غلامرضا موسوی رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اکران مردمی فیلم‌های حاضر در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر گفت: امسال با توجه به اجرای پروتکل‌های بهداشتی وزارت بهداشت و شیوه نامه‌هایی که ارائه شده است، حداکثر تعداد تماشاچیانی که می‌توانند فیلم را در یک سالن ببینند ۳۰ درصد ظرفیت آن سالن است، یعنی در حقیقت هر سه سانس می‌شود یک سانس کامل. بنابراین نمایش فیلم در شهرستان‌ها مانند تهران است، یعنی همانطور که در تهران تعداد سالن‌ها اضافه شده اما تعداد تماشاچیان همان روال سابق را دارند، در شهرستان‌ها نیز همین گونه است.

وی ادامه داد: در شهرستان‌ها نیز تعداد سالن‌ها به خاطر شرایط کرونا اضافه شده و براساس شیوه‌نامه‌های منتشر شده دفتر جشنواره فیلم فجر مجبور به رعایت این پروتکل‌ها است. به همین جهت درست است که تعداد سینماها افزایش پیدا کرده اما در مجموع تعداد کسانی که می‌توانند در جشنواره فیلم ببینند، در همان مقیاس سابق هستند و از افزایش سینماها برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی استفاده می‌شود. به همین دلیل این اکران‌ها صدمه‌ای به اکران عمومی نمی‌زند.

رئیس اتحادیه تهیه‌کنندگان سینمای ایران بیان کرد: آقای انتظامی رئیس سازمان سینمایی دستور داده است کلیه فروش بلیت‌ها از طریق سمفا باشد، در چنین شرایطی سالن‌ها بسته به استقبال مردم نمی‌توانند بلیت بفروشند، با توجه به این دستور مخاطبان باید از این طریق بلیت خریداری کنند، سالن‌های سینمایی نیز با تکمیل ظرفیت ۳۰ درصدی دیگر نمی‌توانند بلیت بفروشند چرا که نسبت به جشنواره فیلم فجر متعهد هستند.

وی تاکید کرد: البته اگر بلیت‌فروشی به صورت فیزیکی انجام می‌شد، در بعضی از موارد صاحبان سینماها در شرایطی قرار می‌گرفتند که مجبور به افزایش فروش بلیت بودند، اما حالا با توجه به فروش اینترنتی دیگر امکان فروش بلیت اضافی نیست.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: در حال حاضر به طور متوسط هر فیلم سینمایی در شهرها و استان‌ها سه سانس نمایش فیلم دارد، البته این امکان وجود دارد که بسته به مخاطب در یک استان نمایش یک فیلم به ۲ سانس هم برسد، اما بیشتر از ۳ سانس نیست.

موسوی در پایان گفت: معمولاً یک بودجه‌ای برای فروش بلیت‌های بخش مردمی جشنواره در نظر گرفته می‌شود، امسال نیز با توجه به شرایط کرونا، فروش بلیت و استقبال مورد نظر، بودجه‌ای در این زمینه در نظر گرفته شده است که می‌توان گفت مبلغ حداقلی را از فروش بلیت به صاحبان آثار پرداخت می‌کنند.