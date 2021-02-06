به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون فوتبال در شرایطی روز ۱۰ اسفندماه برای شناخت رئیس چهار سال آینده این فدراسیون برگزار خواهد شد که پنج گزینه برای ریاست رقابت خواهند کرد اما هنوز تایید یا رد صلاحیت آنها به صورت رسمی از سوی فدراسیون اعلام نشده است.

حسن غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد مسائل مهم و روز فوتبال ایران، همچنین انتخابات فدراسیون فوتبال و موضوع دخالت دولت و وزارت ورزش صحبت و به سابقه ورود دولت به انتخابات فوتبال و تعلیق فدراسیون اشاره کرد و گفت: اگر حافظه‌ام درست یاری کند فکر می‌کنم فوتبال ما به دلیل تغییر یکی از مواد اساسنامه به دست رئیس وقت سازمان تربیت بدنی تعلیق شد.

وی ادامه داد: آن زمان رئیس سازمان تربیت بدنی یک ماده به اساسنامه اضافه کرده بود که در آن می‌توانست رئیس فدراسیون را عزل و نصب کند. به همین جهت رئیس فدراسیون را برکنار و معاون وقت سازمان تربیت بدنی که یک مسئول دولتی بود را به عنوان سرپرست انتخاب کردند. به خاطر همین موضوع هم فیفا ما را تعلیق کرد، چون فیفا معتقد است فقط مجمع فدراسیون می‌تواند در عزل و نصب افراد تاثیرگذار باشد آن هم در خصوص شخصی مثل رئیس فدراسیون.

غفاری در ادامه تاکید کرد: واقعیت این است که نه هیچ دولتی و نه هیچ شخص دیگری نمی‌تواند اساسنامه فیفا را تغییر بدهد، مخصوصاً موادی که اصطلاحاً با خودکار نوشته شده. ممکن است برخی مواد که اصطلاحاً بامداد نوشته شده را بشود تغییر داد مثل تعداد جلسات مجمع یا از این دست موارد اما مواد اصلی و مهم را نمی‌شود تغییر داد.

عضو سابق کمیته اجرایی فیفا به ادامه دخالت دولت‌ها در فوتبال در دوره‌های بعد اشاره کرد و اضافه کرد: مهره چینی با روح اساسنامه مغایر است. مهره‌چینی واقعاً کار درستی نیست، باید اجازه بدهیم تا همه چیز طبق روال طبیعی خودش پیش برود نه اینکه بخواهیم همه چیز را مهندسی بکنیم و مهره خودمان را وارد انتخابات فوتبال کنیم.

این عضو پیشین فدراسیون فوتبال در ادامه گفتگویش با خبرنگار مهر گفت: قبلاً هم این تجربه وجود داشته و در بعضی موارد از برخی نامزدها حمایت دولتی شده که نتیجه آن را در فوتبال می‌بینیم. دخالت در چنین مسئله‌ای آن‌هم از سوی دولت و آن‌هم در شرایطی که فیفا این موضوع را نمی‌پذیرد درست نیست.

نایب رئیس سابق فدراسیون فوتبال اظهار داشت: اگر مجمع به صورت دموکراتیک عمل کند و توصیه پذیر نباشد فوتبال ما بین کشورهای برتر جهان قرار می‌گیرد. دلیلش هم این است که برخی اعضای مجمع فوتبالی نیستند و اشتباهی به فوتبال آمدند. افرادی هستند که فوتبال را به چشم یک ورزش نگاه نمی‌کنند بلکه می‌خواهند یک کار تبلیغاتی برای خودشان انجام بدهند.

غفاری در پایان پیرامون گزینه‌های موجود در انتخابات گفت: من اگر در مجمع رای داشتم به یک دلیل که برای خودم موجه است و برای دیگران شاید موجه نباشد به آقای آجورلو رای می‌دادم. به نظر من هر کسی که می‌خواهد در جایی رئیس شود و کار بزرگی انجام دهد باید از نظر مالی چشم و دل سیر داشته باشد و به قول معروف باید سلامت مالی داشته باشد. در فوتبال ما این اولین فاکتور برای یک رئیس خوب است و بعد از آن مسائلی مانند مدرک تحصیلی، تجربه، طی کردن درجات مختلف مدیریت و …. اما اولین فاکتور باید سلامت مالی باشد که به همین دلیل ایشان را بهترین گزینه می دانم.