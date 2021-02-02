اطلاعیه سازمان ثبت اسناد درباره پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، در این اطلاعیه آمده است: پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون استخدام نیروی پیمانی سازمان ثبت اسنادو املاک کشور، از تاریخ ۱۸/‏۱۱/‏۹۹‬ لغایت ۲۷‏/۱۱‏/۹۹ از ساعت ۳۰‏/۸ لغایت ۱۴ (در روزهای غیر تعطیل)، مهلت دارند ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی، با در دست داشتن مدارک ذیل، به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل سکونت، مراجعه و مدارک موردنیاز را به واحد امور اداری ثبت استان تحویل دهند.

در صورت عدم مراجعه در مهلت مذکور، مراتب به عنوان انصراف از مراحل استخدام محسوب خواهد شد.

در راستای مساعدت با پذیرفته شدگان آزمون و جلوگیری از تردد آنها بین استان‌ها، مقرر شده هریک از پذیرفته شدگان آزمون به جای مراجعه به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد تقاضا برای استخدام، به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل سکونت فعلی مراجعه نمایند. به عنوان مثال فردی که ساکن استان مازندران است و برای استخدام در استان تهران پذیرفته شده است، برای تحویل مدارک و مستندات مورد نیاز، در مهلت مقرر، به اداره کل ثبت استان مازندران مراجعه نماید.



ضمناً پس از بررسی مدارک و مستندات ارائه شده، تاریخ و زمان برگزاری مصاحبه تخصصی از افرادی که مدارک آن‌ها منطبق با مفاد آگهی استخدام بوده، اطلاع رسانی خواهد شد.



‏-‬ مدارک موردنیاز



۱‏- اصل شناسنامه با ۲ نسخه کپی از کلیه صفحات



۲‏- کارت ملی با ۲ نسخه کپی از دو طرف کارت



۳‏- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی (آقایان) با ۲ نسخه کپی از دو طرف کارت



۴‏- اصل مدرک تحصیلی که در زمان ثبت نام در آزمون، بر اساس آن مدرک ثبت نام نموده‌اند با ۲ نسخه کپی



۵‏- عکس ۴*۳ سه قطعه



۶‏- برای استفاده از اولویت بومی از طریق سکونت، لازم است فرم استشهاد محلی از اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل سکونت اخذ و پس از تکمیل و ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) ارائه گردد. (تکمیل این فرم توسط متقاضیان استخدام در مراکز استان‌ها لازم نیست).



ضمناً داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی، یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا هستند، با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه، مدت تحصیل را می‌توانند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ۱۰ سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان مورد تقاضا، ملاک محاسبه قرار دهند.



۷- برای اضافه شدن به حداکثر سن، داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها، شرکت‌های بیمه‌های دولتی، شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش آن‌ها از تاریخ ۲۲/‏۱۱/‏۱۳۵۷‬ به خدمت اشتغال داشته‌اند، مدارک و مستندات مربوطه را ارائه نمایند.



۸‏- معرفی نامه صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان برای ایثارگران



۹‏- معرفی نامه از طرف اداره کل بهزیستی استان برای متقاضیان استخدام بر اساس سهمیه معلولین