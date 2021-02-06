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۱۸ بهمن ۱۳۹۹، ۸:۴۹

سخنگوی جنبش حماس:

ابقای سفارت آمریکا در قدس نقض قوانین بین‌المللی است

ابقای سفارت آمریکا در قدس نقض قوانین بین‌المللی است

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی «حماس» در واکنش به رأی مجلس سنای آمریکا مبنی بر ابقای سفارت این کشور در قدس اشغالی، گفت: این اقدام نقض قوانین بین المللی است و ما از حق خود عقب نمی نشینیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس به رأی مجلس سنای آمریکا در رابطه با ابقای سفارت این کشور در قدس اشغالی و به رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص تصریح کرد: رأی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا مبنی بر ابقای سفارت این کشور در قدس، نقض قوانین بین‌الملل و مشارکت عملی در تعرض به حقوق ثابت و مشروع ملت فلسطین است.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در ادامه افزود: این رأی هرگز نمی‌تواند تاریخ و حقایق پیرامون حق ملت فلسطین در شهر قدس را تغییر دهد و مبارزات ملت فلسطین برای بازپس‌گیری حقوق سلب شده خویش و تشکیل کشور مستقل خود به پایتختی قدس شریف متوقف نخواهد شد.

پیشتر مجلس سنای آمریکا به ابقای سفارت این کشور در قدس اشغالی رأی داده بود. در همین ارتباط، سناتور «جیم اینهاف» تاکید کرد که سفارت آمریکا در قدس باقی خواهد ماند و در آینده نیز به تل آویو منتقل نخواهد شد.

وی اظهار داشت: این پیام مهمی است و ما قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسیم! بدین ترتیب، دولت جو بایدن نیز همانند ترامپ قدس را پایتخت رژیم صهیونیستی دانسته و سفارت خود را به تل آویو بازنمی‌گرداند.

کد مطلب 5139821

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