته اگر حاکمیت قانون بود و هیئت تطبیق مصوبات و دیوان عدالت و دیوان محاسبات به وظایف خود عمل می‌کردندباید به جهت بخشنامه‌های غیرقانونی و ورشکست کننده اقتصاد سال‌های آینده توسط سازمان برنامه و بودجه باید مسئولان را کیفر می‌کردند تا آیندگان بدانند خوش رقصی انتخاباتی نباید جمهوری اسلامی ایران و اقتصاد این مردم را به پرتگاه ورشکستگی سوق دهد.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: امروز هم تصویب کلیات لایحه یعنی لباس قانون به تن همین بخشنامه‌های غیرقانونی کردن و این لایحه را لایحه تشکیل شکاف‌ها نیز می‌توان نام نهاد.

خاندوزی بیان کرد: به این معنا که از یک طرف برای جبران خدمات قشر خدوم پزشکی که باید از محل درآمدهای اختصاصی صورت می‌گرفت این هزینه‌ها در پایه حقوق اعمال شد و موجب تبعیض دو یا سه برابری با اعضای هیأت علمی وزارت علوم گردید و دومینوی بی‌پایان افزایش هزینه‌ها را رقم زد و اگر این دومینو در بودجه ۱۴۰۰ تصویب شود تا ثریا می‌رود دیوار کج و از آقای رئیس جمهور باید پرسید چه کرده‌اید با این کشور که اگر همه فروش نفت ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی لایحه را برای فقط کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دهیم کفاف همین یک قلم را نیز نمی‌دهد حال اینکه دولت باید به اصلاح ناکارآمدی صندوق‌ها می‌پرداخت و امروز مجبورند همه ۸۵ میلیون ایرانی هزینه این ناکارآمدی را پرداخت کنند.

وی افزود: لایحه به معنای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان استقراض از طریق انتشار اوراق است اما با کدام وضعیت بازار سرمایه و با کدام اعتبار دولت نزد فعالان بازار سرمایه و این به معنای دست کردن در جیب مردم و تورمی است که همان چند اقدام بسیار خوب کمیسیون تلفیق کام مردم در مقابل این تورم شیرین نخواهد کرد و اگر رهبری به درستی فرمودند ام الخبائث کسری بودجه دولت است و از ما خواستند این موضوع را اصلاح کنیم باید در این زمینه جدی باشیم و در این زمینه هیچ تردیدی به خود راه ندهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه مجلس راهی جز رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ ندارد، اظهار داشت: اگر اصلاحات کمیسیون تلفیق با سهیم شدن دولت در نحوه اجرای مناسب همراه نشود در عمل به ضد هدف مجلس و کمیسیون تبدیل خواهد شد و لایحه تنظیم شده دولت با اغراض شیطنت‌آمیز نشانه‌ای است از احتمال اجرای شیطنت‌آمیز پس بیاییم خودمان را فریب ندهیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه حجت عقلی و شرعی تمام است، به همین دلیل دو سناریو محتمل است، گفت: اول دولت ظرف دو هفته درخواست مجلس برای کاهش تورم‌زدایی، کسری و شکاف بین گروه‌های مختلف در بودجه را اجابت کرده و اجرا می‌کند و این عین عدالت درست است یا ا گر این کار را نکرد و با مصلحت مردم و اقتصاد و قانون لجاجت‌ورزی آن وقت مجلس سه دوازدهم را با ۳۰ درصد افزایش تمام درآمدها و هزینه‌ها یعنی معادل تورم تصویب خواهد کرد.

رشیدی: نباید وارد بازی دولت شویم / اصلاحات بودجه در کمیسیون تلفیق انجام شد

محمد رشیدی در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در موافقت با کلیات لایحه، گفت: بودجه‌ای که دولت فرستاده را شما می‌گوئید مشوش بوده است ما تائید می‌کنیم، شفافیت نداشته و مخفی کاری داشته ما تأیید می‌کنیم. تلفیق زحمت کشیده اصلاحات جدید انجام داده است و به نمایندگی از شما این کار را انجام داده است.

وی افزود: شما می‌دانید که پنج واحد درصد معافیت مالیاتی به واحدهای تولیدی دادیم. مالیات اصناف را تا ۱۰۰ میلیون تومان سود در سال معاف کردیم، تسهیلات ازدواج را به ۱۰۰ میلیون رساندیم، حقوق سربازان را به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساندیم. مجانی کردن آب و برق و گاز را برای کم مصرف‌ها و کم درآمدها را انجام دادیم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه افزایش یارانه‌ها را به نفع مردم تا ۴ برابر کردیم، اظهار داشت: شما مردم را خوشحال کردید اما مردم را پشیمان نکنید. رأی موافق به لایحه رأی موافقت با دولت نیست بلکه رأی موافق به کمیسیون تلفیق است. شما باید دولت را وادار به کار کنید، این چه منطقی است که بگوییم ما هر کاری بکنیم دولت انجام نمی‌دهد، پس ما چه کاره ایم؟ ما نماینده مردم هستیم. ما باید دولت را وادار کنیم که کار بکند.

رشیدی گفت: من خواهش می‌کنم که به کلیات رأی دهید و کمک کنید که بودجه در این شرایط اصلاح کنیم. ما همه شعار دادیم و از مبارزه با رانت خواری دم زدیم، اگر به لایحه رأی مخالف دهید یعنی با رانت خواری موافقت کردید. ما مخالف رانت هستیم و این را باید در عمل نشان دهید و رأی موافق به کلیات دهیم.

وی با بیان اینکه ما نباید وارد بازی دولت شویم، افزود: چرا دولت ناراحت است؟ به خاطر اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام گرفته است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: شما به خود کمیسیون تلفیق خودتان احترام بگذارید. هنر مجلس این است که در این مسیر سربلند بیرون بیاید و وارد بازی دولت نشویم. دولت خوشحال می‌شود که این لایحه رأی مخالف بیاورد. شما رأی موافق بدهید چراکه خدا با مجلس است و مردم هم مجلس را قبول دارند.

زنگنه، نماینده مخالف: نباید پای بودجه‌ای را مُهر بزنیم که تورم‌زا است

محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، گفت: برای بررسی بودجه باید با معیار صحبت شود نه اینکه صرفاً وارد بحث‌های سیاسی شویم.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شاخص همپوشانی با اسناد بالادستی، سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر انقلاب و برنامه ششم توسعه از جمله مواردی است که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت و همچنین اصلاح شده از سوی کمیسیون تلفیق مشاهده نمی‌شود زیرا چارچوب لایحه پیشنهاد شده تناسبی با اسناد یاد شده ندارد.

وی ادامه داد: نرخ نقدینگی باید دو هزار و ۸۰۰ باشد اما اکنون از ۳ هزار نیز گذشته است؛ باید پاسخ داده شود چه برنامه‌ای برای جلوگیری از نقدینگی داریم و همچنین مسئله بیکاری، اشتغال و … نیز چطور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

زنگنه افزود: اصلاح ساختاری بودجه نیز از دیگر شاخص‌های مهم محسوب می‌شود؛ در زمانی که مجلس یازدهم توفیق حضور در محضر رهبر انقلاب را داشت، ایشان خواستار اصلاح ساختار بودجه شدند، آیا می‌توانیم پای بودجه‌ای را امضا کنیم که بوی اصلاح ساختار نمی‌دهد. چطور در آینده باید به مردم، دانشگاهیان و متخصصان در خصوص ساختار بودجه پاسخ دهیم.

این نماینده مردم در مجلس یازهم تصریح کرد: بدون شک نباید در مورد لایحه بودجه احساسی رفتار کنیم؛ البته کمیسیون تلفیق زحمت زیادی برای اصلاح لایحه پیشنهادی کشیده است اما بنیان بودجه ارائه شده مشکل دارد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شاخص شفاف‌سازی نیز از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه باید مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال در تبصره ۱۴ به دولت اجازه داده شده اگر منابع‌اش تأمین نشد می‌تواند برای پرداخت یارانه نقدی به دلخواه هر چه می‌خواهد اوراق مالی چاپ کند که این امر مصداق عدم شفافیت است.

وی ادامه داد: عدالت در توزیع منابع نیز در لایحه پیشنهادی رعایت نشده است؛ طی ۷ سال گذشته همواره از دولت خواسته شد یارانه دهک‌های بالا را حذف کند اما اکنون یارانه دهک‌های بالا از ۴۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان افزایش داده شده است.

زنگنه افزود: به نظر می‌رسد اکنون زمان آن رسیده که رئیس سازمان برنامه و بودجه پاسخ دهد آیا متعهد می‌شود لایحه بودجه اصلاح شده در کمیسیون تلفیق را به درستی اجرا کند؟

این نماینده مردم در مجلس یازهم تصریح کرد: بدون شک ابعاد اقتصاد سیاسی بودجه دارای اهمیت است؛ در واقع اکنون با دولتی طرف هستیم که طرح‌های معیشتی و قیر را اجرا نکرده است بنابراین اگر اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون تلفیق نیز تصویب شود، چه کسی قرار است آن را اجرا کند زیرا دولت با صراحت اعلام کرده این کار را انجام نمی‌دهد و در این راستا عزمی هم ندارد.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عنوان مثال دولت چطور می‌تواند ۲۵ هزار میلیارد به درآمدهای ارزش افزوده اضافه کند. آیا دولت می‌تواند ۱۷ هزار میلیارد از محل ورود خودرو از مناطق آزاد به کشور را تأمین کند.

وی ادامه داد: متأسفانه منابع را چاق کرده‌ایم به امید این دولت و دولت نیز نمی‌تواند منابع را تأمین کند بنابراین مجلس انقلابی نباید امضایش پای بودجه‌ای باشد که اصلاح ساختار ندارد، منابع‌اش پایدار نیست و نهایتاً تورم‌زا است.

زنگنه افزود: امروز تحمل شرایط از سوی مردم به ۱۰ رسیده است لذا تورم دو درصدی هم می‌تواند آنها را غرق کند؛ نباید پای بودجه‌ای را مهر بزنیم که تورم‌زا است.

این نماینده مردم در مجلس یازهم تصریح کرد: اکنون دو حالت در مواجهه با بودجه وجود دارد، ابتدا باید اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود اما دولت آنها را اجرا نمی‌کند یا اینکه دولت هر آنچه می‌خواهد اجرا می‌کند که آن وقت فقط امضای مجلس انقلابی پای این بودجه مانده است.

آزادی خواه نماینده موافق: آنچه قرار است امروز رأی دهیم خروجی کمیسیون تلفیق است، نه دولت

احد آزادی خواه در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: اگر چه من و بسیاری از همکاران مخالف لایحه بودجه هستیم اما موافقت امروز ما در راستای موافقت با خروجی کمیسیون تلفیق بودجه است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه، افزود: حدود ۱۰۰ نفر با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی توانستند قیمت مرغ را تا ۳۵ هزار تومان بالا برند، حال مردم من از شمال سوال می پرسم نتیجه ارز ۴۲۰۰ تومانی به جیب شما رفت یا وارد کننده؟ این در حالی است که در گزارش تلفیق سال‌های گذشته دیوان محاسبات انحراف از بودجه را به سمع و نظر شما رسانده است.

وی ادامه داد: ۵.۵ میلیارد دلار در این قانون در اختیار مجلس است که بهتر است به جای آنکه وارد کننده از آن سوءاستفاده کند آن را در اختیار سرپرست خانواده قرار دهیم.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: چطور می‌توان این لایحه را به دولت بازگرداند تا آن‌ها آن را اصلاح کنند اگر دولت بخواهد این لایحه را اصلاح کند به یقین اتفاق جدیدی نخواهد افتاد اما اگر مجلس با کلیات موافقت کند اصلاحات را انجام خواهیم داد، همچنین مجلس می‌تواند در طول یک سال آینده به بودجه اصلاحیه بزند.

وی با بیان اینکه سه دوازدهم کردن بودجه نیز به معنای تعطیلی تمامی پروژه‌های عمرانی کشور است، گفت: این در حالی است که ما برای بهسازی روستاها، آسفالت معابر، تجهیز درمانگاه‌ها و مدارس به مردم قول‌های بسیار داده ایم و سه دوازدهم یعنی پرداخت حقوق و مزایا.

آزادی خواه در ادامه توضیح داد: در حالی که دولت بعد در این شرایط باید مردادماه لایحه بیاورد که چهار ماه بعد یعنی آذرماه باید لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تنظیم و تقدیم مجلس کند لذا این امر شدنی نیست.

وی یادآور شد: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رقم اعتبار پنهان توسط کمیسیون تلفیق در بودجه آشکار شده و ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ به بخش تولید اختصاص پیدا کرده، همچنین ۲۰ هزار میلیارد تومان به محرومین داده شده است و ۱۲ هزار میلیاد تومان برای مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است لذا اگر بخواهیم کلیات را رد کنیم تمامی این اتفاقات کن لم یکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه آنچه قرار است امروز به آن رأی دهیم خروجی کمیسیون تلفیق است نه خروجی دولت، گفت: وابستگی دولت به نفت در تلفیق بودجه ۴۰ درصد طبق نظر رهبری کاهش پیدا کرده است لذا من شک ندارم اگر کلیات این بودجه رأی بیاورد مقدمه خوبی برای بستن یک بودجه خوب برای سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

میرتاج الدینی، نماینده موافق: دغدغه‌های مخالفان کلیات لایحه بودجه ارزشمند است

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بیان اینکه در ادوار گذشته مجلس در زمان بررسی لایحه بودجه تنها در مورد مسائل کلان بحث می شده است، برای اولین بار در این مجلس در خصوص لایحه کنکاش شده، گفت: ما به راحتی نمی‌توانیم کلیات لایحه بودجه را رد کنیم چرا که دولت بیش از ۶ ماه روی آن کار کرده و مجلس نیز به مدت دو ماه در کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق به طور شبانه روزی این لایحه را بررسی کرده است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه سند مالی یک سال بوده که کشور را نمی‌توان بدون آن اداره کرد ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که تصویب بودجه یک دوازدهم یا سه دوازدهم برای شرایطی است که یا زمان کافی برای بررسی آن نداشته باشیم و یا وضعیت بحرانی ایجاد شده باشد بنابراین با رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ پیام منفی به جامعه داده می‌شود.

وی افزود: ثبات اقتصادی که از آب حیات واجب تر است با رد کلیات بودجه وضعیت بدتری پیدا نمی‌کند بنابراین لازم است ما در این زمینه منابع کلان را در نظر بگیریم.

میرتاج الدینی با یادآوری سوابق خود در دولت و مجلس برای بررسی لوایح بودجه بیان کرد: با صراحت اعلام می‌کنم اگر چندین بار نیز این لایحه را به کمیسیون تلفیق یا سایر کمیسیون‌های تخصصی برگردانید حاصل غیر از این نخواهد بود چرا که با محدودیت منابع مواجه هستیم و ساختار بودجه نیز اصلاح نشده است.

وی با بیان اینکه دغدغه‌های مخالفان کلیات لایحه بودجه ارزشمند بوده و به آن‌ها احترام می‌گذارد، خاطرنشان کرد: اگر ما مباحث پیرامون بررسی کلیات لایحه بودجه را سبک و سنگین کنیم به این مهم می رسیم که اگر آن را تصویب کنیم دست مجلس باز می‌شود اما با رد آن جامعه را به سمت بحران می بریم بنابراین می‌توانیم در زمان بررسی جزئیات ایرادات را رفع کند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، با استناد به مباحث مطرح شده در جلسه امروز صبح شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی پیرامون دغدغه‌های موجود در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: مباحث مطرح شده نشان داد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مخالفت تعدادی از نمایندگان با کلیات لایحه بودجه شده است و این در حالی است که در این مورد در کمیسیون تلفیق تصمیم گیری شده است از سوی دیگر ما می‌توانیم در این مورد در زمان بررسی جزئیات در صحن تصمیم گیری کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با یادآوری مصوبات خوب کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، تاکید کرد: ایجاد شفافیت، برقراری نظم مالی، تعیین تکلیف نرخ ارز و درآمد حاصل از آن، تقویت اعتبارات تخصیص یافته به محرومیت زدایی، حمایت از اشتغال زایی و تولید کمااینکه اعتبارات این بخش در کمیسیون تلفیق ۳ برابر شده، سود یارانه به ۳۲ هزار میلیارد افزایش پیدا کرده، همچنین تعیین ردیف‌هایی برای ارتقا حوزه‌های آموزش و فرهنگ، بهبود معیشت مردم، حمایت از اقشار محروم، همسان سازی حقوق بازنشستگان لشگری، کشوری و تأمین اجتماعی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و حمایت از افراد فاقد بیمه از مهم‌ترین اقداماتی است که توسط اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ صورت گرفته است.

پورابراهیمی، نماینده مخالف: دولت لایحه را اصلاح نکند، بودجه را چنددوازدهمی خواهیم کرد

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: در ابتدا باید گفت چرا ما اساساً در حوزه لایحه بودجه این حساسیت‌ها را داریم و گزارش تلفیق بودجه برای ما مهم است، شاید بخواهیم دو موضوع اساسی را در نظام اقتصادی کشور مورد نظر قرار دهیم که چه دلایلی باعث شده این وضعیت در حوزه اشتغال، بیکاری، تورم و موضوعات مختلف دیگر ایجاد شود. یکی از محورهای مهمی که در این متغییرها تأثیرگذار بوده است، موضوع بحث بودجه در طی سال‌های گذشته است، موضوع اصلاح ساختار بودجه برای حذف ناترازی و عدم رسیدن به کسری موضوع بحث بودجه یکی از بحث‌های مهمی بوده که در دستور کار مجلس بوده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: شما را ارجاع می‌دهم به موضوعاتی که سال‌ها قبل در همین مجلس پیگیری شد. به یاد دارم در سال ۹۷ زمانی که لایحه قرار بود در ۱۵ آذرماه ارائه شود، در تاریخ مقرر ارائه نشد، به این دلیل که حضرت آقا نامه‌ای را نوشتند. در گزارش لایحه بودجه سال ۹۸ که قرار بود سال ۹۷ تقدیم مجلس شود، مطرح فرمودند این بوده انطباقی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و باید اصلاح ساختار در آن عملیاتی شود، لذا دستور اصلاح ساختار به چند سال قبل بازمی گردد. البته قبل از این هم رهبر معظم انقلاب بارها این موضوع را تاکید فرمودند.

وی بیان کرد: ما نیز در مجلس دهم زمانی که این موضوع مطرح شد، از دولت خواستیم گزارش اصلاح ساختار را بیاورد. وضعیتی که ما در بحث منابع و مصارف به صورت متداول داشتیم و عدم اتکا به درآمدهای پایدار دولت اصلی ترین مشکلات ما بوده که در حوزه بودجه داشتیم. در آن سال دولت ۴ ماه فرصت خواست اما بعد متوجه شدیم از فروردین سال ۹۸ فرصت خواسته شده است. ۴ ماه نیز از فروردین سال ۹۸ نیز گذشت، گزارش‌های تخصصی نیز در صحن علنی درخصوص اصلاح ساختار بودجه مطرح شد، اما هیچ حکمی در حوزه بودجه سال ۹۸ عملیاتی نشد.

پورابراهیمی ادامه داد: اقدام دولت؛ ۱- برداشت ۴۵۰ میلیون دلار از مانده حساب ذخیره ارزی از سنوات گذشته، ۲- برداشت مانده ۱۲ درصد فریز شده صندوق توسعه ملی از سال قبل، ۳- برداشت از منابع به روش استقراض چه اوراق و چه برداشت از بانک مرکزی؛ و در ادامه می‌خواهم بگویم مجموع اصلاح اینها کدام یک با اصلاح ساختار همخوانی دارد. امسال که مقام معظم رهبری پس از ارائه لایحه بودجه نامه‌ای را نوشتند، این بابی شد که اصلاح را انجام دهیم.

وی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: همکاران و اعضای کمیسیون تلفیق، آن چیزی که ما امروز نگران آنیم، کسری تراز عملیاتی است که اگر به روش درآمد پایدار آن را نبینیم، سال آینده از محل پول پرقدرت و افزایش حجم نقدینگی، آثار تورم آن در اقتصاد کشور به جای کمک به مردم هزینه ایجاد خواهد کرد. ما ۱۰۰ واحد برای مردم منابع افزایش داده ایم، اما ۱۵۰ واحد به واسطه تورم از آنها پس می‌گیریم. تورم یعنی عدم تخصیص منابع و برداشتن منابع از جیب مردم.

پورابراهیمی تصریح کرد: ما چند محور اساسی داشتیم؛ اول تحولات در ساختار نظام مالیاتی که آقای زارع توضیحاتی درباره آن ارائه کردند. اعتقاد ما این است که حکم اساسی در بودجه، ایجاد منابع پایدار درآمدی ناشی از مالیات است، نه اینکه مالیات را افزایش دهیم برای کارگران و کارمندان و حتی کار خیلی خوبی که در کمیسیون تلفیق انجام شده، ۵ واحد درصد مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده، اما صحبت ما این است که حجم فرار مالیاتی به واسطه عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی امروز اصلی ترین بحث ماست، اما حکم آن در کمیسیون تلفیق کجاست؟

وی افزود: موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از محورهای مهم اصلاح ساختار بوده است، لذا امروز برای آن باید حکم بیاوریم و با توصیه کار پیش نمی‌رود. موضوع بودجه شرکت‌های دولتی بارها در همین مجلس مورد بحث قرار گرفته است، حجم بودجه شرکت‌های دولتی ۲.۵ برابر بودجه عمومی کشور است و سوال من اینجاست حکمی که در ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بابت لحاظ کردن صرفه جویی در هزینه‌های آنها محاسبه کردیم، اگر معادل ۱۰ درصد در بودجه حوزه بانک‌های دولتی صرفه جویی شود، معادل حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه عمومی کشور اضافه می‌شود، اما باید پرسید این احکام کجاست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دوستان زحمت کشیدند ارز ترجیحی را حذف کردند که ما ۱۰۰ درصد با آن موافقیم، چرا که ارز ترجیحی جز ایجاد فساد و رانت چیز دیگری به همراه ندارد، اما قرار ما این نبود به جای جایگزینی نرخ ارز ترجیحی، آن را تبدیل کنیم به منابعی تحت عنوان یارانه و به ۹۷ درصد از جامعه پرداخت شود. دهک‌های پردرآمد کجا باید مبنا قرار می‌گرفتند که در اینجا از یارانه سهم نگیرند. قرارمان این بود که مابه التفاوت را برای کالاهای اساسی اختصاص داده و برای مردم دغدغه ایجاد نکنند. البته دولت نیز نامه زده و مطرح کرده که نگران هستیم. باید به جهانگیری بگویم که نگرانی شما در رابطه با این موضوع که به خاطر آن خدمت حضرت آقا نامه زدید را در اصلاح ساختار ببینید. کدام احکام را شما براساس دستور مقام معظم رهبری اجرایی کردید؟

پورابراهیمی با بیان اینکه دستور مؤکد مقام معظم رهبری اصلاح ساختار بودجه بود، اظهار کرد: سوال من این است که دولت چرا لایحه‌ای را به مجلس ارائه داده که اساساً از جنس اصلاح ساختار لایحه بودجه نیست؟ مگر می‌شود با این رویکرد تصمیم گرفت. لذا اگر بخواهیم ناترازی را با این وضعیت در کشور را مدیریت کنیم، باید نگران آثار تورمی آن نیز بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم ادامه داد: مردم به ما می‌گویند شما یارانه ما را چند برابر نکنید، بلکه قدرت خرید ما را افزایش داده و به زمان دلار ۳ هزار تومانی برسانید. باید ارزش پول ملی را تقویت کرد چرا که این تنها راه کمک به مردم است، گرچه معتقدم در کوتاه مدت و شرایط اضطرار باید کمک‌هایی کرد، اما اگر قرار باشد این تصمیم جزو تصمیم‌های میان مدت و بلندمدت مجلس باشد، قطعاً یکی از اشتباهات راهبردی در نظام اقتصادی کشور است، لذا خواهشمندم اجازه دهید، با توجه به این اشکالات اساسی که مطرح شد، کلیات را کنار بگذاریم و وارد بخشی شویم که دولت اصلاحاتی بر لایحه انجام دهند و اگر این اتفاق نیفتد، آن را چند دوازدهمی خواهیم کرد.

ایزدخواه، نماینده مخالف: نتیجه اجرای بودجه ۱۴۰۰ بروز بحران ارز است

روح الله ایزدخواه در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه، گفت: من وارد مباحثات عدد و رقم نمی‌شوم. من می‌خواهم به بحث اقتصاد سیاسی اشاره کنم. اقداماتی از جنس آزادسازی قیمت‌ها، قطع یارانه‌ها، کاهش هزینه‌های دولت، افزایش نرخ سود، فروش اموال دولتی در یک نسخه‌ای به نام شوک درمانی از طرف صندوق بین المللی پول آمده است.

وی افزود: آنها این را سال‌هاست که برای کشورهایی مثل ما دیده‌اند و قبل از اینکه ما دست به اصلاحات ساختاری و نهادی بزنیم، داریم نسخه شوک‌درمانی صندوق بین المللی پول را پیاده می‌کنیم که منجر به بیکاری شدید، فساد گسترده و افزایش شکاف طبقاتی می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: من باید از بانک مرکزی هم بپرسم که ظاهراً اتاقی در این بانک به نماینده صندوق بین المللی پول اختصاص دادید. اصلاحات ساختاری مقدم بر اصلاحات پولی و مالی است. تا شما بانک‌های خصوصی سرکش را کنترل نکنید، یارانه را افزایش دهید، خُب این کار مردم را فقیرتر می‌کند.

ایزدخواه گفت: سیاست تحریم امروز متمرکز بر نرخ ارز است. در کتاب هنر تحریم می‌گوید که ما می‌خواستیم تحریم‌های جدید اعمال کنیم اما دیدیم که دولت می‌خواهد کارهایی روی ارز انجام دهد و ما دست نگه داشتیم. نباید در ۱۴۰۰ وارد این بحران‌ها شویم. اغتشاشات سال ۷۲ دقیقاً از افزایش نرخ ارز شروع شد و ظرف چند ماه از ۲۵۰ به ۷۵۰ تومان رسید و تورم نزدیک به ۵۰ درصد را به ملت تحریم کرد.

وی اظهار داشت: از بودجه ۹۸ بحران بنزین درآمد، از بودجه ۹۹ بحران بورس درآمد و می‌خواهند از بودجه ۱۴۰۰ بحران ارز را ایجاد کنند. می‌خواهند نقطه بدون بازگشت برای انقلاب درست کنند که حتی دولت انقلابی هم نتواند کاری بکند.

نماینده مردم تهران تصریح کرد: علم اقتصاد یک علم رفتاری است. اعضای کمیسیون تلفیق بدانند که اصلاحات روی کاغذ در جامعه طور دیگری رقم می‌خورد. ما باید قدرت پول ملی را حفظ بکنیم. اینکه بگوییم حجمحذف رانت را از اصلاح ارز شروع کنیم، این آدرس غلط است. من اطلاعات کامل و دقیق و محرمانه‌ای دارم که این قصه به سرانجام نخواهد رسید. البته وضع ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست غلط بود.

ایزدخواه افزود: برخی می‌گویند ما ارز ترجیحی گوشت گوسفند را برداشتیم و قیمت گوشت ۳۰ درصد کم شد مگر گوشت گوسفند مثل مرغ ۹۰ درصد وابسته به نهاد هاست؟

نماینده مردم تهران درمجلس تاکید کرد: اگر اصلاحات تلفیق را هم قبول کنیم ما در شرایطی هستیم که یک دولت ناکارآمد، مسئولیت ناپذیر و تکنوکرات بر سر کار است و شما سیاست‌های پولی و مالی را وقتی می‌توانید اعمال کنید که یک دولت مقتدر بر سر کار باشد نه یک دولتی که هنوز بودجه تصویب نشده می‌گویند ما اجرا نمی‌کنیم. سر یارانه‌های معیشتی دیدید که دولت چه ناز و کرشمه‌ای درآوردند. دولت جای جلاد و شهید را عوض خواهند کرد.

متفکرآزاد: رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی باید پاسخگوی مجلس باشد

روح الله متفکر آزاد در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی گفت: وظیفه مجلس آن است که دولت را در مقام پاسخگویی قرار دهد و متأسفانه ما شاهدیم که در لایحه تقدیمی دولت به مجلس سقف اوراق رعایت نشده، وابستگی بودجه به نفت افزایش یافته و عدم اصلاح ساختار بودجه دیده می‌شود و همچنین این بودجه تورم زا است.

وی بیان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه این موارد را اصلاح کرده است و بر اساس قانون اساسی باید رئیس جمهور پاسخگوی مجلس باشد اما وی می‌گوید بودجه‌ای را که مجلس تصویب کرده عملیاتی نمی‌کنیم و خروجی بودجه را نمی‌پذیریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال بنده آن است که آیا مجلس باید هزینه این بودجه سر تا پا اشتباه را بپذیرد؟ دولت می‌گوید اصلاحات مجلس در بودجه باعث تورم شده است که این گونه نبوده و ما باید به شأنیت مجلس توجه کنیم.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: این روزها شاهد تورم شدید به ویژه در قیمت تخم مرغ، مرغ و همچنین اجاره مسکن هستیم و با این بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده است، عملاً ما باید پاسخگوی آن باشیم، چرا که دولت گفته است که بودجه اصلاح شده مجلس را نمی‌پذیرد.

آصفری، نماینده موافق: مخالفت با کلیات لایحه بودجه اختیار را از مجلس می‌گیرد

محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، گفت: دغدغه‌هایی که همکاران در مخالفت با لایحه بودجه بدان اشاره کردند صحیح است اما واقعیت امر این است که اگر نگاهی به لایحه دولت بیاندازیم می‌بینیم که کمیسیون تلفیق بعد از تلاش‌های شبانه روزی چه تغییراتی در آن اعمال کرده است.

وی افزود: لایحه بودجه دولت بیش‌تر از اینکه اجرایی و عملیاتی باشد سیاسی بود و این موضوع را در تراز بودجه به عینه دیدیم کما اینکه عدم برابری هزینه‌ها و درآمدها بیانگر این مهم است.

نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه شرایط کشور بسیار حساس بوده و باید زودتر بودجه عملیاتی جهت کاهش فشار اقتصادی بر مردم تصویب شود، تصریح کرد: این اولین اقدام مجلس یازدهم است و اگر از آن موفق بیرون آییم باعث امیدواری مردم در آینده نسبت به مجلس می‌شود.

آصفری خاطرنشان کرد: بودجه سه دوازدهم که برخی همکاران آن را مطرح کرده اند در مجلس قبل انجام شد اما تجربه خوبی نبود ضمن اینکه باید به این مهم توجه شود با این اقدام اختیار را از خودمان گرفته و به سران قوا می‌دهیم بنابراین بهتر است ایرادات بودجه را در بررسی بندها و تبصره‌ها رفع کنیم.

وی در تشریح تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق در اصلاح لایحه بودجه، افزود: یکی از اقدامات مهم کمیسیون تلفیق انضباط مالی شرکت‌ها بود و این در حالی است که در بودجه‌های گذشته این موضوع در خصوص دخل و خرج شرکت‌ها مشخص نبود بنابراین این کمیسیون از این طریق مانع از سوءاستفاده رانت خواران شد.

آصفری یادآور شد: کمیسیون تلفیق برای تولید و اشتغال ۳۲ هزار میلیارد تومان تعیین کرد آن هم در شرایطی که اکثر کارخانجات و تولیدی‌ها به دریافت تسهیلات نیازمند بوده همچنین با لشکری از بیکاران در کشور مواجه هستیم بنابراین اگر این میزان اعتبار تعیین نشود با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: ما در خصوص محرومان شرمسار هستیم چرا که بعد از گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی هنوز شاهد محرومیت در کشور هستیم به همین دلیل کمیسیون تلفیق ۲۰ هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی تخصیص داد همچنین برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شد.

نماینده مردم اراک بیان کرد: در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی که دغدغه بسیاری از همکاران است در تبصره ۱۶ مبلغ ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای جایگزینی این ارز تعیین شد، همچنین ۲.۵ میلیارد دلار به عنوان ارز دارو تخصیص داده شد ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود امروز شاهد قاچاق دارو به کشورهای همسایه هستیم بنابراین باید در این حوزه یک انضباط مالی ایجاد شود.

آصفری افزود: در کمیسیون تلفیق اعتبارات قابل توجهی برای قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تخصیص داده شد که از این طریق از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌شود، از سوی دیگر تاکید شد که باید مالیات بیشتری از افرادی که درآمد بالاتری دارند دریافت شود و در این زمینه نباید فردی که ماهانه ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارد مالیاتی برابر با کارگران بپردازد به همین دلیل پرداخت مالیات را پلکانی کردیم.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم کمیسیون تلفیق کاهش پایه حقوق مدیران ارشد بود که از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر کاهش پیدا کرد همچنین ردیفی برای افزایش یارانه‌ها تخصیص داده شد چرا که بعد از گذشت ۱۰ سال و با وجود افزایش نرخ حامل‌های انرژی اما هنوز قیمت یارانه افزایش داده نشده است.

سلیمی: روحانی باید درباه پول پاشی‌های دولت به مجلس توضیح دهد

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی اخطار قانون اساسی گفت: رئیس جمهور از قانون استنکاف کرده است چرا که براساس قانون باید در جلسه علنی امروز و برای بررسی کلیات لایحه بودجه در مجلس حضور می‌یافت.

وی بیان کرد: رئیس جمهور مدام دم از قانون می‌زند و می‌گوید که قانون را اجرا می‌کند و امیدواریم به این اصول قانون اساسی هم توجه کند و بداند که تذکرات ما به وی براساس قانون است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رئیس جمهور باید در مجلس حاضر می‌شد و توضیح می‌داد که با مابه التفاوت نرخ ارز چه کرده است، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به چه کسانی داده است، درباره پول پاشی هایی که انجام داده و به ویژه برای ساخت یک دانشگاه هزینه شده، توضیح دهد و بگوید چرا یارانه به برخی از مردم داده می‌شود و به برخی از افراد داده نشده است.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس قانون اساسی ما باید کل بودجه را بررسی کنیم و بودجه تبعیض بردار نیست و لازم بود که همه ردیف‌ها و جداول به موقع در سامانه نمایندگان قرار می‌گرفت اما الان این گونه نیست.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: بخشی از جداول در بودجه آمده است و مابقی براساس زمان بندی در اختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی خطاب به دلخوش: زحمات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را بدون اطلاع زیر سوال نبرید

در ادامه جلسه محمدرضا پورابراهیمی طی اخطار قانون اساسی در پاسخ به نماینده مردم صومعه سرا گفت: از زحمات آقای دلخوش در کمیسیون تلفیق تشکر می‌کنم. وی پس از آنکه این مباحث را درباره بنده مطرح کرد به سمت بنده آمد و عذرخواهی کرد.

وی بیان کرد: دلخوش گفت که کمیسیون اقتصادی مجلس چه اقدامی انجام داده که بنده باید بگویم زمانی که اطلاعات کافی ندارید، نباید کارهای ما را زیر سوال ببرید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در مجلس دهم کلیات مالیات بر عایدی سرمایه و بحث سی جی تی را تصویب کردیم اما دولت با آن مخالفت کرد اما ما در مجلس یازدهم هم این موضوع را به طور ویژه و در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب کردیم.

وی گفت: انتظار ما آن بود که این موضوع در لایحه بودجه مورد توجه قرار گیرد اما این گونه نبود. همچنین کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه‌ای درباره سامانه مؤدیان پایانه‌های فروشگاهی داشت که با توجه به اینکه حجم زیادی فرار مالیاتی در کشور وجود دارد این مصوبه تا حدی به حل این مشکل کمک می‌کند.

وی خطاب به دلخوش گفت: بالاخره شما عضو کمیسیون تلفیق بودجه بودید و باید هم از آن دفاع کنید اما بدون اطلاع، زحمات اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را زیر سوال نبرید.

دلخوش، نماینده موافق: تغییرات در لایحه بودجه در حد ۱۳ درصد است

سید کاظم دلخوش در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در موافقت با کلیات لایحه، گفت: شما کلیات لایحه دولت را تأیید کردید، الان می‌خواهید آن چیزی که کمیسیون تلفیق آورده است را رد کنید، اگر رد کردید به دولت بر می‌گردد و دولت همین را بزک می‌کند و تحویل شما می‌دهد، یعنی هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیرید. دقت کنید که با تلفیق بودجه صحبت می‌کنید.

وی گفت: آقای پورابراهیمی! در زمان تلفیق بودجه یک ماه وقت داریم، مطالبی که شما فرمودید همه شعار است. شما که رئیس کمیسیون اقتصادی هستید کدام یک از آنان را عملیاتی کردید؟ جهل به مصوبات تلفیق ظلم به خودتان است، ما هم به برخی موارد اشکال داشتیم که در جزئیات قابل حل است اما اگر امروز این را رد کنید، دولت دوباره آن را بزک می‌کند و به خودمان می‌دهد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد می‌آورد، دو و نیم میلیارد دلار این ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و ۵ و نیم میلیارد دلار هم به مستضعفین و کالاهای ضروری مردم اختصاص پیدا کرده است و این جای دوری نرفته است. تغییرات در لایحه بودجه هم در حد ۱۳ درصد انجام شده است. جهل به مصوبات کمیسیون تلفیق همه را هوا می‌کند، کمک کنید در اصلاحات جزئی اقداماتی را انجام دهیم.

دلخوش گفت: دولت ۴ نرخ را در بودجه آورده بود، این نرخ‌ها همه مخفی بودند و کمیسیون تلفیق را شفاف کرد. صداقت حرفه ای تلفیق این بود که موارد غیر شفاف را شفاف کرد.

وی با بیان اینکه ما در تلفیق شاخص‌ها را بهتر کردیم، افزود: نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی بهتر شده است. نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ ۶.۳ درصد بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به ۵.۹ درصد آورده شده است و در گزارشی تلفیق به ۸.۲ دهم درصد افزایش پیدا کرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: سهم نفت از منابع در لایحه بودجه ۲۳.۷ درصد بوده است، اما کمیسیون تلفیق در گزارش خود آن را به ۱۸ درصد رسانده است. موضوع قیر چندین سال است که در لایحه دولت نمی‌آید اما ما این را در لایحه اضافه کردیم.

موسوی لارگانی: عدم حضور روحانی بی احترامی به مجلس و ملت است

سیدناصر موسوی لارگانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: رئیس مجلس ۱۰ روز پیش به رئیس جمهور نامه زد تا در مجلس حضور یابد اما وی این کار را نکرد که بی احترامی به ملت ایران و مجلس است.

وی بیان کرد: نزدیک به ۹ ماه از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد اما رئیس جمهور حتی برای یک بار هم در مجلس حضور پیدا نکرده و توجیه ندارد که رئیس جمهور در قرنطینه باشد اما اظهارنظر کند و بگوید که ما مصوبه مجلس درباره بودجه را نمی‌پذیریم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت و رئیس جمهور ایرادی به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره بودجه دارند، امروز رئیس جمهور فرصت داشت که این موارد را در مجلس مطرح کند اما در مجلس حضور پیدا نکرد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارسال کرده، بیشتر جنبه سیاسی داشت و در آن توجهی به رفع مشکلات مردم که وضعیت معیشتی اسفباری دارند نشده است و این روزها می‌بینیم که مردم در صف روغن نباتی می‌ایستند و سوال آن است مگر مجلس تا پایان امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در اختیار دولت قرار نداده بود، پس چرا مردم باید با قیمت آزاد کالاهای اساسی خود را خریداری کنند؟

وی متذکر شد: زمانی که قرار بود کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق رأی گیری شود، رئیس جمهور به مجلس نامه زد و گفت که تغییرات بودجه را می‌پذیرد اما این روزها حرف دیگری می‌زند که این کار درست نیست.

قالیباف: ۱۰ روز قبل از رئیس‌جمهور دعوت کردم / روحانی اجابت نکرد

محمدرضا صباغیان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: بر اساس قانون، رئیس‌جمهور امروز باید برای بررسی کلیات بودجه در مجلس شورای اسلامی حضور می‌یافت، انتظار ما این بود که رئیس‌جمهور در مجلس حاضر شود، درباره مسائل مهمی چون یارانه و نرخ ارز، مباحث خود را مطرح کند و از بودجه دولت دفاع کند.

وی بیان کرد: حضور رئیس‌جمهور در صحن مجلس هم به نفع دولت و هم به نفع مجلس بود چرا که باعث می‌شد ابهامات بودجه برطرف و از سوی دیگر، اعتماد بیشتر شود و حضور رئیس‌جمهور در این جلسه لازم است.

نماینده مردم بافق و مهریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین گزارش شرکت‌ها و مؤسسات در قالب جداول در لایحه بودجه نیامده و این نوع بودجه‌نویسی درست نیست.

وی اظهار داشت: هیئت رئیسه مجلس اعلام کرده که بررسی بودجه در سه شیفت انجام خواهد شد اما به اعتقاد بنده، برگزاری جلسات در یک روز و بیش از هشت ساعت ممکن است باعث شود که دقت کافی در بررسی بودجه وجود نداشته باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: طبق قانون، رئیس‌جمهور امروز باید در دفاع از لایحه بودجه، در مجلس حضور پیدا می‌کرد، بنده وظیفه خود را انجام داده و از ۱۰ روز قبل نامه کتبی نوشتم، از وی دعوت کردم اما اجابت نشد.

قالیباف افزود: درباره جداول بودجه باید بگویم که تنظیم همه جداول در زمان کم امکان‌پذیر نبود و به مرور زمان انجام خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، تصمیم درباره نحوه برگزاری جلسات بررسی بودجه بر عهده هیئت رئیسه مجلس است، ما صحبت کردیم، قرار بر این شد که در هفته اول جلسات به صورت سه شیفت باشد و اگر روند بودجه به جایی رسید که فرصت داشتیم، جلسات به صورت دوشیفته برگزار می‌شود.

کوچکی نژاد، نماینده مخالف: کمیسیون تلفیق باید کلیات بودجه را رد می‌کرد

جبار کوچکی نژاد امروز در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه، با بیان اینکه بعد از رهنمودهای رهبر انقلاب هم به دولت و هم به مجلس، انتظار می‌رفت که کمیسیون تلفیق بودجه را رد می‌کرد، گفت: در این صورت دولت فرصتی پیدا می‌کرد که بودجه را دوباره بررسی کند.

وی افزود: دولت اعلام می‌کند که بودجه را قبول ندارد و این بودجه گرانی به مردم تحمیل می‌کند حرف‌هایی که در ایام انتخابات شروع می‌شود و یک جنگ روانی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رفت همکاران مراقبت کنند که گرانی بیشتری به مردم تحمیل نشده و تورم افزایش پیدا نکند، اظهار داشت: مردم دیگر طاقت افزایش بیشتر تورم را ندارند، اما این بودجه تورم سنگینی به جای می‌گذارد و با این بودجه بیش از ۴۰ درصد کسری داریم.

کوچکی نژاد با بیان اینکه در بودجه درآمدهای ناپایداری لحاظ شده و وابستگی به نفت ۳۰ درصد است که مغایر با سیاست‌های کلی نظام است، افزود: این بودجه باید جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد اما کجای آن این موضوع آمده است یا آنکه جلوی فرار مالیاتی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی گرفته شود، اما به جای آن بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ارزش افزوده اضافه شده که این یعنی مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: بودجه در جهت وفاق تولید نیست، اگر تلفیق می‌خواست به نفع کشور کار کند باید بودجه را رد می‌کرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما هم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق هستیم، تاکید کرد: اما باید به روش درست انجام می‌شد؛ مجلس انقلابی اجازه نمی‌دهد مردم آسیب بیشتری ببینند و نگران شوند به دلیل آنکه این موضوع کل جامعه را تأثیر قرار می‌دهد.

کوچکی نژاد با بیان اینکه تغییرات نرخ ارز کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار داشت: قیمت مواد اولیه وارداتی از این طریق بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که باعث گرانی کالاها می‌شود از سوی دیگر نمی‌توان به جای کالا، پول در اختیار نیازمندان قرار داد چرا که همگی می‌دانیم همه نیازمندان این مبلغ را صرف خرید کالا نخواهند کرد.

وی با اشاره به درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی بودجه از محل فروش نفت، گفت: درآمد بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که مجلس برای دولت در نظر گرفته است پایدار نیست و ۳۰ درصد وابستگی به نفت دارد همچنین جلوی فرارهای مالیاتی گرفته نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به کاهش بودجه عمرانی از ۱۵ درصد به ۱۱ درصد، اظهار داشت: این اتفاق باعث تعطیلی پروژه‌های عمرانی کشور و موج جدیدی از بیکاری خواهد شد.

امیرآبادی، نماینده موافق: بودجه دولت قابل دفاع نیست / کمیسیون تلفیق بودجه را تغییر داده است

احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: قطعاً ما نمایندگان با کلیات لایحه دولت مخالف هستیم و بنده در جلسه کمیسیون تلفیق هم به عنوان مخالف صحبت کردم اما آن چیزی که الان در حال بحث و بررسی آن هستیم، گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده است.

وی بیان کرد: ۴۵ نفر از نمایندگان مجلس به مدت یک ماه و در سه شیفت کلیات لایحه دولت را مورد بحث و بررسی قرار دادند و وارد جزئیات آن شدند و بخش عمده‌ای از لایحه بودجه را تغییر دادند.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده موافق کلیات لایحه دولت نیستم، چرا که لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس به هیچ وجه قابل دفاع نیست و دولت یک لایحه کاملاً سیاسی را نوشته بود تا مجلس را در تنگنا برای تصویب یا عدم تصویب آن قرار دهد و نظر ما درباره لایحه دولت مشخص است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مبنی بر حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: ما بارها با مسئولان دولتی صحبت کردیم و تقاضای آنان از مجلس آن است که رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بین ببریم اما عجیب است که این افراد در رسانه ملی رفتار سیاسی می‌کنند و می‌گویند که ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید حذف می‌شد.

امیرآبادی فراهانی یادآور شد: در این دو سال اخیر که ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشت، سوال بنده آن است که کدام یک از مردم توانستند مرغ یا دارو را با ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند؟ رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفاً در جیب عده‌ای از افراد خاص به ویژه وابستگان و هم حزبی‌های آقایان و سلبریتی ها رفته و به دست مردم نرسیده است.

وی تأکید کرد: بر این اساس کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت که آن را به صورت یارانه به مردم دهد و نکته بعدی آن است که کمیسیون تلفیق ۸ هزار میلیارد تومان برای صنایع، ۸ هزار میلیارد تومان برای تقویت بخش کشاورزی، ۸ هزار میلیارد تومان برای تولید روستایی و شهری و همچنین ۳۲ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۸ برای این موضوع در نظر گرفته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس بیان کرد: از سوی دیگر ۲۰ هزار میلیارد تومان برای مددجویان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده است. دولت در لایحه بودجه، بودجه قوه قضائیه را ۲۲ درصد و بودجه نهاد ریاست جمهوری را بیش از ۵۰ درصد افزایش داده بود و این نشان دهنده آن است که دولت عملکرد قابل قبولی در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نداشت.

بابایی، نماینده مخالف: بودجه ۱۴۰۰ سفره اقشار آسیب‌پذیر را تنگ‌تر می‌کند

علی بابایی کارنامی در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه، اظهار کرد: نقطه عطف همکاران ما در سال اول مجلس یازدهم در فضایی است که باید به مردم پاسخ دهیم زیرا نقطه عطف امسال همین بودجه ۱۴۰۰ است. بودجه ۱۴۰۰ با چند فضای هیجانی روبرو خواهد شد. اعداد و ارقامی که در بودجه دنبال می‌کنیم و شاخص‌هایی که مدنظر است، نشان می‌دهد که لایحه بودجه با فضای هیجانی وارد مجلس شده است.

بابایی کارنامی گفت: بودجه باید چند هدف را دنبال کند. افزایش شفافیت منابع باید در بودجه لحاظ می‌شد اما شاهد نبودیم. وابستگی و انضباط شرکت‌های زیرمجموعه ای که منشأ فساد هستند متأسفانه در بودجه وجود نداشت. کاهش رانت و فساد در بودجه همچنان وجود دارد. توجه به تولید که دغدغه همه ماست و مردم از ما توقع دارند که برای تولید چه کاری انجام دادید، در بودجه دیده نشده است.

وی گفت: توجه به سلامت و فرهنگ در بودجه دیده نشده است و راهکاری در بودجه در این زمینه وجود ندارد. بهبود شاخص عدالت و محرومیت زدایی در بودجه وجود ندارد. اصلاح حقوق و دستمزد یکی از بحث‌های مهم است که ما در بودجه ندیدیم. این بودجه با ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود و باید تراز عملیاتی بودجه مدیریت پیدا می‌کرده است.

این نماینده مجلس گفت: یارانه‌ها قرار بود هزینه اقشار آسیب پذیر جامعه را کاهش دهد اما امروز سفره افراد آسیب‌پذیر جامعه تنگ‌تر شده است. ما باید از اقشار آسیب پذیر جامعه در بودجه حمایت کنیم، اما این بودجه این پیام را ندارد و به همین دلیل من با این بودجه مخالف هستم.

بابایی کارنامی گفت: این بودجه نمی‌تواند انتظارات مردم که از مجلس انقلابی توقع دارند را برآورده کند. دولت محترم باید بداند که در کنار مجلس است و به اعداد و ارقام نقد داریم. مجلس باید دقت کامل و بیشتری داشته باشد.

وی افزود: بحث مالیات حتماً باید مبنای بودجه قرار گیرد و دستور کار نظام هم همین است اما زیر ساخت آن در سال ۱۴۰۰ وجود ندارد. سال ۱۴۰۰ قرار است دو تفکر با هم رقابت کنند اما این زیرساخت وجود ندارد، از الان دولت اعلام کرده من آمادگی کارهایی که تلفیق تکلیف کرده را ندارم.

ابوترابی، نماینده موافق: بازگرداندن بودجه اشتباه است / دولت اقدامی برای اصلاح نمی‌کند

ابوالفضل ابوترابی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: ما در وهله اول باید اصلاح نظام اداری را داشته باشیم تا اصلاح نظام بودجه نویسی محقق شود و مجلس انقلابی هم باید همت خود را برای اصلاح نظام اداری بگذارد که البته یک فرآیند طولانی است اما بالاخره باید از یک جا شروع شود.

وی بیان کرد: ما امسال و به ویژه در شب عید و سال آینده با یک دولت متزلزل مواجه هستیم و اگر لایحه بودجه رد شود، بودجه دست دولت می‌افتد و با نگاهی که در دولت وجود دارد قطعاً آنان اقدام خاصی را انجام نخواهند داد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در ابتدای سال حقوق‌ها باید افزایش پیدا کند و اگر لایحه بودجه رد شود، بهترین حالت این است که مجلس به دولت تنخواه دهد اما حساب و کتابی انجام ندهد که این اشتباه محض است.

وی تصریح کرد: برخی از افراد معتقد هستند در صورتی که لایحه بودجه در مجلس رد شود به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود اما اینگونه نیست چرا که آئین نامه داخلی مجلس تغییر کرده و امسال بستگی به نظر رئیس مجلس دارد و اگر بودجه به دولت بازگردد به این معنی است که بودجه به ناکجا آباد می‌رود.

ابوترابی اظهار داشت: از سوی دیگر نمایندگان باید به این مساله توجه داشته باشند که می‌توانند در صحن علنی هم اصلاحات خود درباره بودجه را مطرح کنند. درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته می‌شود که این موضوع تورم زا است و دولت هم الان یک جنگ روانی راه انداخته است و گرانی‌ها را گردن مجلس می‌اندازد اما باید بگویم شاید در کوتاه مدت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر مجلس تمام شود اما در بلند مدت این موضوع تأثیر مثبت خود را می‌گذارد.

وی گفت: از سوی دیگر باید به این موضوع توجه کرد که مردم در شرایط فعلی گوشت، تخم مرغ و مرغ خود را با ارز آزاد تهیه می‌کنند و همچنین ارز ۴۲۰۰ تومانی درباره دارو همچنان وجود خواهد داشت.

بنکداری، نماینده مخالف: افزایش ارز ترجیحی به ۱۷۵۰۰ تومان، تورم را ۴۰۰ برابر می‌کند

علی پور بنک‌داری در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس در مخالفت با کلیات لایحه، اظهار کرد: ما بودجه ۱۴۰۰ را در اولین سال گام دوم انقلاب مصوب می‌کنیم که باید دارای شرایطی باشد. ما در سال آینده چند رویکرد و رویداد داریم. اولین موضوع و رویداد انتخابات سال آتی است. دومین رویداد تغییر دولت، سومین تورم جاری کشور که در دولت بعدی همراه ما خواهد بود و چهارم بحران کرونا و پنجم افزایش نامتوازن مالیات که در تلفیق شاهد هستیم.

بنک داری گفت: ما باید بودجه‌ای را مصوب کنیم که تأمین کننده آرامش در کشور باشد. امروز که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را در کشور داریم، این مشکلات ۴۲ درصد تورم در کشور وجود دارد. چه کسی می‌تواند تضمین کند که اگر ما دلار را به ۱۷,۵۰۰ تومان برسانیم، سال آینده با کاهش قیمت‌ها مواجه باشیم.

وی افزود: من از زحمات کمیسیون تلفیق تقدیر و تشکر می‌کنم اما ما سال آینده باید تزریق آرامش در کشور را داشته باشیم تا مردم با آرامش پای صندوق رأی بیایند. ما نباید صورت مساله را پاک کنیم. ما با پاک کردن صورت مسئله شرایطی را فراهم می‌کنیم که سال آینده با مشکل تورم ۴۰۰ برابری مواجه باشیم.

این نماینده مجلس گفت: مگر می‌شود دلار ۴,۲۰۰ تومان را ۱۷,۵۰۰ تومان کنید و بگویید هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ما حق نظارت داریم و باید کنترل کنیم که چرا ۴۲۰۰ تومانی در جای خود هزینه نشده است.

بنک داری تاکید کرد: اگر دوستان و همکاران کمیسیون تلفیق نگران ارز ترجیحی هستند مجلس باید ورود جدی داشته باشد نه اینکه صورت مسئله را پاک کنیم. در بودجه‌ای که کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد، ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را به هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسانیم اما روی تملک دارایی و کارهای عمرانی ۲ هزار میلیارد تومان اضافه کرده ایم. آیا شما در راه‌های روستایی، در کارهای عمرانی، در آب شرب، در کارهای بنیاد مسکن مشکل ندارید.

وی ادامه داد: مگر می‌شود کشور را با اینکه معیشت مردم مشکل دارد، همه نگرانی‌ها را ببریم در جایی که بر روی معیشت است اما از سوی دیگر عملیات و کارهای عمرانی و تملک دارایی کشور را تعطیل کنیم. در این بودجه این مسائل لحاظ نشده است. اگر قرار است ما کشور سازنده باشیم و اگر قرار است تا سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه باشیم، باید کارهای عمرانی و زیرساخت‌های کشور را درست کنیم.

این نماینده مجلس گفت: در این بودجه هیچ رقمی به صنایع اضافه نشده است. هیچ مبلغی به سرمایه اضافه نشده است، مگر نه اینکه نگرانی رهبری تولید و اشتغال است؟ هرچند که ما به لایحه دولت اشکال داریم، اما لایحه دولت سراسر اشکال است. لایحه کمیسیون تلفیق نیامده است که زخمی بر زخم لایحه دولت بزند. ما شدیداً باید با این لایحه مخالفت کنیم تا در کشور آرامش ایجاد کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق: کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به صورت مشروط رأی آورد

رحیم زارع در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت بر اساس قوانین به کمیسیون تلفیق ارجاع و با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و آنچه به عنوان مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ارائه می‌شود نتیجه رأی‌گیری و مجموع نظرات اعضای این کمیسیون است. هر چند برخی افراد با کلیات لایحه دولت موافق نبودند اما به صورت مشروط کلیات این لایحه رأی آورد و اصلاح شد.

وی با اشاره به مقایسه آماری لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق، افزود: رقم درآمدها در لایحه دولت ۳۱۷ هزار میلیارد تومان بود که بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار داشت: دولت در بخش واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای ۲۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود که این مبلغ در مصوبه کمیسیون به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. همچنین در مورد واگذاری دارایی‌های مالی دولت در لایحه ۲۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که کمیسیون تلفیق آن را با ۳۷۰ هزار میلیارد تومان تغییر داد.

زارع با بیان اینکه جمع منابع عمومی در لایحه دولت ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بود که ما در تلفیق این مبلغ را به هزار و ۱۹۴ هزار میلیارد تومان تغییر دادیم، افزود: درآمدهای اختصاصی ۸۸ هزار میلیارد تومان در لایحه در نظر گرفته شده بود که به ۹۵ هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق تبدیل شد.

وی با اشاره به اینکه منابع بودجه عمومی دولت در لایحه ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق بودجه به هزار و ۲۸۹ هزار میلیارد تومان تبدیل شد، تاکید کرد: سرجمع بودجه شرکت‌ها و بودجه عمومی دولت در لایحه ۲ هزار و ۴۹۱ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۲ هزار و ۸۵۱ هزار میلیارد تومان تبدیل شد البته اقلامی که دو بار در بودجه شرکت‌ها و در لایحه عمومی دولت محاسبه شده، کسر می‌شود و منابع بودجه کل کشور در لایحه ۲ هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده بود که در کمیسیون تلفیق به ۲ هزار و ۷۹۵ هزار میلیارد تومان تغییر یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی که در برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد دیده شده بود در لایحه دولت ۵.۹ درصد پیشنهاد شد و در مصوبه تلفیق به ۸.۲ درصد تغییر یافت.

زارع اضافه کرد: نسبت مالیات به کل منابع بعد از شفاف سازی ارقام در لایحه دولت ۲۹.۵ درصد پیشنهاد شد ودر مصوبه به ۲۸.۶ درصد تبدیل شد. در مورد نسبت منابع حاصل از نفت ۲۳.۷ در لایحه دولت عنوان شد که در مصوبه تلفیق به ۱۸ درصد تغییر یافت.

وی افزود: در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۷۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد که به ۴۶ هزار میلیارد تومان تغییر پیدا کرد یعنی ۳۹ هزار میلیارد تومان این رقم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری تقلیل پیدا کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه مالیات بر اصناف تا سقف صد میلیون تومان شد و مالیات بر خانه‌های خالی در لایحه ۲۰۰ میلیارد تومان و در کمیسیون تلفیق ۲ هزار میلیارد تومان مشخص شد، افزود: مستمری کمیته امداد و بهزیستی در لایحه بودجه ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و در کمیسیون تلفیق ۱۹ هزار میلیارد تومان مشخص شد و اجازه دادیم دو میلیون نفری که پشت صف برای تحت پوشش قرار گرفتن قرار دارند، این تعداد نیز تحت پوشش قرار گیرند.

زارع گفت: هزینه‌های درمان ناباروری و حمایت از زنان سرپرست خانوار در لایحه نیامده بود که جمعاً ۸۷۵ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق برای آن اختصاص پیدا کرد. همچنین سهم گازرسانی برای روستاها که پروژه‌هایشان نیمه تمام مانده و مناطق کوهستانی و صعب‌العبور از محل ۱۴.۵ درصد سهم نفت در لایحه دولت ۱,۵۰۰ میلیارد تومان بود اما مصوبه تلفیق این سهم را به دو هزار میلیارد تومان رساند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد: پرداخت یارانه سود تسهیلات در لایحه دولت ۷ هزار میلیارد تومان بود اما در کمیسیون تلفیق ۳۲ هزار میلیارد تومان تعیین شد، در بحث محرومیت زدایی در لایحه دولت در تبصره ۱۴ و بخش‌های دیگر دیده نشده بود که یک ۱۸ هزار میلیارد تومان و ۲۵۰۰ برای آب وگاز روستاها در نظر گرفته شد، در جمع ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد، همچنین برای تقویت مدارس با خرید تبلت و تقویت مدارس استثنایی و هنرستان‌ها و خوراک شبانه‌روزی آنها ۷۷۵ میلیارد تومان در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود اما طبق مصوبه تلفیق دو هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

زارع گفت: برای کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای فعالیت‌های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی در کمیسیون تلفیق اضافه شد.

وی تاکید کرد: برای کنترل فضای مجازی توسط ۲۶ دستگاه گفته شده ۳ هزار میلیارد تومان اضافه شد همچنین معادل ریالی دو میلیون تن قیر برای راه‌های فرعی روستایی و روکش آسفالت معابر و بهسازی روستاها و نوسازی مدارس و … در کمیسیون تلفیق اضافه شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۲۲ هزار میلیارد تومان در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود و در تلفیق نیز همین ۲۲ هزار میلیارد تومان رأی موافق داده شد. همچنین برای کاهش فقر و حمایت از قانون جامع حمایت از معلولان و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در لایحه دولت در نظر گرفته شده بود و در تلفیق نیز همین عدد در نظر گرفته شد.

زارع بیان کرد: در لایحه دولت ۵ هزار میلیارد تومان برای مسکن محرومان و همچنین رزمندگان معسر دیده شده بود که در کمیسیون تلفیق نیز همین ۵ هزار میلیارد تومان تصویب شد، همچنین برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و خانواده زندانیان ۹۰۰ میلیارد تومان از محل تبصره ۱۴ در تلفیق اضافه شد. هزینه آب، برق و گاز مشترکان کم مصرف مناطق محروم و مدارس و مساجد و پایگاه‌های مقاومت و کلانتری‌ها بخشودگی پیدا کردند و هزینه‌های آنها در حد اجرای اصلاح الگوی مصرف رایگان است.

وی گفت: مالیات بر خانه‌های لوکس و گرانقیمت برای ساخت مسکن محرومین، مددجویان و تسهیلات بانکی، نوسازی مسکن روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر در لایحه دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان و در کمیسیون تلفیق نیز ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه همچنین تسهیلات اشتغالزایی، کمیته امداد و بهزیستی با اولویت زنان سرپرست خانوار در لایحه دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان با بازپرداخت ۵ ساله و کمیسیون تلفیق ۱۳ هزار میلیارد تومان با بازپرداخت ۷ ساله در نظر گرفته شد، اظهار داشت: همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی ایثارگران ۸۰۰ میلیارد تومان در لایحه تلفیق بود و هزار میلیارد تومان با بازپرداخت ۵ ساله و ۷ ساله تلفیق تغییر پیدا کرد.

زارع تاکید کرد: اشتغالزایی تسهیلات توسط بنیاد برکت هزار میلیارد تومان در لایحه دولت و سه هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شد. تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی توسط بسیج سازندگی و سپاه در مناطق کم برخوردار در لایحه دولت نیامده بود که در کمیسیون تلفیق ۵ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شد.

وی افزود: برای وام ازدواج نیز ۵۰ میلیون تومان مد نظر لایحه به ۷۰ میلیون تومان تبدیل شد و طبق تبصره آورده شده و جوانان پسر زیر ۲۵ سال و دختران زیر ۲۴ سال ۱۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند. به تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی، هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق اضافه شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه همچنین اشتغالزایی توسط بنیاد مسکن در مناطقی که نرخ بیکاری بالاتری دارند در کمیسیون تلفیق دو هزار میلیارد تومان اضافه شد، اظهار داشت: همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه برای بیماران صعب‌العلاج و زوج‌های نابارور و … از ۵۰۰ میلیارد تومان در لایحه دولت به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق تقلیل پیدا کرد.

زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کرد که ۲۷ هزار میلیارد تومان در منابع و مصارف برای حوزه‌های کشاورزی از جمله آب و مهار آب‌ها و آبخیزداری، مبارزه با ریزگردها، تولید واکسن دامی، کشت یکپارچه واشتغال روستایی اضافه کردیم و اوراق مالی اسلامی احداث و تجهیز و تکمیل فضاهای آموزشی که در لایحه دولت دو هزار میلیارد تومان آمده بود که در کمیسیون تلفیق هزار و ۸۵۰ را در اختیار آموزش و پرورش و ۱۵۰ میلیارد تومان را در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار دادیم.

وی همچنین درباره نرخ ارز محاسباتی در لایحه دولت، افزود: سهم دولت از نفت ۱۷.۳ میلیارد دلار است که مبلغ ۸ میلیارد دلار آن برای کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه ۱۱.۵ را ضرب در ۱۷.۳ میلیارد دلار کرده که شده ۱۹۹ اما نحوه محاسبه آن این است که ۹.۳ میلیارد دلار را ضرب در ۱۷ و ۵۰۰ و ۸ میلیارد دلار را ضرب در ۴۲۰۰ کرده است، تاکید کرد: اگر ۴۲۰۰ آورده‌ایم دیگر نباید میانگین بگیریم، یعنی ۵ نرخ ارز در لایحه دولت آمده است یعنی ۴۲۰۰ تومانی، ۱۱ و ۵۰۰، ۱۷ و ۱۵۰، ۱۷ و ۵۰۰ و یک نرخ هم بر اساس سامانه ETS یا سامانه معاملات الکترونیکی در تبصره‌های ۱ و ۴ آمده است.

زارع گفت: سیاست کمیسیون تلفیق ارز تک نرخی بود و هدف ما از این کار جلوگیری از فساد ناشی از رانت ارزی بود و این کمیسیون قیمت ارز را ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفت.

«نوبخت» به جای «روحانی» آمد

علیرغم اینکه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور از وی دعوت کرده بود که برای دفاع از لایحه بودجه ۱۴۰۰ در صحن علنی امروز مجلس حضور پیدا کند ولی رئیس جمهور اجابت نکرده است.

بر همین اساس، محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به جای رئیس جمهور برای دفاع از بودجه به صحن مجلس آمده است.

اسامی موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

سید ناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، اسامی موافقان و مخالفان گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را بدین شرح قرائت کرد:

اسامی موافقان: ابوالفضل ابوترابی، احمد امیرآبادی فراهانی، محمدحسن آصفری، سیدکاظم دلخوش اباتری، محمد رشیدی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و احد آزادیخواه.

اسامی مخالفان: علی بابایی کارنامی، کمال علی پور خنکداری، جبار کوچکی نژاد، محمدرضا پورابراهیمی، روح الله ایزدخواه، محسن زنگنه و سید احسان خاندوزی.