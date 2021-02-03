فیلم های منصور و خط فرضی در کرمانشاه اکران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و نهمین جشنواره فیلم فجر با حضور بهرام فاضلی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه و افشین آزادی رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی در کرمانشاه آغاز به کار کرد.
در نخستین روز جشنواره فیلم فجر در کرمانشاه فیلمهای منصور و خط فرضی اکران شد.
علاقمندان جهت تهیه بلیت میبایست به آدرس اینترنتی www.gisheh7.ir مراجعه و بلیت خود را تهیه کنند و ساعات اکران فیلمها در ۲ سینمای کرمانشاه سانسهای ۱۵ و ۱۸ است.
گفتنی است؛ فیلمهای ابلق، بی همه چیز، تک تیرانداز، تی تی، خط فرضی، رمانتیسم عماد و طوبا، روزی روزگاری آبادان، روشن، زالاوا، ستاره بازی، شیشلیک، گیج گاه، یدو، مامان، مصلحت و منصور در این دوره به نمایش در خواهند آمد.
نظر شما