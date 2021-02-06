ماهان و کارون به دلیل عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی اخطار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، محمدحسن ذیبخش با بیان اینکه نظارت‌های سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص اطمینان از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پروازها به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار داشت: سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل عدم رعایت مقررات ابلاغی مقابله با شیوع ویروس کرونا به شرکت‌های هواپیمایی ماهان در مسیر کرمان- تهران در تاریخ ۱۵ بهمن و کارون در مسیر اهواز- تهران در تاریخ ۱۴ بهمن اخطار داد.

وی با بیان اینکه عدم توجه به مفاد مقررات ابلاغی باعث به خطر افتادن سلامتی همکاران و مسافران خواهد شد، افزود: ضمن اخطار رعایت کامل دستورالعمل‌های ابلاغی، شرکت‌های هواپیمایی باید نسبت به رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت پذیرش در تمامی پروازها اقدام کنند.

ذیبخش تصریح کرد: بر اساس این اخطاریه به منظور اطمینان از رعایت کامل مقررات ابلاغی شماره ۱۰۵۲ روزهای چهارشنبه در تاریخ‌های ۲۹ بهمن و ۶ اسفند‬ شرکت هواپیمایی ماهان و همچنین پرواز شماره ۲۶۰۷ شرکت هواپیمایی کارون در تاریخ‌های ۲۸ بهمن و ۵ اسفند لغو شد.