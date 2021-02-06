آلایندگی بنزین کشور استاندارد است/ بهبود کیفیت در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد هفته گذشته با ارسال گزارش به بیژن زنگنه به تشریح وضعیت بنزین تولید شده در پالایشگاه‌های کشور پرداخت و ضمن اشاره به بررسی بنزین تولیدی در سال‌های ۹۳ تا ۹۹، از رعایت پارامترهای محیط زیستی و مجاز برشمردن میزان هیدروکربن‌ها و اجزای تشکیل دهنده این سوخت خبر داد.

به اذعان پیروزبخت کیفیت بنزین تولید شده در سال ۹۸ روند صعودی را طی کرده است و تمام پارامترهای آلاینده آن شامل گوگرد، بنزن، آروماتیک و الفین در سطح مجاز و استاندارد و قرار دارند.