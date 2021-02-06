افزایش شدید قیمت خیار/ نرخ به ۲۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت خیار در بازار افزایش چشمگیری داشته است. مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نشان می‌دهد، قیمت هر کیلوگرم خیار در سطح شهر به حدود ٢٠ هزار تومان رسیده است.

فعالان بخش خصوصی درباره دلایل افزایش قیمت خیار به کیلویی ٢٠ هزار تومان در بازار به خبرنگار مهر گفتند که کمبود عرضه و افزایش قیمت خیار در چنین فصلی طبیعی است اما امسال فراتر از حد معمول قیمت این محصول گران شده است.

به گفته این فعالان، شنیده می‌شود یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خیار، کاهش عرضه آن است.

در همین زمینه اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در فصل زمستان کاشت خیار رسمی فقط در جنوب کشور انجام می‌شود، گفت: در فصل زمستان تولید خیار رسمی به ٣٠ درصد کاهش می‌یابد و عمده خیارهای موجود در بازار در این فصل، خیار گلخانه‌ای است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید محصولات گلخانه‌ای افزود: قیمت گازوئیل، پلاستیک، دستمزد کارگران و … افزایش زیادی داشته و منجر به افزایش هزینه‌های تولید شده است.

کارگر درباره اینکه پیش بینی می‌کنید نرخ این محصول طی روزهای آینده کاهش داشته باشد؟، گفت: درباره محصولات تره بار از جمله خیار نمی‌توان پیش بینی کرد چرا که همه چیز بستگی به بحث عرضه و تقاضا دارد.