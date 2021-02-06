محمد سبزه زاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، خلیج‌فارس مواج و طوفانی پیش‌بینی می‌شود، اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی تا اواخر روز یکشنبه با تأثیر سامانه بارشی شاهد رگبار و رعد و برق، وزش باد و تندباد لحظه‌ای در اکثر نقاط استان هستیم.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان افزود: بیشترین حجم بارش‌ها در مناطق شمال، شمال شرق، شرق و جنوب شرق و بعضاً مرکز استان خواهد بود.

وی خبر داد: با توجه به میزان وزش باد برخاستن گرد و غبار موقت در مناطق غربی و جنوب غربی و مرکزی استان خوزستان از امروز دور از انتظار نیست.

سبزه زاری گفت: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۲۸.۷ و شوشتر با ۱۷.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خوزستان گزارش شده‌اند؛ همچنین در شبانه‌روز گذشته حداکثر دمای اهواز به ۲۶.۲ و حداقل به ۱۶.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.