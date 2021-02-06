بارش باران و کاهش دما در استان گیلان

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به الگوهای حاکم بر نقشه‌های هواشناسی، اظهار کرد: از اواخر وقت روز گذشته شاهد ورود سامانه بارشی و شمالی شدن جریانات هوا در استان گیلان بود.

وی افزود: با ورود این سامانه شرایط برای افزایش ابر، روند کاهش دما، بارندگی و وزش باد، احتمال رعد و برق و بارش برف در ارتفاعات و بالادست فراهم می‌شود.

دادرس با بیان اینکه این سامانه بارشی تا ظهر فردا (یکشنبه) در منطقه فعال خواهد بود، گفت: به تدریج از عصر یکشنبه با خارج این سامانه، هوا تا پایان هفته پایدار و زمینه برای شکل گیری جریانات جنوبی در استان فراهم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این مدت دمای هوای استان نیز ۶ تا ۱۲ درجه کاهش می‌یابد، اضافه کرد: دریا نیز مواج و ارتفاع موج برای امروز (شنبه) به بیش از یک متر می‌رسد و شرایط برای انجام فعالیت مرتبط نیز فراهم نیست.

دادرس با بیان اینکه شدت بارش‌ها در بعضی ساعات در مناطق مرکزی و شرقی گیلان بیشتر است، ادامه داد: برای امروز آسمان استان گیلان نیمه ابری تا ابری، همراه با کاهش دما، بارندگی و وزش باد در مناطق جلگه‌ای و برف در ارتفاعات پیش بینی شده است.

مدیر کل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه برای روز یکشنبه نیز آسمان استان برای مناطق مرکزی و شرقی نیمه ابری تا ابری و مه آلود، در بعضی نقاط بارندگی و وزش باد، در ارتفاعات بالادست بارش برف و به تدریج کاهش ابر پیش بینی شده است، ادامه داد: برای مناطق غربی نیز آسمان کمی تا نیمه ابری، احتمال بارش پراکنده و به تدریج کاهش ابر پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در روز گذشته بیشترین سرعت وزش باد ثبت شده توسط ایستگاه‌های هواشناسی استان در منطقه اسب وونی تالش با سرعت ۱۱۴ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: گرم‌ترین نقطه استان میز سیاهکل و تالش با ۲۹ درجه سانتیگراد بالای صفر بود.