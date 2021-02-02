به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سعید محمد، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در آستانه روز زن و در جمع کارکنان امور «مسئولیت‌های اجتماعی» قرارگاه ضمن تبریک ایام‌الله دهه فجر و سالروز ولادت حضرت زهرا سلام‌الله علیها در خصوص مسائل و مشکلات مرتبط با زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانوار یکی از مهم‌ترین اقشار زنان هستند که از ابتدای انقلاب اسلامی در قانون اساسی و برنامه‌های توسعه مورد توجه بوده‌اند.

وی افزود: در حال حاضر نیز نهادهای متعددی مسئول برطرف کردن مسائل زنان سرپرست خانوار هستند و برنامه‌ریزی‌های مختلفی در این راستا انجام شده است اما کمیت و سنخ‌بندی زنان سرپرست خانوار طی سال‌های اخیر دچار تحولات جدی شده و همین امر ضرورت بازبینی برنامه‌های گذشته و بروزرسانی آن‌ها را دوچندان می‌کند. تعریف برنامه‌های حمایتی بلندمدت برای زنانی که در سنین بالا به سر می‌برند، در کنار طراحی برنامه‌های حمایتی کوتاه‌مدت برای زنان جوان‌تر، تلاش برای جداسازی این زنان از چرخه حمایت صرف و حرکت به سمت خوداتکایی آنها دو نکته مهم خط‌مشی‌گذاری برای این قشر از زنان است.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) اظهار داشت: تأکید صرف بر حمایت یا تبدیل این زنان به کارگرانی بدون بالندگی و شکوفایی، به مرور می‌تواند این قشر را ضعیف و ناتوان کند. در حالی‌که این زنان، که اغلب مادر هستند، برای تربیت فرزندان خود و ایفای نقش توأمان پدری و مادری، نیازمند روحیه‌ای قوی و سرزنده هستند. روحیه‌ای که با برنامه‌ریزی متناسب می‌تواند احیا و بالنده شود.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه برنامه‌های در نظر گرفته‌شده برای این قشر باید حمایت‌گر نقش مادری و برطرف کننده دغدغه‌های آنها درباره فرزندانشان باشد، ادامه داد: طراحی مدلی برای برنامه‌ریزی برای این قشر از زنان فرآیندی چندبعدی و پیچیده است که با توجه به تجربه این سال‌های جمهوری اسلامی و مطالعات کارشناسی، می‌توان به خوبی آن را محقق ساخت.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) گفت: توسعه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانواده از اولویت بالایی برخوردار است تا هم از این طریق بُعد درآمدزایی این قشر تأمین شود و هم نقش مادرانه این زنان در خانواده ایفا شود.

به گفته محمد انقلاب اسلامی مسیری متفاوت و فارغ از ضعف‌ها و کاستی‌های نگاه‌های سنتی و مدرن به زنان را پیش روی جوامع انسانی گشود؛ نگاهی مبتنی بر آموزه‌های اصیل اسلامی. نگاهی که هویت زن را نه در نسبت با مرد و نه در نسبت با نظام سرمایه‌داری، بلکه در نسبت با خدا تعریف کرده و با این نگاه، زن را در کنار و دوشادوش مرد می‌بیند؛ نه پایین‌تر و یا در مقابل او.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) ضمن اشاره به اندیشه والای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب نسبت به عظمت شأن مادری و نقش‌های خانگی زنان بیان داشت: با همین نگاه و اندیشه بود که زنان در فرآیند انقلاب اسلامی و پس از آن در سال‌های دفاع مقدس مشارکتی گسترده و عظیم در عرصه‌های اجتماعی داشتند و در کنار آن، به فرزندآوری و خانه‌داری نیز می‌پرداختند.

وی افزود: چنین نقش‌هایی اگر با آگاهی سیاسی و اجتماعی ممزوج شود می‌تواند فرزندانی انقلابی، بصیر و مؤثر برای انقلاب اسلامی به ارمغان آورد و این بابی است که انقلاب برای زنان در ایران و جهان گشوده است و اگر ابعاد و زوایای آن مشخص نشود، بیراهه‌ها تبعات منفی به همراه دارند.

گفتنی است قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود توانسته در زمینه اشتغالزایی و توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با ایجاد و تجهیز کارگاه‌های خیاطی، تجهیز کارگاه‌های قالی‌بافی، احداث گلخانه‌های خانگی، تأمین دستگاه میوه خشک‌کنی و ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی خانگی اقدامات تأثیرگذاری در سراسر کشور انجام دهد.