آلایندگی بنزین کشور استاندارد است/ بهبود کیفیت در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد هفته گذشته با ارسال گزارش به بیژن زنگنه به تشریح وضعیت بنزین تولید شده در پالایشگاههای کشور پرداخت و ضمن اشاره به بررسی بنزین تولیدی در سالهای ۹۳ تا ۹۹، از رعایت پارامترهای محیط زیستی و مجاز برشمردن میزان هیدروکربنها و اجزای تشکیل دهنده این سوخت خبر داد.
به اذعان پیروزبخت کیفیت بنزین تولید شده در سال ۹۸ روند صعودی را طی کرده است و تمام پارامترهای آلاینده آن شامل گوگرد، بنزن، آروماتیک و الفین در سطح مجاز و استاندارد و قرار دارند.
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